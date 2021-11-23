https://tr.sputniknews.com/20211123/pilotlara-orman-yanginlari-icin-ilave-egitimler-verilecek-1051057485.html

Pilotlara orman yangınları için ilave eğitimler verilecek

Pilotlara orman yangınları için ilave eğitimler verilecek

Başta orman yangınları olmak üzere tabii afet ve acil durumlarda Mehmetçik artık daha aktif bir rol oynayacak. TSK, ilgili kurumlarla koordine olarak uçak... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T08:45+0300

2021-11-23T08:45+0300

2021-11-23T08:45+0300

türkiye

eğitim

tsk

orman yangını

pilot

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Türkiye Gazetesi'nden Selçuk Böke'nin haberine göre, orman yangını söndürmeye uygun nitelikteki hava araçlarına esas görevlerini aksatmayacak şekilde ilave sistemler takılacak. Pilotlara orman yangınları kapsamında ilave eğitimler verilecek. İhtiyaç hâlinde orman yangınlarında kullanılmak üzere ‘Rezerv Güç’ oluşturulacak. Ayrıca orman yangınları konusunda ortak tatbikatlar yapılacak. TSK envanterindeki hava araçlarının çift maksatlı olarak kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanacak.299 orman yangını çıkmıştıBu yıl yaz aylarında, başta Akdeniz ve Ege olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 49 şehirde çıkan 299 orman yangınında sekiz kişi hayatını kaybederken yüz binlerce hektarlık orman da küle dönmüştü. Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5.250 personel ile müdahale edilmişti.

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eğitim, tsk, orman yangını, pilot