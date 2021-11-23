https://tr.sputniknews.com/20211123/ogretmeni-cumhurbaskani-erdogani-anlatti-dersi-can-kulagiyla-dinliyordu-iyi-talebeydi-1051064914.html

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Dersi can kulağıyla dinliyordu, iyi talebeydi

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Dersi can kulağıyla dinliyordu, iyi talebeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni Müzekka Gürbüz, "Dersi can kulağıyla dinliyordu, iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T13:23+0300

2021-11-23T13:23+0300

2021-11-23T13:31+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

öğretmen

kuran-ı kerim

imam hatip

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Müzekka Gürbüz, 1950'li yılların sonunda İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, daha sonra Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdiğini söyledi.Ardından mezun olduğu lisede öğretmenlik yaptığını aktaran Gürbüz, İmam Hatip Lisesi'ne öğrenci alımlarının bu dönemde imtihanlarla yapıldığını kaydetti.‘'Bu öğrenciler vazife yapacaklar' diye düşünerek öğrencilerimizi yetiştirdik’Birçok başarılı öğrencisinin devlet kademelerinde görev aldığını dile getiren Gürbüz, "Talebelerimizin hepsi aşağı yukarı çalışkan çocuklardı, hepsinden memnunduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arkadaşları hakikaten terbiyeli, çalışkan çocuklardı. Hepsi bugün vazife başında" dedi.Gürbüz, öğrencilerinin memlekete çok büyük hizmetleri olduğunu belirtti: ''Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi’Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerine girdiği Erdoğan'ın öğrencilik yıllarında sınıfta ön sıralarda oturduğunu hatırladığını dile getiren Gürbüz, "Dersi can kulağıyla dinliyordu. Yani iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Sesi güzeldir. O yapamasa bizden geçemez kolay kolay çünkü mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim'i güzel okusunlar diye çalıştık" ifadelerini kullandı.Gürbüz, öğrencisi Erdoğan'ın münazara yarışmalarında başarılı sonuçlar aldığını belirterek, rakiplerinin kolay kolay önüne geçemediğini, her yarışta başarılı olduğunu kaydetti.'Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşlarıyla çok iyi geçindiğini, onların da çok iyi öğrenciler olduğunu anlatan Gürbüz, Erdoğan'ın kendisine her zaman saygı duyduğunu dile getirdi.Erdoğan'ın daveti üzerine kendisiyle bir yemekte ve Kocaeli'ye geldiğinde Valilik binasında bir araya geldiklerini aktaran Gürbüz, şunları söyledi:Müzekka Gürbüz, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de kutladı.

https://tr.sputniknews.com/20210504/cumhurbaskani-erdogan-ogretmenlerle-iftar-yapti-1044417492.html

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recep tayyip erdoğan, öğretmen, kuran-ı kerim, imam hatip