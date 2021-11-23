https://tr.sputniknews.com/20211123/rusya-google-ve-apple-dahil-13-yabanci-bilisim-sirketine-yil-sonuna-kadar-sure-verdi-1051072187.html

Rusya, Google ve Apple dahil 13 yabancı bilişim şirketine yıl sonuna kadar süre verdi

Rusya, Google ve Apple dahil 13 yabancı bilişim şirketine yıl sonuna kadar süre verdi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), aralarında Google ve Apple'ın da bulunduğu 13 yabancı bilişim devine... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T16:30+0300

2021-11-23T16:30+0300

2021-11-23T16:33+0300

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Roskomnadzor, Rusya'da 1 Temmuz'da yürürlüğe giren ve günlük 500 binden fazla ziyaretçi alan yabancı bilişim şirketlerine yerelde temsicilik açma zorunluluğu getiren yasa uyarınca 1 Ocak 2022'ye kadar temsilcilik açması gereken şirketlerin listesini yayınladı.Listede Google, Apple, Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd., Discord, Pinterest ve Twitch'in yanı sıra Rus Telegram da yer aldı.Söz konusu şirketlere temsilcilik açmanın yanında sayfalarında Rus kullanıcılar için geri bildirim formuna yer verme, kamu kurumlarıyla etkileşim için Roskomnadzor'un sitesinde hesap oluşturma, sayfalarına ziyaretçi sayacı koyma zorunluluğu getirildi.Şirketler, Rusya mevzuatını ihlal eden bilgilere erişimi kısıtlamakla da yükümlü olacak.

https://tr.sputniknews.com/20210319/kommersant-rusya-yabanci-internet-sirketlerine-temsilcilik-acma-ve-vergi-odeme-zorunlulugu-1044068809.html

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google, roskomnadzor, apple, temsilci, twitter