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Rusya, Google ve Apple dahil 13 yabancı bilişim şirketine yıl sonuna kadar süre verdi
Rusya, Google ve Apple dahil 13 yabancı bilişim şirketine yıl sonuna kadar süre verdi
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), aralarında Google ve Apple'ın da bulunduğu 13 yabancı bilişim devine... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T16:30+0300
2021-11-23T16:33+0300
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Roskomnadzor, Rusya'da 1 Temmuz'da yürürlüğe giren ve günlük 500 binden fazla ziyaretçi alan yabancı bilişim şirketlerine yerelde temsicilik açma zorunluluğu getiren yasa uyarınca 1 Ocak 2022'ye kadar temsilcilik açması gereken şirketlerin listesini yayınladı.Listede Google, Apple, Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd., Discord, Pinterest ve Twitch'in yanı sıra Rus Telegram da yer aldı.Söz konusu şirketlere temsilcilik açmanın yanında sayfalarında Rus kullanıcılar için geri bildirim formuna yer verme, kamu kurumlarıyla etkileşim için Roskomnadzor'un sitesinde hesap oluşturma, sayfalarına ziyaretçi sayacı koyma zorunluluğu getirildi.Şirketler, Rusya mevzuatını ihlal eden bilgilere erişimi kısıtlamakla da yükümlü olacak.
https://tr.sputniknews.com/20210319/kommersant-rusya-yabanci-internet-sirketlerine-temsilcilik-acma-ve-vergi-odeme-zorunlulugu-1044068809.html
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google, roskomnadzor, apple, temsilci, twitter

Rusya, Google ve Apple dahil 13 yabancı bilişim şirketine yıl sonuna kadar süre verdi

16:30 23.11.2021 (güncellendi: 16:33 23.11.2021)
© AFP 2021Google - Twitter
Google - Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), aralarında Google ve Apple'ın da bulunduğu 13 yabancı bilişim devine Rusya'da temsilcilik açmaları için yıl sonuna kadar süre verdi.
Roskomnadzor, Rusya'da 1 Temmuz'da yürürlüğe giren ve günlük 500 binden fazla ziyaretçi alan yabancı bilişim şirketlerine yerelde temsicilik açma zorunluluğu getiren yasa uyarınca 1 Ocak 2022'ye kadar temsilcilik açması gereken şirketlerin listesini yayınladı.
Listede Google, Apple, Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd., Discord, Pinterest ve Twitch'in yanı sıra Rus Telegram da yer aldı.
Söz konusu şirketlere temsilcilik açmanın yanında sayfalarında Rus kullanıcılar için geri bildirim formuna yer verme, kamu kurumlarıyla etkileşim için Roskomnadzor'un sitesinde hesap oluşturma, sayfalarına ziyaretçi sayacı koyma zorunluluğu getirildi.
Şirketler, Rusya mevzuatını ihlal eden bilgilere erişimi kısıtlamakla da yükümlü olacak.
Facebook, Twitter, Google - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2021
DÜNYA
Kommersant: Rusya, yabancı internet şirketlerine temsilcilik açma ve vergi ödeme zorunluluğu getirmeyi planlıyor
19 Mart, 15:22
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