https://tr.sputniknews.com/20211123/polonya-gocmen-krizini-belarus-ile-degil-rusya-ile-tartismaya-hazir-1051077281.html
Polonya, göçmen krizini Belarus ile değil Rusya ile tartışmaya hazır
Polonya, göçmen krizini Belarus ile değil Rusya ile tartışmaya hazır
Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Varşova’nın Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi konusunda Rusya ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Rau... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T19:12+0300
2021-11-23T19:12+0300
2021-11-23T19:13+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
rusya
polonya
belarus
göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050599471_0:134:3073:1862_1920x0_80_0_0_721ef75d338eb2922d49ff81462f2b23.jpg
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Varşova’nın Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi konusunda Rusya ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Rau, Polonyalı yetkililerin Minsk ile sadece ‘teknik konuları’ görüşmeyi kabul ettiğini ifade etti.Polonya Radyosu’na konuk olan Rau, ‘Belarus'un siyasi geleceğini’ ve Polonya ile ilişkileri kapsayan konularının Belarus muhalefetiyle tartışılması gerektiğine inandığını söyledi. Polonyalı diplomat, Rusya'yı göçmen krizinin ‘yönetmeni’, Belarus’u ise uygulamacısı olarak tanımladı.Rau, “Polonya, Rusya ile müzakerelere açık. Teknik konularda mevcut Belarus makamlarıyla görüşmelere açığız, fakat yalnızca teknik düzeyde görüşmelere” ifadelerini kullandı.Belarus İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre dün 118 göçmen ülkeden ayrıldı. Bugün Minsk Havalimanı’ndan ülkeden ayrılmaya hazırlanan bir grup göçmen daha olduğu bildiriliyor, ancak sayı konusunda bilgi verilmiş değil.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.Polonyalı yetkililer, Belarus'a karşı ciddi ekonomik yaptırımlar uygulanabileceğini, ayrıca sınırın kapatılabileceğini açıklamıştı. Minsk ise krizin çözümü amacıyla Polonya sınır muhafızlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211110/polonya-sinir-gucleri-belarus-sinirinda-gocmenlere-yardim-eden-bir-rusya-vatandasi-gozaltina-alindi-1050658178.html
rusya
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050599471_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_72182a18d5e2c9cd7df068c77fd960e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, polonya, belarus, göçmen krizi
Polonya, göçmen krizini Belarus ile değil Rusya ile tartışmaya hazır
19:12 23.11.2021 (güncellendi: 19:13 23.11.2021)
Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Varşova’nın Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi konusunda Rusya ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Rau, Polonyalı yetkililerin Minsk ile sadece ‘teknik konuları’ görüşmeyi kabul ettiğini kaydetti.
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Varşova’nın Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi konusunda Rusya ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Rau, Polonyalı yetkililerin Minsk ile sadece ‘teknik konuları’ görüşmeyi kabul ettiğini ifade etti.
Polonya Radyosu’na konuk olan Rau, ‘Belarus'un siyasi geleceğini’ ve Polonya ile ilişkileri kapsayan konularının Belarus muhalefetiyle tartışılması gerektiğine inandığını söyledi. Polonyalı diplomat, Rusya'yı göçmen krizinin ‘yönetmeni’, Belarus’u ise uygulamacısı olarak tanımladı.
Rau, “Polonya, Rusya ile müzakerelere açık. Teknik konularda mevcut Belarus makamlarıyla görüşmelere açığız, fakat yalnızca teknik düzeyde görüşmelere” ifadelerini kullandı.
Belarus İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre dün 118 göçmen ülkeden ayrıldı. Bugün Minsk Havalimanı’ndan ülkeden ayrılmaya hazırlanan bir grup göçmen daha olduğu bildiriliyor, ancak sayı konusunda bilgi verilmiş değil.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.
AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.
Polonyalı yetkililer, Belarus'a karşı ciddi ekonomik yaptırımlar uygulanabileceğini, ayrıca sınırın kapatılabileceğini açıklamıştı. Minsk ise krizin çözümü amacıyla Polonya sınır muhafızlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.