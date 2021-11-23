Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211123/rusyada-gunluk-vaka-sayilari-6-gundur-dususte--1051066745.html
Rusya’da günlük vaka sayıları 6 gündür düşüşte
Rusya’da günlük vaka sayıları 6 gündür düşüşte
Rusya’da son 24 saatte 33 bin 996 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu dünkü vaka sayısından yüzde 4.72 daha az. Ülkede 6 gündür vaka sayılarında azalma... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T14:20+0300
2021-11-23T14:20+0300
rusya
vaka
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051066699_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_cc469e09a4455e1925eaa2092d7b81f3.jpg
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da gün içinde kaydedilen vaka sayısı 33 bin 996 arttı ve 9 milyon 400 bin 835’e çıktı. Başkent Moskova, Moskova bölgesi ve Samara bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu. Gün içinde kaydedilen can kaybı sayısı da 1243 artarak 266 bin 579’a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 36 bin 51 arttı. Şimdiye kadar 8 milyon 89 bin 694’e ulaştı. Ülkede dün kaydedilen vaka sayısı ise 35 bin 681 olmuştu. Artan koronavirüs vakaları ve Kovid-19 kaynaklı can kayıpları nedeniyle Rusya’da 30 Ekim’de ilan edilen izin günleri 7 Kasım’a kadar sürmüştü. Bu dönemde ülke genelinde bir dizi tedbir uygulanmıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051066699_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_c35c4435fc8522439cde2deb8d38b3bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vaka, koronavirüs

Rusya’da günlük vaka sayıları 6 gündür düşüşte

14:20 23.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya’da son 24 saatte 33 bin 996 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu dünkü vaka sayısından yüzde 4.72 daha az. Ülkede 6 gündür vaka sayılarında azalma görülüyor.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da gün içinde kaydedilen vaka sayısı 33 bin 996 arttı ve 9 milyon 400 bin 835’e çıktı. Başkent Moskova, Moskova bölgesi ve Samara bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu.
Gün içinde kaydedilen can kaybı sayısı da 1243 artarak 266 bin 579’a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 36 bin 51 arttı. Şimdiye kadar 8 milyon 89 bin 694’e ulaştı.
Ülkede dün kaydedilen vaka sayısı ise 35 bin 681 olmuştu.
Artan koronavirüs vakaları ve Kovid-19 kaynaklı can kayıpları nedeniyle Rusya’da 30 Ekim’de ilan edilen izin günleri 7 Kasım’a kadar sürmüştü. Bu dönemde ülke genelinde bir dizi tedbir uygulanmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:44Sözünü tuttu: Mourinho'dan gol atan oyuncusuna hediye spor ayakkabı
15:41Kadir İnanır'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Bilinci açık, yemek yemeye ve konuşmaya başladı
15:37Hazine iki tahvilde 4.5 milyar TL borçlandı
15:29AK Partili Aydemir: Aylarca soğan ekmek yiyeceğiz ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz
15:28Yatırım uzmanı Ash: Merkez Bankası dolara niçin müdahale etmiyor?
15:27İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem'den erken seçim çağrısı: Cumhur İttifakı iflas etti
15:22Kremlin: Diyaloğu canlandırmaya çalışırken ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yeni yaptırım uygulaması yanlış
15:20DSÖ, ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
15:19Beyaz Saray'dan benzin fiyatına fren: Stratejik petrol rezervlerinden 50 milyon varil kullanılacak
15:09FSB, Kazan’da okul saldırısı planlayan bir genci yakaladı
15:07Esnaf doların yükselişini sahte dolar yakarak protesto etti: 'Esnaf öldü, hükümet nerede?'
15:04Bakan Dönmez: Doğalgaz konusunda Rusya ile prensipte anlaştık
14:51Bolu Belediye Başkanı Özcan: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa Şam'da su daha ucuz
14:42Kevin Spacey, ‘House of Cards’ın yapımcısına 31 milyon dolar ödeyecek
14:40Türkiye’deki gıda fiyatı artışları ‘normal’ mi?
14:38Elektrik Mühendisleri Odası: Kalıcı yaz saati ile elektrik tüketimi yıllık artışın çok üstüne çıktı
14:33Putin: Filistin sorunu, bölgede yaşayan herkesin çıkarları gözetilerek çözülmeli
14:32Hadrianaupolis'te Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske bulundu
14:20Rusya’da günlük vaka sayıları 6 gündür düşüşte
14:17Eski İçişleri Bakanlarından Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti