https://tr.sputniknews.com/20211123/ortadoguda-bir-yumusama-var-turkiye-simdiki-kervana-da-katilamasaydi-daha-fazla-izole-olacakti-1051124829.html

'Ortadoğu'da bir yumuşama var, Türkiye şimdiki kervana da katılamasaydı daha fazla izole olacaktı'

'Ortadoğu'da bir yumuşama var, Türkiye şimdiki kervana da katılamasaydı daha fazla izole olacaktı'

Yaşar Yakış'a göre, Ortadoğu’da yumuşama dönemi başladı. İsrail'in Araplarla anlaşması ve Körfez'in İran ile temaslarına atıf yapan Yakış, Türkiye-BAE... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T23:34+0300

2021-11-23T23:34+0300

2021-11-25T00:34+0300

eksen

recep tayyip erdoğan

israil

iran

türkiye

suudi arabistan

libya

müslüman kardeşler

yaşar yakış

ziyaret

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.Ankara'nın alenen 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı BAE ile ilişkilerde, ABD'de Biden yönetiminin başa gelmesiyle birlikte yumuşama dikkat çekiyordu. BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın ağustos sonundaki Ankara ziyareti dikkat çekerken, Veliaht Prens ile Erdoğan 31 Ağustos'ta telefonda görüşmüşlerdi.Ziyaret öncesinde Erdoğan yönetiminin 'faiz-enflasyon' denkleminde aldığı kararlar Türk Lirası'nın çok ağır değer kaybıyla sonuçlanırken, BAE'den gelecek doğrudan yatırımların Türk ekonomisine katkıda bulunacağı beklentileri dile getirildi.Türkiye ile BAE arasındaki normalleşme hamlelerini diplomat olarak Arap dünyasında görev yapmış olan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ile konuştuk.'Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri dibe vurmuştu, artık daha dibe gidemeyeceği için...'Yaşar Yakış'a göre, Ankara'nın BAE ile normalleşme adımlarının sebeplerden birisi bütün bölge ülkeleriyle ilişkilerin dibe vurması ve artık daha dibe gidilemeycek hale gelinmesi. Yine Erdoğan'ın veliaht prense davetinin 2015 darbe girişiminde BAE'ye yöneltilen eleştirilerin abartılmış olması anlamına geleceğini belirten Yakış, Libya'da da sağlanan yumuşama havasının bu ülkede karşı karşıya gelen Türkiye ve BAE'ye fırsat verdiğini dile getirdi:‘BAE iyi yönetilen ve pragmatik kararlar alabilen bir ülke’BAE'nin Körfez bölgesinde çok iyi yönetilen bir ülke olduğu görüşünü dile getiren Yakış, bunda pragmatik kararlar alınabilmesinin etkisi olduğunu kaydetti:‘BAE ile ayrışmamız Libya'da da Müslüman Kardeşler üzerinden oldu'Yakış'a göre, BAE-Türkiye normalleşmesinde vaktiyle yanlış politikaların düzeltilmesi fırsatı var. Ankara'nın Atatürk'ün vaktiyle yaptığı uyarıların aksine Ortadoğu'da Müslüman Kardeşler'in tarafını tuttuğunu söyleyen Yakış, Katar'la kriz çıktığında yaşanan bu durumun Libya'da da geçerli olduğunu vurguladı. Yakış, Ankara'nın Trablus'teki İhvan ağırlıklı hükümete destek vermesinin BAE ile çatışma haline gelmesinde etkili olduğunu anımsattı:'Türkiye’nin de eski İhvan odaklı politikayı biraz daha gözden geçirip komşularıyla daha iyi ilişkiler kurması gerek'Yaşar Yakış son bir yılda yaşanan değişimlere dikkat çekti. KİK üyesi ülkelerle Katar'ın arasının düzeldiğini, İsrail'le de anlaşmalar yapıldığını anımsatan Yakış, İran ile de buzları eritme çabaları bulunduğuna atıf yaparak Ortadoğu'da bir yumuşama olduğu görüşünü dile getirdi. Yakış, "Türkiye eğer şimdiki kervana da katılamasaydı, daha da fazla izole olacaktı" dedi.Yakış, Türkiye’nin de eski İhvan odaklı politikasını gözden geçirip komşularıyla daha iyi ilişkiler kurması gerektiğini kaydetti:'Türkiye BAE ve İsrail ile ilişkilerde bulunurken BAE’nin İsrail ile ilişki kurmasına karşı çıkan durumlara düştü'Arap Yarımadası'nda Şii nüfusları da olan ülkelerin İran'dan korktuklarını ve belli düzeyde bir didişmenin her zaman olacağını söyleyen Yakış, ancak günümüzde bu didişmenin yumuşadığı bir dönemden geçildiği görüşünde. Yakış, Türkiye'nin bölgede İsrail'le kendisinin ilişkisi bulunurken BAE'nin ilişki kurmasına itiraz ettiğini bir duruma düştüğünü vurguladı:

israil

iran

suudi arabistan

libya

birleşik arap emirlikleri (bae)

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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recep tayyip erdoğan, israil, iran, türkiye, suudi arabistan, libya, müslüman kardeşler, yaşar yakış, ziyaret, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed al nahyan