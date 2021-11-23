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https://tr.sputniknews.com/20211123/kilicdaroglu-ve-davutoglundan-ortak-aciklama-1051076200.html
Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak açıklama
Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun döviz kurundaki rekor artışların ardından CHP Genel Merkezi'ndeki... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T18:41+0300
2021-11-23T18:52+0300
kemal kılıçdaroğlu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomideki gelişmelerin ardından bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.İki lider ortak basın açıklaması düzenliyor.Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:''Yaşadıklarımız herhangi bir ekonomik kriz olarak yansıtılamaz. Herkes dışarıdan bir saldırıdan bahsediyor. Bu tablo, iktidarın yanlış politikaların ürünüdür.Başta TÜİK ve Merkez Bankası olmak üzere büyük bir çözülme yaşanıyor.Dışarıdan müdahale olsaydı, Erdoğan bilir, 1 Mart tezkeresi reddedildiğini ülkede kriz beklentisi oluştu ama dolar 1,62 çıktı geri döndü.Hükümete 6 maddelik bir çağrıda bulunmak istiyorum. Artık bu yanlış yolda devam etmeyin.Kurumsal bir yenilenmeye acil şekilde ihtiyaç var.Her açıklama füze gibi Türk ekonomisini vuruyor. Erken seçim demiyorum, hemen seçim diyorum."Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:"11 Ağustos 2018'de bir ekonomik kriz çıkacağını açıklamıştım. Bir şey yapılmadı. Arkasından 18 Mayıs 2020'de ekonomik buhrandan nasıl çıkarız diye 16 maddelik bir açıklama yaptım.Ve geldik bu tablodan sonra kara kış fonu kurun, önlem alın diye çağrıda bulundum. Açık ve net piyalarda yangın var. Piyasalar durmuş vaziyette, en küçüğünden en büyüğüne herkesin kafasında kocaman bir soru işareti var. Kimse önünü göremiyor. Bugün partide oturup toplantı yaptılar, neden daha önce toplanmadınız? "Türkiye Cumhuriyeti bir kişiye devredilebilir mi? Böyle bir devlet geleneği Mete Han'dan beri hiç olmamıştır. Fiyat istikrarından sorumlu kurum fiyat istikrarını sağlayamıyor. Yetkisi elinde alındı, kim aldı? Erdoğan aldı bir kararname ile.Böyle bir tabloyu görmedim, yaşamadım da. Öyle bir noktadayız ki, döviz kuru elektrik sayacından daha hızlı çalışıyor.Bu kafayla bu ülkenin sorunlarını çözemezler, kapasiteleri yoktur. Fatura vatandaşa çıkıyor.Bu ülke bizim ülkemiz, başka gidecek bir yerimiz yok. Dolayısıyla bir araya gelmeliyiz. Türkiye'yi bu karanlık kuyudan çıkarmalıyız. Cumhuriyet'in bütün deneyimleri var, buradan çıkılabilir.Seçim. Millete niye güvenmiyorsunuz ya? Neden kaçıyorsun? Türkiye en derin krizlerinden birini yaşıyor. Suçu dış güçlere atıyorlar. Türkiye bu kadar zayıf mı ya? Milli diyorlar, yerli diyorlar; bunlar ne yerlidir ne millidir. Bir insan kendinde olmadığı bir şeyi dillendirir.Bahçeli'ye seslenmek istiyorum: Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa, erken seçimin kapısını aç, kardeşim.
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kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak açıklama

18:41 23.11.2021 (güncellendi: 18:52 23.11.2021)
© AAKılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na geçmiş olsun ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun döviz kurundaki rekor artışların ardından CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmeleri sonrası ortak açıklama yapıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomideki gelişmelerin ardından bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
İki lider ortak basın açıklaması düzenliyor.
Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:
''Yaşadıklarımız herhangi bir ekonomik kriz olarak yansıtılamaz. Herkes dışarıdan bir saldırıdan bahsediyor. Bu tablo, iktidarın yanlış politikaların ürünüdür.
Başta TÜİK ve Merkez Bankası olmak üzere büyük bir çözülme yaşanıyor.
Dışarıdan müdahale olsaydı, Erdoğan bilir, 1 Mart tezkeresi reddedildiğini ülkede kriz beklentisi oluştu ama dolar 1,62 çıktı geri döndü.
Hükümete 6 maddelik bir çağrıda bulunmak istiyorum. Artık bu yanlış yolda devam etmeyin.
Kurumsal bir yenilenmeye acil şekilde ihtiyaç var.
Her açıklama füze gibi Türk ekonomisini vuruyor. Erken seçim demiyorum, hemen seçim diyorum."
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
"11 Ağustos 2018'de bir ekonomik kriz çıkacağını açıklamıştım. Bir şey yapılmadı. Arkasından 18 Mayıs 2020'de ekonomik buhrandan nasıl çıkarız diye 16 maddelik bir açıklama yaptım.Ve geldik bu tablodan sonra kara kış fonu kurun, önlem alın diye çağrıda bulundum.
Açık ve net piyalarda yangın var. Piyasalar durmuş vaziyette, en küçüğünden en büyüğüne herkesin kafasında kocaman bir soru işareti var. Kimse önünü göremiyor. Bugün partide oturup toplantı yaptılar, neden daha önce toplanmadınız? "
Türkiye Cumhuriyeti bir kişiye devredilebilir mi? Böyle bir devlet geleneği Mete Han'dan beri hiç olmamıştır. Fiyat istikrarından sorumlu kurum fiyat istikrarını sağlayamıyor. Yetkisi elinde alındı, kim aldı? Erdoğan aldı bir kararname ile.
Böyle bir tabloyu görmedim, yaşamadım da. Öyle bir noktadayız ki, döviz kuru elektrik sayacından daha hızlı çalışıyor.
Bu kafayla bu ülkenin sorunlarını çözemezler, kapasiteleri yoktur. Fatura vatandaşa çıkıyor.
Bu ülke bizim ülkemiz, başka gidecek bir yerimiz yok. Dolayısıyla bir araya gelmeliyiz. Türkiye'yi bu karanlık kuyudan çıkarmalıyız. Cumhuriyet'in bütün deneyimleri var, buradan çıkılabilir.
Seçim. Millete niye güvenmiyorsunuz ya? Neden kaçıyorsun? Türkiye en derin krizlerinden birini yaşıyor. Suçu dış güçlere atıyorlar. Türkiye bu kadar zayıf mı ya? Milli diyorlar, yerli diyorlar; bunlar ne yerlidir ne millidir. Bir insan kendinde olmadığı bir şeyi dillendirir.
Bahçeli'ye seslenmek istiyorum: Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa, erken seçimin kapısını aç, kardeşim.
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