https://tr.sputniknews.com/20211123/new-york-eyalet-meclisi-taciz-konusunda-eski-vali-cuomoyu-haksiz-buldu-1051055811.html

New York eyalet meclisi, taciz konusunda eski Vali Cuomo'yu haksız buldu

New York eyalet meclisi, taciz konusunda eski Vali Cuomo'yu haksız buldu

Cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa eden eski New York Valisi Cuomo hakkında eyalet meclisi Adalet Komitesi tarafından martta başlatılan soruşturma... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T05:41+0300

2021-11-23T05:41+0300

2021-11-23T05:41+0300

dünya

abd

new york

andrew cuomo

cinsel taciz

soruşturma

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Eski New York Valisi Andrew Cuomo hakkında yaklaşık 200 şahidin dinlenmesi ve 600 bin sayfa belgenin incelenmesi sonucu tamamlandığı kaydedilen 46 sayfalık soruşturma raporu açıklandı.Raporda, Cuomo'nun görevdeyken gücünü kötüye kullandığı bildirilerek, "Eski valinin cinsel tacizde bulunduğuna dair çok güçlü kanıtlar olduğu sonucuna vardık" ifadelerine yer verildi.Söz konusu soruşturmayı başlatan New York Eyalet Meclisi Başkanı Carl Heastie de rapor hakkında "Bu, New York tarihinde son derece üzücü bir bölüm" dedi.Raporda ayrıca, Cuomo'nun Kovid-19 salgınında bakımevlerindeki ölümler için 'yeterince şeffaf' olmadığı ve yine salgın sırasında yazdığı kitabının tanıtımı için kamu kaynaklarını kullandığı sonucuna varıldığına dikkat çekildi.Heastie, 12 Mart'ta Cuomo hakkında ortaya atılan 12 kadına cinsel tacizde bulunduğu yönündeki iddiaların New York Eyalet Meclisi Adalet Komitesi tarafından araştırılmasına karar vermişti.Başından beri hakkında cinsel taciz suçlamalarını reddeden ancak baskılara dayanamayan Cuomo, 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211029/eski-new-york-valisi-andrew-cuomo-hakkinda-cinsel-taciz-suclamasiyla-dava-acildi-1050288701.html

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abd, new york, andrew cuomo, cinsel taciz, soruşturma