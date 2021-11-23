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Sarıyer'de ormanlık alanda kesilmiş atlar bulundu
Sarıyer'de ormanlık alanda kesilmiş atlar bulundu
Sarıyer'de yolun hemen kenarında ormanlık alanda kesilmiş atlara ait parçalar bulundu. Polis ekipleri, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T12:14+0300
2021-11-23T12:27+0300
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Zekeriyaköy'de 21 Kasım Pazar akşam saatlerinde yaşadığı sitenin hemen yanındaki ormanda kızlarıyla köpeğini gezdiren Orhan Taştekil, iç kısımlara doğru giden tekerlek izlerini fark etti. Araçla girilemeyen alandaki izleri takip eden Taştekil, korkunç manzara ile karşılaştı.Ormanda kesilmiş at kafası ve parçaları bulan Taştekil, at etlerinin de alınarak götürülmüş olduğunu gördü. Ardından Taştekin, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ormana gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Kasap ya da lokantalara satılmış olabilirİnceleme sonucunda 2 atın kesildiği ve etlerinin getirilen naylon poşetlere konularak götürüldüğü, diğer organlarının orman içinde bırakıldığı anlaşıldı. Ayrıca olay yerinde, etlerin ayrılmasında kullanıldığı düşünülen bir küvet ile etleri taşımak için getirilen naylon torbalar da bulundu. Kesilen at etlerinin, çevredeki kasap ya da lokantalara satılmış olabileceğini düşünen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210721/kacan-kurbanligin-pesinden-giden-universite-ogrencisi-kayboldu-havadan-ve-karadan-arama-calismalari-1045021618.html
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at, sarıyer, restoran, kesim

Sarıyer'de ormanlık alanda kesilmiş atlar bulundu

12:14 23.11.2021 (güncellendi: 12:27 23.11.2021)
© DHASarıyer, at parçaları, orman
Sarıyer, at parçaları, orman - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© DHA
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Sarıyer'de yolun hemen kenarında ormanlık alanda kesilmiş atlara ait parçalar bulundu. Polis ekipleri, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı.
Zekeriyaköy'de 21 Kasım Pazar akşam saatlerinde yaşadığı sitenin hemen yanındaki ormanda kızlarıyla köpeğini gezdiren Orhan Taştekil, iç kısımlara doğru giden tekerlek izlerini fark etti. Araçla girilemeyen alandaki izleri takip eden Taştekil, korkunç manzara ile karşılaştı.
Ormanda kesilmiş at kafası ve parçaları bulan Taştekil, at etlerinin de alınarak götürülmüş olduğunu gördü.
Ardından Taştekin, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ormana gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Kasap ya da lokantalara satılmış olabilir

İnceleme sonucunda 2 atın kesildiği ve etlerinin getirilen naylon poşetlere konularak götürüldüğü, diğer organlarının orman içinde bırakıldığı anlaşıldı. Ayrıca olay yerinde, etlerin ayrılmasında kullanıldığı düşünülen bir küvet ile etleri taşımak için getirilen naylon torbalar da bulundu.
Kesilen at etlerinin, çevredeki kasap ya da lokantalara satılmış olabileceğini düşünen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı.
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