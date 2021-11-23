Pelit Çikolata, satış ve sevkiyatları geçici olarak durdurdu

Pelit Çikolata, hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını açıkladı.Pelit Çikolata'dan yapılan açıklamada hammadde sıkıntısı ve dövizdeki dalgalanmalar sebebiyle satışı durdurduğunu açıkladı.Satış Müdürü Metin Ayan tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Pelit Çikolata, geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını duyurdu. Gerekçe olarak hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanma gösterildi.
Pelit Çikolata, hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını açıkladı.
Pelit Çikolata'dan yapılan açıklamada hammadde sıkıntısı ve dövizdeki dalgalanmalar sebebiyle satışı durdurduğunu açıkladı.
Satış Müdürü Metin Ayan tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Değerli iş ortaklarımız, tedarikçi firmaların hammadde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir."