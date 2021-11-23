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Laos ve San Marino'dan Sputnik Light aşısına onay
Laos ve San Marino'dan Sputnik Light aşısına onay
Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik Light, Laos ve San Marino'da acil kullanım onayı aldı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T23:30+0300
2021-11-23T23:32+0300
koronavirüs
laos
san marino
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
acil kullanım onayı
sputnik light
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Laos'ta Sputnik Light aşısına acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.RDIF'den yapılan açıklamada, "Laos Halk Demokratik Cumhuriyeti’nde, tek dozluk Sputnik Light koronavirüs aşısının kullanımına onay verildiğini duyuruyoruz. Laos, Sputnik Light’ın tescil edildiği 20. ülke oldu" ifadelerine yer verildi.Laos'un, geçen mart ayında 2 dozluk Sputnik V aşısına onay verdiği anımsatılan açıklamada, "Sputnik Light ve Sputnik V aşıları, bu ülkede hızlandırılmış süreç (acil kullanım onayı) kapsamında tescil edildi. Tek dozluk Sputnik Light aşısı bağımsız olarak ve 3. doz olarak oldukça etkili bir aşı" denildi.Diğer yandan açıklamada, San Marino'nun da Sputnik Light'ın kullanımına onay verdiği kaydedildi.Açıklamada, "Aşı ayrıca San-Marino’da kullanılan tüm aşılar için takviye olarak onaylandı" bilgisi paylaşıldı.RDIF, daha önce San Marino'da Sputnik V'nin kullanımına onay çıktığını hatırlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/the-lancet-sputnik-light-asisinin-etkinligiyle-ilgili-makale-yayinladi--1050439652.html
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laos, san marino, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), acil kullanım onayı, sputnik light

Laos ve San Marino'dan Sputnik Light aşısına onay

23:30 23.11.2021 (güncellendi: 23:32 23.11.2021)
© Sputnik / Александр КряжевSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik Light, Laos ve San Marino'da acil kullanım onayı aldı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Laos'ta Sputnik Light aşısına acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.
RDIF'den yapılan açıklamada, "Laos Halk Demokratik Cumhuriyeti’nde, tek dozluk Sputnik Light koronavirüs aşısının kullanımına onay verildiğini duyuruyoruz. Laos, Sputnik Light’ın tescil edildiği 20. ülke oldu" ifadelerine yer verildi.
Laos'un, geçen mart ayında 2 dozluk Sputnik V aşısına onay verdiği anımsatılan açıklamada, "Sputnik Light ve Sputnik V aşıları, bu ülkede hızlandırılmış süreç (acil kullanım onayı) kapsamında tescil edildi. Tek dozluk Sputnik Light aşısı bağımsız olarak ve 3. doz olarak oldukça etkili bir aşı" denildi.
Diğer yandan açıklamada, San Marino'nun da Sputnik Light'ın kullanımına onay verdiği kaydedildi.
Açıklamada, "Aşı ayrıca San-Marino’da kullanılan tüm aşılar için takviye olarak onaylandı" bilgisi paylaşıldı.
RDIF, daha önce San Marino'da Sputnik V'nin kullanımına onay çıktığını hatırlattı.
Sputnik Light aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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