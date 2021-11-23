https://tr.sputniknews.com/20211123/rusya-avrupa-minske-tavsiyeler-vermek-yerine-gocmen-sorunun-cozumu-icin-harekete-gecmeli-1051072025.html

Rusya: Avrupa, Minsk’e tavsiyeler vermek yerine, göçmen sorunun çözümü için harekete geçmeli

Rusya: Avrupa, Minsk’e tavsiyeler vermek yerine, göçmen sorunun çözümü için harekete geçmeli

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, göçmenlerin Avrupa'ya taşınmasında Belarus hattındaki transit geçişin kullanılmasının oldukça kazançlı ve gayri... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T16:29+0300

2021-11-23T16:29+0300

2021-11-23T16:29+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

rusya

minsk

suriye

polonya

belarus

irak

afganistan

libya

göçmen krizi

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizini Rus basınına değerlendirdi.Patruşev, göçmenlerin Avrupa'ya taşınmasında son zamanlarda Belarus hattının kullanıldığını belirterek, “Elimizdeki bilgilere göre, son zamanlarda Belarus'a vizesiz rejimin olanakları kullanılarak, başta Irak ve Suriye olmak üzere, Afganistan, Libya ve diğer bazı ülkelerden iyi organize edilmiş bir göçmen akını var” dedi.Belarus üzerinden transit geçişin kullanılmasının kazançlı ve son derece gayri ahlaki bir iş haline geldiğini kaydeden Patruşev, “Daha iyi bir yaşam arayışında olan insanlar aracılar, uçak biletleri ve diğer ulaşım araçları için ciddi paralar harcıyor” diye konuştu.Patruşev, göçmenlerin Belarus havayolu şirketi Belavia ile değil, esas olarak charter uçuşlarla Belarus'a uçtuğuna dikkat çekerek, “ Son varış noktaları, genellikle daha önce göç etmiş tanıdık ve akrabalarının bulundukları Avrupa ülkeleridir” dedi.Patruşev, Ortadoğu'dan Avrupa'ya kontrolsüz göçmen akışının, Batı'nın güç kullanarak diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinin bir sonucu olduğuna vurgu yaparak, “Örneğin insanlar, askeri işgal ve Saddam Hüseyin'in fiziki olarak ortadan kaldırılmasının ardından durumun kötüleştiği Irak'tan Belarus üzerinden Avrupa'ya kaçıyorlar. Batı'nın, devlet başkanları Muammer Kaddafi'yi yok ettiği ve ülkeyi yıkıma uğrattığı Libya'dan kaçıyorlar. Afganistan'da 20 yıl boyunca bu devlete yabancı birlikler dikildi ve sonuç olarak Batı yanlısı rejim birkaç hafta içinde çöktü. Suriye'de de sözde düzeni sağlamak istediler, Beşar Esad'ı fiziksel olarak ortadan kaldırmaya çalıştılar ve adeta küresel bir terörist halifeliğin önünü açtılar” ifadelerini kullandı.Polonya-Belarus sınırdaki durumla ilgili olarak, Avrupa’nın Minsk'e tavsiyeler vermek yerine harekete geçmesi gerektiğini belirten Patruşev, "Belarus, hangi ülkeyle ne kadar süreyle vizesiz rejim uygulayacağına kendisi karar veren egemen bir devlettir. Minsk'in dış ve iç politikada kendi öncelikleri vardır. Avrupa'nın tavsiyelerde bulunmak yerine harekete geçmesi gerekiyor. Her şeyden önce, göçmenlerin taşınması ticaretini durdurmaları gerekiyor. Bunu hem AB, hem de birliğin dışındaki diğer ülkeler düzeyinde, onların istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri aracılığıyla yapması gerekiyor. Kontrolsüz göç akışının kalıcı olarak durdurulması için sorunun kökünden çözülmesi gerekiyor" dedi.Patruşev ayrıca, Rusya’nın Belarus ile birlikte, Birlik Devleti sınırlarında askeri olanlar da dahil olmak üzere tüm provokasyonlara gerekli yanıtı vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211122/almanya-belarus-polonya-sinirindaki-gocmenleri-ulkeye-almasinin-soz-konusu-olmadigini-bildirdi-1051049123.html

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rusya, minsk, suriye, polonya, belarus, irak, afganistan, libya, göçmen krizi