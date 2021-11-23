Kılıçdaroğlu: Fiyatlar artıyor, herkes birbirini suçluyor

Sizleri, üniversite bitirdikten sonra işsiz bırakan düzeni yıkacağız. Sizleri, üniversite bitirdikten sonra işsiz bırakan düzeni yıkacağız.

Eğitime gereken önemi verdik mi? Eğitime gereken önemi verdik mi?

Öğretmeni baş tacı yapmayan bir toplumun gelişme şansı yoktur. Öğretmen kardeşlerime sesleniyorum. İtibarlı meslek haline getireceğiz öğretmenliği. 3600 ek göstergeyi oyalamadan vereceğiz. Öğretmeni baş tacı yapmayan bir toplumun gelişme şansı yoktur. Öğretmen kardeşlerime sesleniyorum. İtibarlı meslek haline getireceğiz öğretmenliği. 3600 ek göstergeyi oyalamadan vereceğiz.

300 lirayla 500 lirayla finans kurumları oluşturuldu. Ev sahibi olacaksınız dendi. Bazı şirketlerin tasfiye edilmesi gerekiyor. 21 şirkette 5 bin 400 vatandaşımızın parası var. Geçen gün İstanbul'da eylem yaptılar. 300 lirayla 500 lirayla finans kurumları oluşturuldu. Ev sahibi olacaksınız dendi. Bazı şirketlerin tasfiye edilmesi gerekiyor. 21 şirkette 5 bin 400 vatandaşımızın parası var. Geçen gün İstanbul'da eylem yaptılar.

Mutfaklarda yangın var. Dolarla ihale alanları ayrı yere koyuyorum ama hepimizin derdi, asgari ücretle geçinenler. Fiyatlar artıyor herkes birbirini suçluyor. Hal esnafı ile konuştum, 'Bu fiyatları artıran siz misiniz?' dedim. Dediler ki; 'Çiftçinin kullandığı girdiler çok pahalı. Çiftçi dolarla belirlenen fiyatla gübreyi almak zorunda.' Mutfaklarda yangın var. Dolarla ihale alanları ayrı yere koyuyorum ama hepimizin derdi, asgari ücretle geçinenler. Fiyatlar artıyor herkes birbirini suçluyor. Hal esnafı ile konuştum, 'Bu fiyatları artıran siz misiniz?' dedim. Dediler ki; 'Çiftçinin kullandığı girdiler çok pahalı. Çiftçi dolarla belirlenen fiyatla gübreyi almak zorunda.'

'Hali kazanan seçimi kazanır' dedi başkan, hem hali kazanacağız hem seçimi kazanacağız. 'Hali kazanan seçimi kazanır' dedi başkan, hem hali kazanacağız hem seçimi kazanacağız.

Her gün, saat başı zam geliyor. 'Üretici elindeki malı satmaktan tedirgin' diyorlar. Bu tedirginlik felaket bir şey. 'Satış yapıyorum ama fiyat artışından ben sorumlu değilim' diyor. 'Üreticiyi korumazlarsa açlık krizi ile karşı karşıya kalabiliriz' dedi üreticiler. Her gün, saat başı zam geliyor. 'Üretici elindeki malı satmaktan tedirgin' diyorlar. Bu tedirginlik felaket bir şey. 'Satış yapıyorum ama fiyat artışından ben sorumlu değilim' diyor. 'Üreticiyi korumazlarsa açlık krizi ile karşı karşıya kalabiliriz' dedi üreticiler.

Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin? Türk Lirası'nı eriten kim bakkal mı, çiftçi mi? Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin? Türk Lirası'nı eriten kim bakkal mı, çiftçi mi?