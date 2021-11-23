https://tr.sputniknews.com/20211123/polonya-gocmen-krizini-belarus-ile-degil-rusya-ile-tartismaya-hazir-1051077281.html

Polonya, göçmen krizini Belarus ile değil Rusya ile tartışmaya hazır

Polonya, göçmen krizini Belarus ile değil Rusya ile tartışmaya hazır

Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Varşova’nın Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi konusunda Rusya ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Rau... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T19:12+0300

2021-11-23T19:12+0300

2021-11-23T19:13+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

rusya

polonya

belarus

göçmen krizi

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Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Varşova’nın Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi konusunda Rusya ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Rau, Polonyalı yetkililerin Minsk ile sadece ‘teknik konuları’ görüşmeyi kabul ettiğini ifade etti.Polonya Radyosu’na konuk olan Rau, ‘Belarus'un siyasi geleceğini’ ve Polonya ile ilişkileri kapsayan konularının Belarus muhalefetiyle tartışılması gerektiğine inandığını söyledi. Polonyalı diplomat, Rusya'yı göçmen krizinin ‘yönetmeni’, Belarus’u ise uygulamacısı olarak tanımladı.Rau, “Polonya, Rusya ile müzakerelere açık. Teknik konularda mevcut Belarus makamlarıyla görüşmelere açığız, fakat yalnızca teknik düzeyde görüşmelere” ifadelerini kullandı.Belarus İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre dün 118 göçmen ülkeden ayrıldı. Bugün Minsk Havalimanı’ndan ülkeden ayrılmaya hazırlanan bir grup göçmen daha olduğu bildiriliyor, ancak sayı konusunda bilgi verilmiş değil.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.Polonyalı yetkililer, Belarus'a karşı ciddi ekonomik yaptırımlar uygulanabileceğini, ayrıca sınırın kapatılabileceğini açıklamıştı. Minsk ise krizin çözümü amacıyla Polonya sınır muhafızlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20211110/polonya-sinir-gucleri-belarus-sinirinda-gocmenlere-yardim-eden-bir-rusya-vatandasi-gozaltina-alindi-1050658178.html

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