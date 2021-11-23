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Rize'de yol sorununa tabelalı çözüm: 'Mahallenin devamı'
Rize'de yol sorununa tabelalı çözüm: 'Mahallenin devamı'
Rize’de mahalle sakinlerinin ısrarı üzerine yola asılan ‘Mahallenin devamı’ tabelası görenleri güldürüyor. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T13:43+0300
2021-11-23T13:55+0300
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rize
çözüm
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Tek şeritli yol nedeniyle sürekli sorun yaşanan Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Çiftekavak mahallesinde alternatif bir yol yapıldı.Yeni yola rağmen vatandaşlar yine eski yoldan gitmeye devam edince yolun sıkışmasından rahatsız olan mahalleli bu kez farklı bir yol aramaya başladı.Çözümü ortaya yeni bir yöntem ile yolu göstermekte bulduklarını dile getiren mahallenin muhtarı Varol Akay böylelikle oraya ‘Mahallenin devamı’ yazılı tabelanın çıktığını ifade etti.Görenlerin dikkatini çeken tabela hakkında konuşan mahalle muhtarı Varol Akay, yeni yol yapılınca vatandaşların sürekli yanlış yol girdiğini ve bu sıkışıklığı gidermek için bir de tabela asma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi:Tabelanın asılmasının ardından vatandaşlarında yolun da rahatladığını dile getiren Akay “Tabelayı astıktan sonra vatandaş da rahatladı. Arada ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz ama eskisi gibi büyük sıkıntılar olmuyor. Bu zamana kadar bir kazaya sebep olmadı. Yeni yol 800 metre daha çıkıyor yol eski yol artık müstakil bir yol oldu. 50-100 mesafede. Vatandaşlar teşekkür etti" ifadelerini kulandı.
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tabela, rize, çözüm, yol

Rize'de yol sorununa tabelalı çözüm: 'Mahallenin devamı'

13:43 23.11.2021 (güncellendi: 13:55 23.11.2021)
© İHARize'de 'Mahallenin devamı' tabelası
Rize'de 'Mahallenin devamı' tabelası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© İHA
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Rize’de mahalle sakinlerinin ısrarı üzerine yola asılan ‘Mahallenin devamı’ tabelası görenleri güldürüyor.
Tek şeritli yol nedeniyle sürekli sorun yaşanan Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Çiftekavak mahallesinde alternatif bir yol yapıldı.
Yeni yola rağmen vatandaşlar yine eski yoldan gitmeye devam edince yolun sıkışmasından rahatsız olan mahalleli bu kez farklı bir yol aramaya başladı.
Çözümü ortaya yeni bir yöntem ile yolu göstermekte bulduklarını dile getiren mahallenin muhtarı Varol Akay böylelikle oraya ‘Mahallenin devamı’ yazılı tabelanın çıktığını ifade etti.
Görenlerin dikkatini çeken tabela hakkında konuşan mahalle muhtarı Varol Akay, yeni yol yapılınca vatandaşların sürekli yanlış yol girdiğini ve bu sıkışıklığı gidermek için bir de tabela asma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi:
"Burası daha önceden tek şeritti. Sonradan buraya yeni bir yol açtık. Vatandaş hep eski yoldan gidiyordu. Eski yolda birikim oluyordu, sıkıntı yaşıyorduk. Bu sıkıntıyı çözmek için buraya bir tabela asmaya karar verdik. Tabelayı astıktan sonra rahatladık biraz. Komşular devamlı beni arıyorlardı, büyük sıkıntılar yaşadım. Gelen giden arabalar birikip yoğunluk oluyordu çok. Ne yapacağız diye çare aradık sonucunda bu tabelayı asmaya karar verdik.”
Tabelanın asılmasının ardından vatandaşlarında yolun da rahatladığını dile getiren Akay “Tabelayı astıktan sonra vatandaş da rahatladı. Arada ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz ama eskisi gibi büyük sıkıntılar olmuyor. Bu zamana kadar bir kazaya sebep olmadı. Yeni yol 800 metre daha çıkıyor yol eski yol artık müstakil bir yol oldu. 50-100 mesafede. Vatandaşlar teşekkür etti" ifadelerini kulandı.
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