https://tr.sputniknews.com/20211123/lebron-james-nbadeki-ilk-men-cezasini-aldi-1051064485.html

LeBron James, NBA'deki ilk men cezasını aldı

LeBron James, NBA'deki ilk men cezasını aldı

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, Detroit Pistons'a karşı oynadığı maçta rakip takım oyuncusu Isaiah Stewart ile gerginlik yaşamıştı... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T13:10+0300

2021-11-23T13:10+0300

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lebron james

spor

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men

tartışma

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 19 yıllık kariyerinin ilk men cezasını aldı.Dün oynanan Detroit Pistons-Los Angeles Lakers maçında yaşanan gerginlik nedeniyle oyundan atılan James ve Isaiah Stewart hakkındaki disiplin cezaları belli oldu.NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James'e, Stewart'a kontrolsüzce vurduğu ve tartışma başlattığı için bir maç, Stewart'a ise James'i sportmenlik dışı bir şekilde tekraren takip ederek sahadaki tartışmayı tırmandırdığı için 2 maç men cezası verildi.Serbest atış sırasındaki ribaunt mücadelesinde James'in dirsek darbesiyle sağ kaşı açılan Stewart, sinirine hakim olamamış ve rakibinin üstüne yürümüştü. Takım arkadaşları, teknik heyet ve hakemlerin araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmeyen Stewart, güçlükle soyunma odasına götürülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211122/nbade-lebron-james-ile-isaiah-stewart-birbirine-girdi-1051022980.html

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lebron james, nba, men, tartışma