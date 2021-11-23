https://tr.sputniknews.com/20211123/msb-baris-pinari-harekat-bolgesinde-binbasi-mete-yildirim-silah-kazasinda-sehit-oldu-1051084215.html

MSB: Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde, Binbaşı Mete Yıldırım silah kazasında şehit oldu

MSB: Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde, Binbaşı Mete Yıldırım silah kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen silah kazası Binbaşı Mete Yıldırım'ın yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-23T23:18+0300

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türkiye

türkiye

şehit

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Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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türkiye, şehit