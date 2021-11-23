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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem'den erken seçim çağrısı: Cumhur İttifakı iflas etti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem'den erken seçim çağrısı: Cumhur İttifakı iflas etti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeyi batma noktasına getirdiğini, Cumhur İttifakı'nın ise iflas... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T15:27+0300
2021-11-23T15:27+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
tl
euro
dolar
erken seçim
ekonomi
iyi parti
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, döviz kurunda yaşanan ani yükseliş başta olmak üzere ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.'Türkiye’nin ekonomik krizden öte bir buhrana girdiğini' ifade eden Bahadır Erdem, “Gelinen noktada bugün Dolar kuru 12.50 Türk Lirası'nı devirmiş, Euro ise 14 TL sınırını da aşarak tarihi bir rekor kırmıştır” dedi.'Bu garabet sistem ülkeyi batma noktasına getirdi''Milleti günden güne yokluğa mahkûm eden bu düzensizliğin sebebi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni' gösteren Erdem, şöyle konuştu:'Cumhur İttifakı iflas etmiştir'“Tüm bu sürece bakıldığında açık ve net ki, çok önceleri miadı dolan Cumhur İttifakı bugün iflas etmiştir” diyen Erdem, erken seçim çağrısı yaparak,
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recep tayyip erdoğan, ak parti, tl, euro, dolar, erken seçim, ekonomi, iyi parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem'den erken seçim çağrısı: Cumhur İttifakı iflas etti

15:27 23.11.2021
© Fotoğraf : YoutubeBahadır Erdem
Bahadır Erdem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Fotoğraf : Youtube
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeyi batma noktasına getirdiğini, Cumhur İttifakı'nın ise iflas ettiğini' belirtti ve "Derhal erken seçim yapılmalıdır" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, döviz kurunda yaşanan ani yükseliş başta olmak üzere ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Türkiye’nin ekonomik krizden öte bir buhrana girdiğini' ifade eden Bahadır Erdem, “Gelinen noktada bugün Dolar kuru 12.50 Türk Lirası'nı devirmiş, Euro ise 14 TL sınırını da aşarak tarihi bir rekor kırmıştır” dedi.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
EKONOMİ
Dolar 13, euro 14.7 liraya yükseldi
10:03

'Bu garabet sistem ülkeyi batma noktasına getirdi'

'Milleti günden güne yokluğa mahkûm eden bu düzensizliğin sebebi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni' gösteren Erdem, şöyle konuştu:
“Bunun nedeni hiç kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göre dizayn edilen, hiçbir denetim mekanizması olmayan, tüm yetkileri tek adamın elinde toplayan ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Tek bir kişiyi hem Merkez Bankası Başkanı, hem Ekonomi Bakanı, hem Başbakan, hem Cumhurbaşkanı ve daha sayabileceğimiz onlarca makamın başına getiren bu garabet sistem ülkemizi batma noktasına getirmiştir.”

'Cumhur İttifakı iflas etmiştir'

Tüm bu sürece bakıldığında açık ve net ki, çok önceleri miadı dolan Cumhur İttifakı bugün iflas etmiştir” diyen Erdem, erken seçim çağrısı yaparak,
“Bununla birlikte, “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” gibi dünya ekonomisinde hiçbir karşılığı olmayan irrasyonel bir ekonomi politikasıyla, AKP iktidarı Türkiye Cumhuriyeti devletini adeta bir deney tahtasına çevirmiştir. Milletimizin dayanacak tek bir günü daha kalmamıştır. Derhal erken seçim yapılmalıdır. İYİ Parti olarak diğer muhalefet partileri ile birlikte hazırladığımız ve son aşamasına geldiğimiz Yeni Parlamenter Sistem çalışması hiç kuşkusuz böylesine pervasız yönetimlerin yaratacağı olası krizlerin önüne engel, memleketin refaha kavuşmasında yol haritası olacaktır” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim olmayacak
12:49
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