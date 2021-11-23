https://tr.sputniknews.com/20211123/putin-filistin-sorunu-bolgede-yasayan-herkesin-cikarlari-gozetilerek-cozulmeli--1051067201.html
Putin: Filistin sorunu, bölgede yaşayan herkesin çıkarları gözetilerek çözülmeli
Putin: Filistin sorunu, bölgede yaşayan herkesin çıkarları gözetilerek çözülmeli
Soçi'de Filistin Devlet Başkanı Abbas'la bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin sorununun bölgedeki tüm sakinlerin çıkarları gözetilerek... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T14:33+0300
2021-11-23T14:33+0300
2021-11-23T14:59+0300
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vladimir putin
filistin
mahmud abbas
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Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. Putin, "Rusya'nın Filistin konusundaki, Filistin sorunun çözümüyle ilgili tutumunda bir değişiklik olmadı. Filistin sorunu, daha önce BM Güvenlik Konseyi düzeyinde, BM düzeyinde alınan kararlara uygun olarak, bu bölgede yaşayan tüm insanların çıkarlarını gözeten adil bir zeminde çözülmeli" dedi.Soruna iki bağımsız devlete dayalı bir çözüm bulunması gerektiğini ve ne kadar zor olursa olsun bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini kaydeden Putin, Abbas'la şu an yaşanan gelişmeler ve mevcut durum hakkında görüş alışverişi yaparak ilerleme kaydetmek için yapılması gerekenler üzerine düşüneceklerini belirtti.Rusya ile Filistin arasındaki ticaret hacminin 2020'de tüm zorluklara rağmen yüzde 30'dan fazla arttığına dikkat çeken Putin, Kovid-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğrayan Rusya-Filistin hükümetlerarası komisyonu çalışmalarını yeniden başlatmayı önerdi.Abbas: Rusya'nın Filistin halkına yönelik tutumunu çok değerli buluyoruz Abbas da, davet için Putin'e teşekkür ederek "Dost Rusya'yı ziyaret etmekten çok mutluyum. Ülkenizin Filistin halkına yönelik tutumunu çok değerli buluyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/putinle-gorusmeye-hazirlanan-abbas-filistin-topraklarini-ve-halkini-birlestirmekte-kararliyiz-1051031057.html
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rusya, vladimir putin, filistin, mahmud abbas
Putin: Filistin sorunu, bölgede yaşayan herkesin çıkarları gözetilerek çözülmeli
14:33 23.11.2021 (güncellendi: 14:59 23.11.2021)
Soçi'de Filistin Devlet Başkanı Abbas'la bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin sorununun bölgedeki tüm sakinlerin çıkarları gözetilerek çözülmesi gerektiğini söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü.
Putin, "Rusya'nın Filistin konusundaki, Filistin sorunun çözümüyle ilgili tutumunda bir değişiklik olmadı. Filistin sorunu, daha önce BM Güvenlik Konseyi düzeyinde, BM düzeyinde alınan kararlara uygun olarak, bu bölgede yaşayan tüm insanların çıkarlarını gözeten adil bir zeminde çözülmeli" dedi.
Soruna iki bağımsız devlete dayalı bir çözüm bulunması gerektiğini ve ne kadar zor olursa olsun bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini kaydeden Putin, Abbas'la şu an yaşanan gelişmeler ve mevcut durum hakkında görüş alışverişi yaparak ilerleme kaydetmek için yapılması gerekenler üzerine düşüneceklerini belirtti.
Rusya ile Filistin arasındaki ticaret hacminin 2020'de tüm zorluklara rağmen yüzde 30'dan fazla arttığına dikkat çeken Putin, Kovid-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğrayan Rusya-Filistin hükümetlerarası komisyonu çalışmalarını yeniden başlatmayı önerdi.
Abbas: Rusya'nın Filistin halkına yönelik tutumunu çok değerli buluyoruz
Abbas da, davet için Putin'e teşekkür ederek "Dost Rusya'yı ziyaret etmekten çok mutluyum. Ülkenizin Filistin halkına yönelik tutumunu çok değerli buluyoruz" dedi.