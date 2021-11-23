Mansur Yavaş: Depremin yaralarını sarmak için Elazığ’a okul inşa ediyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elazığ'da bir okul inşa edileceğini sosyal medyadan açıkladı.Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine teşekkür eden Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Elazığ’a okul inşa edeceklerini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elazığ'da bir okul inşa edileceğini sosyal medyadan açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine teşekkür eden Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Depremin yaralarını sarmak için Elazığ’a okul inşa ediyoruz. Vatanımızın hiçbir köşesinde evlatlarımız eğitim hakkından mahrum kalmasın. Önerimizi oy birliği ile kabul eden ABB Meclisi üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum."
Depremin yaralarını sarmak için Elazığ’a okul inşa ediyoruz.
Vatanımızın hiçbir köşesinde evlatlarımız eğitim hakkından mahrum kalmasın.
Önerimizi oy birliği ile kabul eden ABB Meclisi üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.