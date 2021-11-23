https://tr.sputniknews.com/20211123/pelit-cikolata-satis-ve-sevkiyatlari-gecici-olarak-durdurdu-1051078570.html

Pelit Çikolata, satış ve sevkiyatları geçici olarak durdurdu

Pelit Çikolata, satış ve sevkiyatları geçici olarak durdurdu

Pelit Çikolata, geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını duyurdu. Gerekçe olarak hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanma... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T20:00+0300

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çikolata

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Pelit Çikolata, hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını açıkladı.Pelit Çikolata'dan yapılan açıklamada hammadde sıkıntısı ve dövizdeki dalgalanmalar sebebiyle satışı durdurduğunu açıkladı.Satış Müdürü Metin Ayan tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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haberler, çikolata