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Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması: Sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir
Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması: Sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir"... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T17:53+0300
2021-11-23T18:27+0300
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TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin taahhüdü olmadığı belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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merkez bankası, döviz, son dakika, euro, altın, dolar, kur

Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması: Sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir

17:53 23.11.2021 (güncellendi: 18:27 23.11.2021)
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir" açıklaması yapılarak, şirketler ve vatandaş, aşırı oynak piyasa koşullarına karşı uyarıldı.
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin taahhüdü olmadığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü
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