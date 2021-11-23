Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de görüşecek

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Aliyev ve Paşinyan 26 Kasım’da Soçi’de bir araya gelecek.Görüşme Dağlık Karabağ’daki kriz bölgesinde ateşkes ve askeri eylemlerin durdurulmasına yönelik 9 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin birinci yılını doldurması vesilesiyle gerçekleşecek.Rusya’nın girişimiyle düzenlenecek görüşme sırasında üç ülkenin liderinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardığı anlaşmaların uygulanması ele alınacak. Ayrıca bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl yaşamını tesis edilmesi yönündeki adımlara değinilecek. Ticaret, ekonomi ve ulaşım alanında bağlantıların geliştirilmesi üzerinde durulacak.Bununla birlikte Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmesi de planlanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 26 Kasım’da Soçi’de görüşecek.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Aliyev ve Paşinyan 26 Kasım’da Soçi’de bir araya gelecek.
Görüşme Dağlık Karabağ’daki kriz bölgesinde ateşkes ve askeri eylemlerin durdurulmasına yönelik 9 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin birinci yılını doldurması vesilesiyle gerçekleşecek.
Rusya’nın girişimiyle düzenlenecek görüşme sırasında üç ülkenin liderinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardığı anlaşmaların uygulanması ele alınacak. Ayrıca bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl yaşamını tesis edilmesi yönündeki adımlara değinilecek. Ticaret, ekonomi ve ulaşım alanında bağlantıların geliştirilmesi üzerinde durulacak.
Bununla birlikte Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmesi de planlanıyor.