https://tr.sputniknews.com/20211123/rusyada-gunluk-vaka-sayilari-6-gundur-dususte--1051066745.html

Rusya’da günlük vaka sayıları 6 gündür düşüşte

Rusya’da günlük vaka sayıları 6 gündür düşüşte

Rusya’da son 24 saatte 33 bin 996 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu dünkü vaka sayısından yüzde 4.72 daha az. Ülkede 6 gündür vaka sayılarında azalma... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T14:20+0300

2021-11-23T14:20+0300

2021-11-23T14:20+0300

rusya

vaka

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051066699_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_cc469e09a4455e1925eaa2092d7b81f3.jpg

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da gün içinde kaydedilen vaka sayısı 33 bin 996 arttı ve 9 milyon 400 bin 835’e çıktı. Başkent Moskova, Moskova bölgesi ve Samara bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu. Gün içinde kaydedilen can kaybı sayısı da 1243 artarak 266 bin 579’a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 36 bin 51 arttı. Şimdiye kadar 8 milyon 89 bin 694’e ulaştı. Ülkede dün kaydedilen vaka sayısı ise 35 bin 681 olmuştu. Artan koronavirüs vakaları ve Kovid-19 kaynaklı can kayıpları nedeniyle Rusya’da 30 Ekim’de ilan edilen izin günleri 7 Kasım’a kadar sürmüştü. Bu dönemde ülke genelinde bir dizi tedbir uygulanmıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vaka, koronavirüs