https://tr.sputniknews.com/20211123/kilicdaroglu-pazar-izlenimlerini-anlatti-en-cok-duydugum-cumle-ne-olursunuz-bizi-kurtarin-oldu-1051057633.html
Kılıçdaroğlu pazar izlenimlerini anlattı: En çok duyduğum cümle 'Ne olursunuz bizi kurtarın' oldu
Kılıçdaroğlu pazar izlenimlerini anlattı: En çok duyduğum cümle 'Ne olursunuz bizi kurtarın' oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alışverişe gittiği Çukurambar pazarında edindiği izlenimleri anlattı. Kılıçdaroğlu, “En çok duyduğum cümle 'Ne olursunuz... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T08:12+0300
2021-11-23T08:12+0300
2021-11-23T08:39+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
zam
pazar
çiftçi
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Kılıçdaroğlu, geçen pazar eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla gittiği Çukurambar pazarında yaşadıkları hakkında detaylı bilgi verdi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:“Eşimle birlikte pazara girdiğimizde malum maskelerimiz vardı. Girişte kimse tanımadı. Biraz ilerledikten sonra bir esnafımız, ‘Siz acaba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu musunuz?' dedi. ‘Evet' dedim. Diğerleri de duyunca geldiler. Çok sayıda vatandaşımızla fotoğraf çektirdik. Bu arada hanım bir-iki alışveriş yaptı. Pazarcılar dışında diğer vatandaşlar da geldi ayaküstü sohbet ettik. En çok duyduğum cümle şu oldu: ‘Ne olursunuz bizi kurtarın.' Bunu hem pazarcılar hem pazara gelmiş vatandaşlarımız söylüyordu. ‘Bizi kurtarın' gerçekten çok içten bir haykırıştı. Bu kadar içten bir haykırışı emin olun duymamıştım. İnsanlar alışverişe gelmişler fakat anlaşılıyor ki sıkıntı var. Pazarda bu haykırışları duyuyorsunuz. Üstelik bu şikâyeti hem pazarcı esnafı hem vatandaş dile getiriyor. Maske takmaya özen gösteriyorum ama fotoğraf çektirirken maskelerimizi çıkardık. Bu arada sıkıntısı olanlardan gelip derdini bize anlatmak isteyenler oldu. Onların telefonlarını, isimlerini aldım. Kendilerini arayacağımı söyledim.”“Sorumlusu çiftçi de pazarcı da değil”“Kabul etmek lazım ki fiyatlar pahalı” diyen Kılıçdaroğlu, bu pahalılığın pazarcılardan veya çiftçiden kaynaklanmadığını vurgulayarak, "Geçen hale gittim haldeki esnaf eline bir plastik kasa aldı, ‘İnanın şu elimdeki plastik kasa var ya, işte kasanın fiyatı içine koyduğumuz domatesten daha pahalı. Bu kasa, bu üründen pahalıysa işte bunun kabahati ne bendedir ne domatesi üretendedir. Bizi hep suçlu buluyorlar. Pazarcıları suçlu buluyorlar, halcileri suçlu buluyorlar. Bizim halde aldığımız komisyon yüzde sekiz. Yani ne kadar mal aldığımız belli, çıkan mal da belli. Aldığımız yüzde sekizin üzerinden de vergi ödüyoruz. Yüzde sekizi de biz belirlemiyoruz diyorlar. Büyük kârlar, büyük vurgunlar, büyük fiyat artışları zaten yok ama ürünün yolda gelişi, mazot fiyatları, köprü fiyatları, yedek parça fiyatları, ücretler, bütün bunları koyduğumuz zaman zaten bu fiyatlar bu noktaya geliyor.” diye konuştu. "Pahalılığın sebebinin kötü yönetim olduğunu herkes biliyor"Pazarda esnafın şikâyetlerini dinleyen Kılıçdaroğlu dinlediklerine, “Sakın ruhunuzda çok fazla karamsarlık hissetmeyin. Bunu düzelteceğiz. Yani umutlu olun” dediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Herkes hayatın pahalı olduğunu biliyor. Pahalılığın sebebinin kötü yönetim olduğunu biliyor. ‘Bunlardan bizi kurtarın' diyor. ‘Allah rızası için bunlardan bizi kurtarın' diyorlar. İşin özeti bu” dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, zam, pazar, çiftçi
Kılıçdaroğlu pazar izlenimlerini anlattı: En çok duyduğum cümle 'Ne olursunuz bizi kurtarın' oldu
08:12 23.11.2021 (güncellendi: 08:39 23.11.2021)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alışverişe gittiği Çukurambar pazarında edindiği izlenimleri anlattı. Kılıçdaroğlu, “En çok duyduğum cümle 'Ne olursunuz bizi kurtarın' oldu" dedi.
Kılıçdaroğlu, geçen pazar eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla gittiği Çukurambar pazarında yaşadıkları hakkında detaylı bilgi verdi.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan
CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
“Eşimle birlikte pazara girdiğimizde malum maskelerimiz vardı. Girişte kimse tanımadı. Biraz ilerledikten sonra bir esnafımız, ‘Siz acaba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu musunuz?' dedi. ‘Evet' dedim. Diğerleri de duyunca geldiler. Çok sayıda vatandaşımızla fotoğraf çektirdik. Bu arada hanım bir-iki alışveriş yaptı. Pazarcılar dışında diğer vatandaşlar da geldi ayaküstü sohbet ettik. En çok duyduğum cümle şu oldu: ‘Ne olursunuz bizi kurtarın.' Bunu hem pazarcılar hem pazara gelmiş vatandaşlarımız söylüyordu. ‘Bizi kurtarın' gerçekten çok içten bir haykırıştı. Bu kadar içten bir haykırışı emin olun duymamıştım. İnsanlar alışverişe gelmişler fakat anlaşılıyor ki sıkıntı var. Pazarda bu haykırışları duyuyorsunuz. Üstelik bu şikâyeti hem pazarcı esnafı hem vatandaş dile getiriyor. Maske takmaya özen gösteriyorum ama fotoğraf çektirirken maskelerimizi çıkardık. Bu arada sıkıntısı olanlardan gelip derdini bize anlatmak isteyenler oldu. Onların telefonlarını, isimlerini aldım. Kendilerini arayacağımı söyledim.”
“Sorumlusu çiftçi de pazarcı da değil”
“Kabul etmek lazım ki fiyatlar pahalı” diyen Kılıçdaroğlu, bu pahalılığın pazarcılardan veya çiftçiden kaynaklanmadığını vurgulayarak, "Geçen hale gittim haldeki esnaf eline bir plastik kasa aldı, ‘İnanın şu elimdeki plastik kasa var ya, işte kasanın fiyatı içine koyduğumuz domatesten daha pahalı. Bu kasa, bu üründen pahalıysa işte bunun kabahati ne bendedir ne domatesi üretendedir. Bizi hep suçlu buluyorlar. Pazarcıları suçlu buluyorlar, halcileri suçlu buluyorlar. Bizim halde aldığımız komisyon yüzde sekiz. Yani ne kadar mal aldığımız belli, çıkan mal da belli. Aldığımız yüzde sekizin üzerinden de vergi ödüyoruz. Yüzde sekizi de biz belirlemiyoruz diyorlar. Büyük kârlar, büyük vurgunlar, büyük fiyat artışları zaten yok ama ürünün yolda gelişi, mazot fiyatları, köprü fiyatları, yedek parça fiyatları, ücretler, bütün bunları koyduğumuz zaman zaten bu fiyatlar bu noktaya geliyor.” diye konuştu.
"Pahalılığın sebebinin kötü yönetim olduğunu herkes biliyor"
Pazarda esnafın şikâyetlerini dinleyen Kılıçdaroğlu dinlediklerine, “Sakın ruhunuzda çok fazla karamsarlık hissetmeyin. Bunu düzelteceğiz. Yani umutlu olun” dediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Herkes hayatın pahalı olduğunu biliyor. Pahalılığın sebebinin kötü yönetim olduğunu biliyor. ‘Bunlardan bizi kurtarın' diyor. ‘Allah rızası için bunlardan bizi kurtarın' diyorlar. İşin özeti bu” dedi.