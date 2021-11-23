https://tr.sputniknews.com/20211123/kendisiyle-evlenen-brezilyali-model-simdi-de-bosaniyor-ozel-biriyle-tanistim-1051058361.html

Kendisiyle evlenen Brezilyalı model şimdi de boşanıyor: 'Özel biriyle tanıştım'

Kendisiyle evlenen Brezilyalı model şimdi de boşanıyor: 'Özel biriyle tanıştım'

Erkeklere güvenini yitirdiğini söyleyen ve bu sebeple 'kendiyle evlenerek' manşetlerde kendine yer bulan 33 yaşındaki Brezilyalı model Galera bu kez 'boşanma'... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T09:32+0300

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brezilya

düğün

evlilik

cris galera

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Brezilyalı model Chris Galera'nın, erkeklere güveninin sürekli boşa çıkmasını gerekçe göstererek eylülde 'kendisiyle yaptığı' evliliği uzun ömürlü olmadı. Başkasına aşık olduğunu açıklayan Galera bu sebeple 'kendisiyle yolları ayırmaya' karar verdi. 33 yaşındaki model "Özel biriyle tanıştım ve aşka inanmaya başladım" dedi. Birkaç ayki 'düğününde' artık olgun, güçlü ve kararlı bir kadın olduğunun farkına vardığını söyleyen Galera, "Yalnız kalmaktan hep korktum ama kendimle ilgili iyi hissetmeyi öğrenmem gerektiğini anladım. Bunu başardığımda da kutlamak istedim" ifadelerini kullanmıştı. Bir Katolik kilisesi avlusunda poz veren Galera göğüs dekolteli bir gelinlik giymesinin nedenini "En iyi özelliklerimi, yani memelerimi öne çıkarmak istedim" sözleriyle açıklamıştı.

brezilya

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brezilya, düğün, evlilik, cris galera