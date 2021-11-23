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https://tr.sputniknews.com/20211123/ogretmeni-cumhurbaskani-erdogani-anlatti-dersi-can-kulagiyla-dinliyordu-iyi-talebeydi-1051064914.html
Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Dersi can kulağıyla dinliyordu, iyi talebeydi
Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Dersi can kulağıyla dinliyordu, iyi talebeydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni Müzekka Gürbüz, "Dersi can kulağıyla dinliyordu, iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T13:23+0300
2021-11-23T13:31+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
öğretmen
kuran-ı kerim
imam hatip
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Müzekka Gürbüz, 1950'li yılların sonunda İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, daha sonra Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdiğini söyledi.Ardından mezun olduğu lisede öğretmenlik yaptığını aktaran Gürbüz, İmam Hatip Lisesi'ne öğrenci alımlarının bu dönemde imtihanlarla yapıldığını kaydetti.‘'Bu öğrenciler vazife yapacaklar' diye düşünerek öğrencilerimizi yetiştirdik’Birçok başarılı öğrencisinin devlet kademelerinde görev aldığını dile getiren Gürbüz, "Talebelerimizin hepsi aşağı yukarı çalışkan çocuklardı, hepsinden memnunduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arkadaşları hakikaten terbiyeli, çalışkan çocuklardı. Hepsi bugün vazife başında" dedi.Gürbüz, öğrencilerinin memlekete çok büyük hizmetleri olduğunu belirtti: ''Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi’Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerine girdiği Erdoğan'ın öğrencilik yıllarında sınıfta ön sıralarda oturduğunu hatırladığını dile getiren Gürbüz, "Dersi can kulağıyla dinliyordu. Yani iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Sesi güzeldir. O yapamasa bizden geçemez kolay kolay çünkü mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim'i güzel okusunlar diye çalıştık" ifadelerini kullandı.Gürbüz, öğrencisi Erdoğan'ın münazara yarışmalarında başarılı sonuçlar aldığını belirterek, rakiplerinin kolay kolay önüne geçemediğini, her yarışta başarılı olduğunu kaydetti.'Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşlarıyla çok iyi geçindiğini, onların da çok iyi öğrenciler olduğunu anlatan Gürbüz, Erdoğan'ın kendisine her zaman saygı duyduğunu dile getirdi.Erdoğan'ın daveti üzerine kendisiyle bir yemekte ve Kocaeli'ye geldiğinde Valilik binasında bir araya geldiklerini aktaran Gürbüz, şunları söyledi:Müzekka Gürbüz, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de kutladı.
https://tr.sputniknews.com/20210504/cumhurbaskani-erdogan-ogretmenlerle-iftar-yapti-1044417492.html
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recep tayyip erdoğan, öğretmen, kuran-ı kerim, imam hatip

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Dersi can kulağıyla dinliyordu, iyi talebeydi

13:23 23.11.2021 (güncellendi: 13:31 23.11.2021)
© AA / İbrahim AktaşRecep Tayyip Erdoğan'ın öğretmeni Müzekka Gürbüz
Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmeni Müzekka Gürbüz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA / İbrahim Aktaş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni Müzekka Gürbüz, "Dersi can kulağıyla dinliyordu, iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu. Sesi güzeldir. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu" dedi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Müzekka Gürbüz, 1950'li yılların sonunda İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, daha sonra Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdiğini söyledi.
Ardından mezun olduğu lisede öğretmenlik yaptığını aktaran Gürbüz, İmam Hatip Lisesi'ne öğrenci alımlarının bu dönemde imtihanlarla yapıldığını kaydetti.

‘'Bu öğrenciler vazife yapacaklar' diye düşünerek öğrencilerimizi yetiştirdik’

Birçok başarılı öğrencisinin devlet kademelerinde görev aldığını dile getiren Gürbüz, "Talebelerimizin hepsi aşağı yukarı çalışkan çocuklardı, hepsinden memnunduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arkadaşları hakikaten terbiyeli, çalışkan çocuklardı. Hepsi bugün vazife başında" dedi.
Gürbüz, öğrencilerinin memlekete çok büyük hizmetleri olduğunu belirtti:
"Mümkün mertebe eğitimi sıkı tuttuk, öğrencilerimiz 'Hayata faydalı olsun' diye düşündük. 'Bu öğrenciler vazife yapacaklar' diye düşünerek öğrencilerimizi yetiştirdik. Hayatta başarılı olsunlar istedik.

''Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi’

Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerine girdiği Erdoğan'ın öğrencilik yıllarında sınıfta ön sıralarda oturduğunu hatırladığını dile getiren Gürbüz, "Dersi can kulağıyla dinliyordu. Yani iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Sesi güzeldir. O yapamasa bizden geçemez kolay kolay çünkü mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim'i güzel okusunlar diye çalıştık" ifadelerini kullandı.
Gürbüz, öğrencisi Erdoğan'ın münazara yarışmalarında başarılı sonuçlar aldığını belirterek, rakiplerinin kolay kolay önüne geçemediğini, her yarışta başarılı olduğunu kaydetti.

'Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşlarıyla çok iyi geçindiğini, onların da çok iyi öğrenciler olduğunu anlatan Gürbüz, Erdoğan'ın kendisine her zaman saygı duyduğunu dile getirdi.
Erdoğan'ın daveti üzerine kendisiyle bir yemekte ve Kocaeli'ye geldiğinde Valilik binasında bir araya geldiklerini aktaran Gürbüz, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatiplerin gelişmesi için yapabileceği her kolaylığı yapar çünkü kendisi bu okulların kıymetini biliyor. Her zaman ona duacıyım, Allah yardımcısı olsun, düşmanların şerrinden korusun. Allah hizmetlerinde muvaffakiyetler versin, başımızdan eksik etmesin inşallah çünkü yaptığı her şeyi memleketin, milletin iyiliği için yapıyor, kötü bir şey düşünmez."
Müzekka Gürbüz, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2021
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı
4 Mayıs, 00:20
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