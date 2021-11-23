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https://tr.sputniknews.com/20211123/lavrov-kuzey-akim-2ye-yonelik-yaptirimlar-batinin-eylemlerinin-bariz-bir-ornegi-1051074968.html
Lavrov: Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımlar Batı'nın eylemlerinin bariz bir örneği
Lavrov: Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımlar Batı'nın eylemlerinin bariz bir örneği
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD liderliğindeki Batı'nın sebepli ya da sebepsiz olarak yaptırımlar uyguladığını, bunun en bariz örneğinin ise Kuzey... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T17:50+0300
2021-11-23T17:50+0300
dünya
abd
sergey lavrov
nato
ab
kuzey akım
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Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) tarafından organize edilen bir forumda konuşan Lavrov, ABD liderliğindeki Batı'nın sebepli ya da sebepsiz olarak yaptırımlar uyguladığını, bunun en bariz örneğinin ise Kuzey Akım 2 gaz boru hattına yönelik kısıtlamalar olduğunu söyledi.Lavrov, “Çok zor koşullarda çalıştığımız ortada, zorluklar ve riskler çok yönlü. Ve uzun yıllar boyunca, Amerikalılar tarafından yönetilen birçok Batılı devletin, sebepli veya sebepsiz olarak, her şey için getirilen siyasi amaçlı tek taraflı kısıtlamaların kullanılması, zamana damgasını vurdu. Elbette ki Kuzey Akım 2 ile yaptıkları, bunun bariz bir örneği” diye konuştu.‘Rusya, ülkenin kalkınması için yeşil teknolojileri teşvik etmeyi planlıyor’Rusya'nın, ülke kalkınması için yeşil teknolojilerin geliştirilmesi ile aktif bir şekilde ilgilenmeyi planladığını, aynı zamanda ‘yeşil korumacılığın’ tehlikelerinin de göz önünde tutulması gerektiğine dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:“Bir yandan elbette bu süreçler (enerji geçişi ve ekonominin ‘yeşil’ dönüşümü) sadece riskleri değil, aynı zamanda sözüm ona yeşil korumacılığın daha şimdiden ortaya çıkan tehlikelerini de beraberinde getiriyor. Öte yandan, yeşil teknolojilerin geliştirilmesi, ülkelerin gelişimini ve bununla aktif bir şekilde ilgilenmeyi amaçlayan Rusya'nın gelişimini güçlü bir şekilde teşvik edecek.”‘Avrupa ülkeleri dahil birçok ülke yeşil gündemi siyasallaştırmaya çalışıyor’Aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu bir dizi etkili ülkenin yeşil gündemi siyasallaştırmaya ve onu korumacılık aracı olarak kullanmaya çalıştığına dikkat çeken Lavrov, “Ülkelerle temaslarımızda, bunun iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası çabalar üzerinde çok olumsuz bir etkisi olabileceğini sabırla açıklamaya devam ediyoruz” ifadelerini kulandı.Rus diplomat, Rusya’da ve yurtdışında milyonlarca insanın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılandığını ve aşının herhangi bir yan etkisi olmadığını vurguladı:“Sputink aşısını ele alacak olursak, Başkan (Vladimir Putin) rakam vermişti, Rusya’da ve yurtdışında halihazırda 120 milyon kişi bu aşıyı yaptırmış durumda. Ve Tanrıya şükür ki herhangi bir yan etki gözlemlenmedı”‘Kovid sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasını aktif olarak destekleyeceğiz, bu işe yarıyor’Rusya’nın diğer ülkelerle Kovid sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunu aktif olarak destekleyeceğini ifade eden Lavrov, Macaristan örneğinin bunun işe yaradığını gösterdiğini vurguladı.Lavrov, “Tüm bürokratik yasal prosedürlerin tamamlanmasını beklemeden aşıların değil, aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasını desteklemeye yönelik bir hareket başlamış durumda, bu işe yarıyor. Macaristan böyle bir karar aldı, sırada da birçok devlet var” diye konuştu.‘Rusya aşılar için patent korumasından karşılıklı olarak vazgeçilmesini aktif olarak destekleyecek’Lavrov, Rusya'nın salgın sırasında aşılarda patent korumasından karşılıklı olarak vazgeçilmesi girişimini aktif olarak destekleyeceğine dikkat çekti.“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kötülüğe karşı nihai zafer kazanılana veya en azından durumu sakinleştirene kadar aşıların patent korumasından karşılıklı olarak vazgeçilmesini aktif olarak savundu. Hiç kimse tepki bile vermedi” diyen Lavrov, şöyle devam etti:“Batı'nın en popüler aşısını üreten şirketlerden birinin üç ay önce, şimdiye kadar 30 milyar dolar kazandığı bildirilmişti. Zannediyorum ki bu büyük para. Bu karlar ve onları artırma arzusu karşılaştırılacak olursa, patent korumasından gerçekten de vazgeçilmek istenmediği görülüyor. Yine de bu girişimleri aktif bir şekilde destekleyeceğiz.”‘Batının bencilce yürüttüğü küresel ekonomik politikaları verimsiz’Batı’nın ekonomi alanındaki politikalarına da değinen Lavrov, “Genel olarak Batılı ortaklarımızın bencilce politikasının verimsiz ve beyhude olduğuna ve geniş uluslararası işbirliği ilkeleriyle bağdaşmadığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.‘Endişe verici eğilimler Rusya’yı Batılı iş çevreleriyle temas kurma isteğimizi kırmıyor’Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bugün bahsettiğimiz tüm endişe verici eğilimler yabancı ortaklarla, dış iş çevreleriyle temasları sürdürme isteğimizi kesinlikle kırmıyor. Bu kişiler, ekonomik bağların siyasetten arındırılmasına, yönetimdekilerden çok daha fazla ilgi duyuyor ve bu çok büyük bir kaynak”Lavrov, dış iş dünyasının Rusya pazarına büyük ilgisinin devam ettiğinin görüldüğünü de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211119/lavrov-nato-ve-abnin-kaba-provokasyonlarina-goz-yummayacagiz-1050971812.html
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abd, sergey lavrov, nato, ab, kuzey akım

Lavrov: Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımlar Batı'nın eylemlerinin bariz bir örneği

17:50 23.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев / Fotoğraf bankasına girKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD liderliğindeki Batı'nın sebepli ya da sebepsiz olarak yaptırımlar uyguladığını, bunun en bariz örneğinin ise Kuzey Akım 2 gaz boru hattına yönelik kısıtlamalar olduğunu belirtti.
Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) tarafından organize edilen bir forumda konuşan Lavrov, ABD liderliğindeki Batı'nın sebepli ya da sebepsiz olarak yaptırımlar uyguladığını, bunun en bariz örneğinin ise Kuzey Akım 2 gaz boru hattına yönelik kısıtlamalar olduğunu söyledi.
Lavrov, “Çok zor koşullarda çalıştığımız ortada, zorluklar ve riskler çok yönlü. Ve uzun yıllar boyunca, Amerikalılar tarafından yönetilen birçok Batılı devletin, sebepli veya sebepsiz olarak, her şey için getirilen siyasi amaçlı tek taraflı kısıtlamaların kullanılması, zamana damgasını vurdu. Elbette ki Kuzey Akım 2 ile yaptıkları, bunun bariz bir örneği” diye konuştu.

‘Rusya, ülkenin kalkınması için yeşil teknolojileri teşvik etmeyi planlıyor’

Rusya'nın, ülke kalkınması için yeşil teknolojilerin geliştirilmesi ile aktif bir şekilde ilgilenmeyi planladığını, aynı zamanda ‘yeşil korumacılığın’ tehlikelerinin de göz önünde tutulması gerektiğine dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:
“Bir yandan elbette bu süreçler (enerji geçişi ve ekonominin ‘yeşil’ dönüşümü) sadece riskleri değil, aynı zamanda sözüm ona yeşil korumacılığın daha şimdiden ortaya çıkan tehlikelerini de beraberinde getiriyor. Öte yandan, yeşil teknolojilerin geliştirilmesi, ülkelerin gelişimini ve bununla aktif bir şekilde ilgilenmeyi amaçlayan Rusya'nın gelişimini güçlü bir şekilde teşvik edecek.”

‘Avrupa ülkeleri dahil birçok ülke yeşil gündemi siyasallaştırmaya çalışıyor’

Aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu bir dizi etkili ülkenin yeşil gündemi siyasallaştırmaya ve onu korumacılık aracı olarak kullanmaya çalıştığına dikkat çeken Lavrov, “Ülkelerle temaslarımızda, bunun iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası çabalar üzerinde çok olumsuz bir etkisi olabileceğini sabırla açıklamaya devam ediyoruz” ifadelerini kulandı.
Rus diplomat, Rusya’da ve yurtdışında milyonlarca insanın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılandığını ve aşının herhangi bir yan etkisi olmadığını vurguladı:
Sputink aşısını ele alacak olursak, Başkan (Vladimir Putin) rakam vermişti, Rusya’da ve yurtdışında halihazırda 120 milyon kişi bu aşıyı yaptırmış durumda. Ve Tanrıya şükür ki herhangi bir yan etki gözlemlenmedı”

‘Kovid sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasını aktif olarak destekleyeceğiz, bu işe yarıyor’

Rusya’nın diğer ülkelerle Kovid sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunu aktif olarak destekleyeceğini ifade eden Lavrov, Macaristan örneğinin bunun işe yaradığını gösterdiğini vurguladı.
Lavrov, “Tüm bürokratik yasal prosedürlerin tamamlanmasını beklemeden aşıların değil, aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasını desteklemeye yönelik bir hareket başlamış durumda, bu işe yarıyor. Macaristan böyle bir karar aldı, sırada da birçok devlet var” diye konuştu.

‘Rusya aşılar için patent korumasından karşılıklı olarak vazgeçilmesini aktif olarak destekleyecek’

Lavrov, Rusya'nın salgın sırasında aşılarda patent korumasından karşılıklı olarak vazgeçilmesi girişimini aktif olarak destekleyeceğine dikkat çekti.
“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kötülüğe karşı nihai zafer kazanılana veya en azından durumu sakinleştirene kadar aşıların patent korumasından karşılıklı olarak vazgeçilmesini aktif olarak savundu. Hiç kimse tepki bile vermedi” diyen Lavrov, şöyle devam etti:
“Batı'nın en popüler aşısını üreten şirketlerden birinin üç ay önce, şimdiye kadar 30 milyar dolar kazandığı bildirilmişti. Zannediyorum ki bu büyük para. Bu karlar ve onları artırma arzusu karşılaştırılacak olursa, patent korumasından gerçekten de vazgeçilmek istenmediği görülüyor. Yine de bu girişimleri aktif bir şekilde destekleyeceğiz.”

‘Batının bencilce yürüttüğü küresel ekonomik politikaları verimsiz’

Batı’nın ekonomi alanındaki politikalarına da değinen Lavrov, “Genel olarak Batılı ortaklarımızın bencilce politikasının verimsiz ve beyhude olduğuna ve geniş uluslararası işbirliği ilkeleriyle bağdaşmadığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Endişe verici eğilimler Rusya’yı Batılı iş çevreleriyle temas kurma isteğimizi kırmıyor’

Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün bahsettiğimiz tüm endişe verici eğilimler yabancı ortaklarla, dış iş çevreleriyle temasları sürdürme isteğimizi kesinlikle kırmıyor. Bu kişiler, ekonomik bağların siyasetten arındırılmasına, yönetimdekilerden çok daha fazla ilgi duyuyor ve bu çok büyük bir kaynak”
Lavrov, dış iş dünyasının Rusya pazarına büyük ilgisinin devam ettiğinin görüldüğünü de sözlerine ekledi.

Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
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