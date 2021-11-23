https://tr.sputniknews.com/20211123/kremlin-diyalogu-canlandirmaya-calisirken-abdnin-kuzey-akim-2ye-yeni-yaptirim-uygulamasi-yanlis-1051069168.html

Kremlin: Diyaloğu canlandırmaya çalışırken ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yeni yaptırım uygulaması yanlış

Kremlin: Diyaloğu canlandırmaya çalışırken ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yeni yaptırım uygulaması yanlış

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik yaptırımların, ABD'nin bir türlü vazgeçmek istemediği yaptırım dilinin... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T15:22+0300

2021-11-23T15:22+0300

2021-11-23T15:27+0300

abd

dünya

belarus

kremlin

dmitriy peskov

kuzey akım-2

yaptırım

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Günlük basın toplantısını düzenleyen Peskov, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesinde yer alan iki gemi ile Rusya bağlantılı bir şirkete yaptırım kararı almasını yorumladı.Peskov, "Kuzey Akım 2 ile ilgili yaptırımlar, Washington'un bir türlü vazgeçmek istemediği yaptırım dilinin devamı. Buna son derece olumsuz bakıyoruz ve bunu birçok kez ifade ettik. Özellikle daha önce sona eren diyaloğu canlandırmak için yoğun girişimlerin olduğu dönemde bunu hukuka aykırı ve yanlış buluyoruz" dedi.'Ukrayna'nın Donbass'taki provokasyonlarından endişe duyuyoruz'Peskov, Ukrayna ordusunun Donbass'taki kesişme hattındaki provokatif eylemlerinden derin bir endişe duyduklarını belirtti.Kiev'in olası bir güç yoluyla çözüme hazırlanmasını ve sorunu güç yoluyla çözmeye çalışmasını da endişe verici olarak niteleyen Peskov, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk'ın şimdye dek hiçbir provokasyonda bulunmadığının altını çizdi.'Ukrayna'ya saldırmayı planlamıyoruz'Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov'un ortaya attığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna saldırmaya hazırlandığı iddialarına yanıt veren Peskov, Rusya'nın kimseye saldırmayı planlamadığını ve saldırı planları yapmadığını vurguladı.Peskov, "Rusya, kimseye saldırmayı planlamıyor ve saldırı planları yapmıyor. Aksini söylemek yanlış olur. Rus birliklerinin ülkemizin toprakları içinde intikal ettirilmesini bu tür planlarla ilişkilendirmek de tamamen yanlış. Böyle bir şey yok" diye konuştu.'Lukaşenko, Tihanovskaya ile diyaloğun kesinlikle imkansız olduğunu ifade etti'Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Svetlana Tihanovskaya da dahil muhalefet liderleriyle ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in blog yazarı Aleksey Navalnıy'la görüşmesi halinde diyalog kuracağını söylemesi de Peskov'a soruldu.Peskov, "Lukaşenko, bu sözlerle Tihanovskaya'yla diyalog kurmanın kesinlikle imkansız olduğunu ve konuşacak bir konu bulunmadığını son derece açık şekilde ifade etti" yanıtını verdi.Peskov, Lukaşenko'nun kiminle, ne için diyalog kuracağına kendisinin karar verebileceğini ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211123/abdden-kuzey-akim-2ye-yeni-yaptirimlar-1051053087.html

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abd, belarus, kremlin, dmitriy peskov, kuzey akım-2, yaptırım