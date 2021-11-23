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Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de görüşecek
Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 26 Kasım’da Soçi’de görüşecek. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T16:23+0300
2021-11-23T16:24+0300
azerbaycan
dünya
rusya
vladimir putin
ilham aliyev
nikol paşinyan
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Aliyev ve Paşinyan 26 Kasım’da Soçi’de bir araya gelecek.Görüşme Dağlık Karabağ’daki kriz bölgesinde ateşkes ve askeri eylemlerin durdurulmasına yönelik 9 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin birinci yılını doldurması vesilesiyle gerçekleşecek.Rusya’nın girişimiyle düzenlenecek görüşme sırasında üç ülkenin liderinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardığı anlaşmaların uygulanması ele alınacak. Ayrıca bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl yaşamını tesis edilmesi yönündeki adımlara değinilecek. Ticaret, ekonomi ve ulaşım alanında bağlantıların geliştirilmesi üzerinde durulacak.Bununla birlikte Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmesi de planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211121/putin-ve-pasinyan-daglik-karabagdaki-durumu-istisare-etti-1051005306.html
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azerbaycan, rusya, vladimir putin, ilham aliyev, nikol paşinyan

Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de görüşecek

16:23 23.11.2021 (güncellendi: 16:24 23.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girİlham Aliyev- Nikol Paşinyan- Vladimir Putin
İlham Aliyev- Nikol Paşinyan- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 26 Kasım’da Soçi’de görüşecek.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Aliyev ve Paşinyan 26 Kasım’da Soçi’de bir araya gelecek.
Görüşme Dağlık Karabağ’daki kriz bölgesinde ateşkes ve askeri eylemlerin durdurulmasına yönelik 9 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin birinci yılını doldurması vesilesiyle gerçekleşecek.
Rusya’nın girişimiyle düzenlenecek görüşme sırasında üç ülkenin liderinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardığı anlaşmaların uygulanması ele alınacak. Ayrıca bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl yaşamını tesis edilmesi yönündeki adımlara değinilecek. Ticaret, ekonomi ve ulaşım alanında bağlantıların geliştirilmesi üzerinde durulacak.
Bununla birlikte Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmesi de planlanıyor.
Putin - Paşinyan Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
DÜNYA
Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü
21 Kasım, 14:26
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