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Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211123/polonya-gocmen-krizini-belarus-ile-degil-rusya-ile-tartismaya-hazir-1051077281.html
Polonya, göçmen krizini Belarus ile değil Rusya ile tartışmaya hazır
Polonya, göçmen krizini Belarus ile değil Rusya ile tartışmaya hazır
Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Varşova’nın Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi konusunda Rusya ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Rau... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T19:12+0300
2021-11-23T19:13+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
rusya
polonya
belarus
göçmen krizi
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Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Varşova’nın Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi konusunda Rusya ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Rau, Polonyalı yetkililerin Minsk ile sadece ‘teknik konuları’ görüşmeyi kabul ettiğini ifade etti.Polonya Radyosu’na konuk olan Rau, ‘Belarus'un siyasi geleceğini’ ve Polonya ile ilişkileri kapsayan konularının Belarus muhalefetiyle tartışılması gerektiğine inandığını söyledi. Polonyalı diplomat, Rusya'yı göçmen krizinin ‘yönetmeni’, Belarus’u ise uygulamacısı olarak tanımladı.Rau, “Polonya, Rusya ile müzakerelere açık. Teknik konularda mevcut Belarus makamlarıyla görüşmelere açığız, fakat yalnızca teknik düzeyde görüşmelere” ifadelerini kullandı.Belarus İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre dün 118 göçmen ülkeden ayrıldı. Bugün Minsk Havalimanı’ndan ülkeden ayrılmaya hazırlanan bir grup göçmen daha olduğu bildiriliyor, ancak sayı konusunda bilgi verilmiş değil.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.Polonyalı yetkililer, Belarus'a karşı ciddi ekonomik yaptırımlar uygulanabileceğini, ayrıca sınırın kapatılabileceğini açıklamıştı. Minsk ise krizin çözümü amacıyla Polonya sınır muhafızlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211110/polonya-sinir-gucleri-belarus-sinirinda-gocmenlere-yardim-eden-bir-rusya-vatandasi-gozaltina-alindi-1050658178.html
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rusya, polonya, belarus, göçmen krizi

Polonya, göçmen krizini Belarus ile değil Rusya ile tartışmaya hazır

19:12 23.11.2021 (güncellendi: 19:13 23.11.2021)
© AFP 2021 / LEONID SHCHEGLOVpolonya belarus göçmen krizi
polonya belarus göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / LEONID SHCHEGLOV
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Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Varşova’nın Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi konusunda Rusya ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Rau, Polonyalı yetkililerin Minsk ile sadece ‘teknik konuları’ görüşmeyi kabul ettiğini kaydetti.
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Varşova’nın Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi konusunda Rusya ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Rau, Polonyalı yetkililerin Minsk ile sadece ‘teknik konuları’ görüşmeyi kabul ettiğini ifade etti.
Polonya Radyosu’na konuk olan Rau, ‘Belarus'un siyasi geleceğini’ ve Polonya ile ilişkileri kapsayan konularının Belarus muhalefetiyle tartışılması gerektiğine inandığını söyledi. Polonyalı diplomat, Rusya'yı göçmen krizinin ‘yönetmeni’, Belarus’u ise uygulamacısı olarak tanımladı.
Rau, “Polonya, Rusya ile müzakerelere açık. Teknik konularda mevcut Belarus makamlarıyla görüşmelere açığız, fakat yalnızca teknik düzeyde görüşmelere” ifadelerini kullandı.
Belarus İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre dün 118 göçmen ülkeden ayrıldı. Bugün Minsk Havalimanı’ndan ülkeden ayrılmaya hazırlanan bir grup göçmen daha olduğu bildiriliyor, ancak sayı konusunda bilgi verilmiş değil.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.
AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.
Polonyalı yetkililer, Belarus'a karşı ciddi ekonomik yaptırımlar uygulanabileceğini, ayrıca sınırın kapatılabileceğini açıklamıştı. Minsk ise krizin çözümü amacıyla Polonya sınır muhafızlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
Polonya-Belarus göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Polonya sınır güçleri: Belarus sınırında göçmenlere yardım eden bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı
10 Kasım, 13:15
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