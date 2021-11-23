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https://tr.sputniknews.com/20211123/pilotlara-orman-yanginlari-icin-ilave-egitimler-verilecek-1051057485.html
Pilotlara orman yangınları için ilave eğitimler verilecek
Pilotlara orman yangınları için ilave eğitimler verilecek
Başta orman yangınları olmak üzere tabii afet ve acil durumlarda Mehmetçik artık daha aktif bir rol oynayacak. TSK, ilgili kurumlarla koordine olarak uçak... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T08:45+0300
2021-11-23T08:45+0300
türkiye
eğitim
tsk
orman yangını
pilot
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Türkiye Gazetesi'nden Selçuk Böke'nin haberine göre, orman yangını söndürmeye uygun nitelikteki hava araçlarına esas görevlerini aksatmayacak şekilde ilave sistemler takılacak. Pilotlara orman yangınları kapsamında ilave eğitimler verilecek. İhtiyaç hâlinde orman yangınlarında kullanılmak üzere ‘Rezerv Güç’ oluşturulacak. Ayrıca orman yangınları konusunda ortak tatbikatlar yapılacak. TSK envanterindeki hava araçlarının çift maksatlı olarak kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanacak.299 orman yangını çıkmıştıBu yıl yaz aylarında, başta Akdeniz ve Ege olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 49 şehirde çıkan 299 orman yangınında sekiz kişi hayatını kaybederken yüz binlerce hektarlık orman da küle dönmüştü. Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5.250 personel ile müdahale edilmişti.
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eğitim, tsk, orman yangını, pilot

Pilotlara orman yangınları için ilave eğitimler verilecek

08:45 23.11.2021
© AAAntalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı
Antalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
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Başta orman yangınları olmak üzere tabii afet ve acil durumlarda Mehmetçik artık daha aktif bir rol oynayacak. TSK, ilgili kurumlarla koordine olarak uçak, helikopter, personel ve araç gereç desteği sağlayacak.
Türkiye Gazetesi'nden Selçuk Böke'nin haberine göre, orman yangını söndürmeye uygun nitelikteki hava araçlarına esas görevlerini aksatmayacak şekilde ilave sistemler takılacak. Pilotlara orman yangınları kapsamında ilave eğitimler verilecek. İhtiyaç hâlinde orman yangınlarında kullanılmak üzere ‘Rezerv Güç’ oluşturulacak.
Ayrıca orman yangınları konusunda ortak tatbikatlar yapılacak. TSK envanterindeki hava araçlarının çift maksatlı olarak kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

299 orman yangını çıkmıştı

Bu yıl yaz aylarında, başta Akdeniz ve Ege olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 49 şehirde çıkan 299 orman yangınında sekiz kişi hayatını kaybederken yüz binlerce hektarlık orman da küle dönmüştü. Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5.250 personel ile müdahale edilmişti.
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