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Laos ve San Marino'dan Sputnik Light aşısına onay
23:30 23.11.2021 (güncellendi: 23:32 23.11.2021)
© Sputnik / Александр КряжевSputnik Light
© Sputnik / Александр Кряжев
Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik Light, Laos ve San Marino'da acil kullanım onayı aldı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Laos'ta Sputnik Light aşısına acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.
RDIF'den yapılan açıklamada, "Laos Halk Demokratik Cumhuriyeti’nde, tek dozluk Sputnik Light koronavirüs aşısının kullanımına onay verildiğini duyuruyoruz. Laos, Sputnik Light’ın tescil edildiği 20. ülke oldu" ifadelerine yer verildi.
#RDIF today announced the Russian single-component Sputnik Light vaccine against coronavirus has been approved in Lao People’s Democratic Republic.— RDIF (@rdif_press) November 23, 2021
Thus #Laos has become the 20th country to register Sputnik Light. @sputnikvaccine pic.twitter.com/Q93IMJDyOu
Laos'un, geçen mart ayında 2 dozluk Sputnik V aşısına onay verdiği anımsatılan açıklamada, "Sputnik Light ve Sputnik V aşıları, bu ülkede hızlandırılmış süreç (acil kullanım onayı) kapsamında tescil edildi. Tek dozluk Sputnik Light aşısı bağımsız olarak ve 3. doz olarak oldukça etkili bir aşı" denildi.
Diğer yandan açıklamada, San Marino'nun da Sputnik Light'ın kullanımına onay verdiği kaydedildi.
#RDIF today announced the Russian one-shot Sputnik Light vaccine against coronavirus has been approved by the Government of the Republic of San Marino.— RDIF (@rdif_press) November 23, 2021
Sputnik Light has also been approved as a booster shot for all vaccines administered in the country.@sputnikvaccine pic.twitter.com/IoPamTABi8
Açıklamada, "Aşı ayrıca San-Marino’da kullanılan tüm aşılar için takviye olarak onaylandı" bilgisi paylaşıldı.
RDIF, daha önce San Marino'da Sputnik V'nin kullanımına onay çıktığını hatırlattı.