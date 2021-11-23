https://tr.sputniknews.com/20211123/laos-ve-san-marinodan-sputnik-light-asisina-onay-1051084419.html

Laos ve San Marino'dan Sputnik Light aşısına onay

Laos ve San Marino'dan Sputnik Light aşısına onay

Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik Light, Laos ve San Marino'da acil kullanım onayı aldı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T23:30+0300

2021-11-23T23:30+0300

2021-11-23T23:32+0300

koronavirüs

laos

san marino

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

acil kullanım onayı

sputnik light

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Laos'ta Sputnik Light aşısına acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.RDIF'den yapılan açıklamada, "Laos Halk Demokratik Cumhuriyeti’nde, tek dozluk Sputnik Light koronavirüs aşısının kullanımına onay verildiğini duyuruyoruz. Laos, Sputnik Light’ın tescil edildiği 20. ülke oldu" ifadelerine yer verildi.Laos'un, geçen mart ayında 2 dozluk Sputnik V aşısına onay verdiği anımsatılan açıklamada, "Sputnik Light ve Sputnik V aşıları, bu ülkede hızlandırılmış süreç (acil kullanım onayı) kapsamında tescil edildi. Tek dozluk Sputnik Light aşısı bağımsız olarak ve 3. doz olarak oldukça etkili bir aşı" denildi.Diğer yandan açıklamada, San Marino'nun da Sputnik Light'ın kullanımına onay verdiği kaydedildi.Açıklamada, "Aşı ayrıca San-Marino’da kullanılan tüm aşılar için takviye olarak onaylandı" bilgisi paylaşıldı.RDIF, daha önce San Marino'da Sputnik V'nin kullanımına onay çıktığını hatırlattı.

https://tr.sputniknews.com/20211103/the-lancet-sputnik-light-asisinin-etkinligiyle-ilgili-makale-yayinladi--1050439652.html

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laos, san marino, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), acil kullanım onayı, sputnik light