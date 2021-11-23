https://tr.sputniknews.com/20211123/kilicdaroglu-pazar-izlenimlerini-anlatti-en-cok-duydugum-cumle-ne-olursunuz-bizi-kurtarin-oldu-1051057633.html

Kılıçdaroğlu pazar izlenimlerini anlattı: En çok duyduğum cümle 'Ne olursunuz bizi kurtarın' oldu

Kılıçdaroğlu pazar izlenimlerini anlattı: En çok duyduğum cümle 'Ne olursunuz bizi kurtarın' oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alışverişe gittiği Çukurambar pazarında edindiği izlenimleri anlattı. Kılıçdaroğlu, “En çok duyduğum cümle 'Ne olursunuz... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T08:12+0300

2021-11-23T08:12+0300

2021-11-23T08:39+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

zam

pazar

çiftçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1051006372_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_6a31c228a0ceb4d44d8d9d391319eee3.jpg

Kılıçdaroğlu, geçen pazar eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla gittiği Çukurambar pazarında yaşadıkları hakkında detaylı bilgi verdi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:“Eşimle birlikte pazara girdiğimizde malum maskelerimiz vardı. Girişte kimse tanımadı. Biraz ilerledikten sonra bir esnafımız, ‘Siz acaba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu musunuz?' dedi. ‘Evet' dedim. Diğerleri de duyunca geldiler. Çok sayıda vatandaşımızla fotoğraf çektirdik. Bu arada hanım bir-iki alışveriş yaptı. Pazarcılar dışında diğer vatandaşlar da geldi ayaküstü sohbet ettik. En çok duyduğum cümle şu oldu: ‘Ne olursunuz bizi kurtarın.' Bunu hem pazarcılar hem pazara gelmiş vatandaşlarımız söylüyordu. ‘Bizi kurtarın' gerçekten çok içten bir haykırıştı. Bu kadar içten bir haykırışı emin olun duymamıştım. İnsanlar alışverişe gelmişler fakat anlaşılıyor ki sıkıntı var. Pazarda bu haykırışları duyuyorsunuz. Üstelik bu şikâyeti hem pazarcı esnafı hem vatandaş dile getiriyor. Maske takmaya özen gösteriyorum ama fotoğraf çektirirken maskelerimizi çıkardık. Bu arada sıkıntısı olanlardan gelip derdini bize anlatmak isteyenler oldu. Onların telefonlarını, isimlerini aldım. Kendilerini arayacağımı söyledim.”“Sorumlusu çiftçi de pazarcı da değil”“Kabul etmek lazım ki fiyatlar pahalı” diyen Kılıçdaroğlu, bu pahalılığın pazarcılardan veya çiftçiden kaynaklanmadığını vurgulayarak, "Geçen hale gittim haldeki esnaf eline bir plastik kasa aldı, ‘İnanın şu elimdeki plastik kasa var ya, işte kasanın fiyatı içine koyduğumuz domatesten daha pahalı. Bu kasa, bu üründen pahalıysa işte bunun kabahati ne bendedir ne domatesi üretendedir. Bizi hep suçlu buluyorlar. Pazarcıları suçlu buluyorlar, halcileri suçlu buluyorlar. Bizim halde aldığımız komisyon yüzde sekiz. Yani ne kadar mal aldığımız belli, çıkan mal da belli. Aldığımız yüzde sekizin üzerinden de vergi ödüyoruz. Yüzde sekizi de biz belirlemiyoruz diyorlar. Büyük kârlar, büyük vurgunlar, büyük fiyat artışları zaten yok ama ürünün yolda gelişi, mazot fiyatları, köprü fiyatları, yedek parça fiyatları, ücretler, bütün bunları koyduğumuz zaman zaten bu fiyatlar bu noktaya geliyor.” diye konuştu. "Pahalılığın sebebinin kötü yönetim olduğunu herkes biliyor"Pazarda esnafın şikâyetlerini dinleyen Kılıçdaroğlu dinlediklerine, “Sakın ruhunuzda çok fazla karamsarlık hissetmeyin. Bunu düzelteceğiz. Yani umutlu olun” dediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Herkes hayatın pahalı olduğunu biliyor. Pahalılığın sebebinin kötü yönetim olduğunu biliyor. ‘Bunlardan bizi kurtarın' diyor. ‘Allah rızası için bunlardan bizi kurtarın' diyorlar. İşin özeti bu” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, zam, pazar, çiftçi