https://tr.sputniknews.com/20211123/putin-filistin-sorunu-bolgede-yasayan-herkesin-cikarlari-gozetilerek-cozulmeli--1051067201.html

Putin: Filistin sorunu, bölgede yaşayan herkesin çıkarları gözetilerek çözülmeli

Putin: Filistin sorunu, bölgede yaşayan herkesin çıkarları gözetilerek çözülmeli

Soçi'de Filistin Devlet Başkanı Abbas'la bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin sorununun bölgedeki tüm sakinlerin çıkarları gözetilerek... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T14:33+0300

2021-11-23T14:33+0300

2021-11-23T14:59+0300

rusya

vladimir putin

filistin

mahmud abbas

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Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. Putin, "Rusya'nın Filistin konusundaki, Filistin sorunun çözümüyle ilgili tutumunda bir değişiklik olmadı. Filistin sorunu, daha önce BM Güvenlik Konseyi düzeyinde, BM düzeyinde alınan kararlara uygun olarak, bu bölgede yaşayan tüm insanların çıkarlarını gözeten adil bir zeminde çözülmeli" dedi.Soruna iki bağımsız devlete dayalı bir çözüm bulunması gerektiğini ve ne kadar zor olursa olsun bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini kaydeden Putin, Abbas'la şu an yaşanan gelişmeler ve mevcut durum hakkında görüş alışverişi yaparak ilerleme kaydetmek için yapılması gerekenler üzerine düşüneceklerini belirtti.Rusya ile Filistin arasındaki ticaret hacminin 2020'de tüm zorluklara rağmen yüzde 30'dan fazla arttığına dikkat çeken Putin, Kovid-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğrayan Rusya-Filistin hükümetlerarası komisyonu çalışmalarını yeniden başlatmayı önerdi.Abbas: Rusya'nın Filistin halkına yönelik tutumunu çok değerli buluyoruz Abbas da, davet için Putin'e teşekkür ederek "Dost Rusya'yı ziyaret etmekten çok mutluyum. Ülkenizin Filistin halkına yönelik tutumunu çok değerli buluyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211122/putinle-gorusmeye-hazirlanan-abbas-filistin-topraklarini-ve-halkini-birlestirmekte-kararliyiz-1051031057.html

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