https://tr.sputniknews.com/20211123/iyi-parti-genel-baskan-yardimcisi-erdemden-erken-secim-cagrisi-cumhur-ittifaki-iflas-etti-1051069498.html

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem'den erken seçim çağrısı: Cumhur İttifakı iflas etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem'den erken seçim çağrısı: Cumhur İttifakı iflas etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeyi batma noktasına getirdiğini, Cumhur İttifakı'nın ise iflas... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T15:27+0300

2021-11-23T15:27+0300

2021-11-23T15:27+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

tl

euro

dolar

erken seçim

ekonomi

iyi parti

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103703/96/1037039671_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6c3f4481f58ddb2b5bbdfd255758cfb.jpg

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, döviz kurunda yaşanan ani yükseliş başta olmak üzere ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.'Türkiye’nin ekonomik krizden öte bir buhrana girdiğini' ifade eden Bahadır Erdem, “Gelinen noktada bugün Dolar kuru 12.50 Türk Lirası'nı devirmiş, Euro ise 14 TL sınırını da aşarak tarihi bir rekor kırmıştır” dedi.'Bu garabet sistem ülkeyi batma noktasına getirdi''Milleti günden güne yokluğa mahkûm eden bu düzensizliğin sebebi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni' gösteren Erdem, şöyle konuştu:'Cumhur İttifakı iflas etmiştir'“Tüm bu sürece bakıldığında açık ve net ki, çok önceleri miadı dolan Cumhur İttifakı bugün iflas etmiştir” diyen Erdem, erken seçim çağrısı yaparak,

https://tr.sputniknews.com/20211123/dolartl-1170in-ustunu-gordu-1051059215.html

https://tr.sputniknews.com/20211123/cumhurbaskani-erdogan-kurulusumuzdan-bu-yana-girdigimiz-her-secimden-birinci-ciktik-1051063276.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, tl, euro, dolar, erken seçim, ekonomi, iyi parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi