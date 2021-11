https://tr.sputniknews.com/20211123/sariyerde-ormanlik-alanda-kesilmis-atlar-bulundu-1051062437.html

Sarıyer'de ormanlık alanda kesilmiş atlar bulundu

Sarıyer'de ormanlık alanda kesilmiş atlar bulundu

Sarıyer'de yolun hemen kenarında ormanlık alanda kesilmiş atlara ait parçalar bulundu. Polis ekipleri, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T12:14+0300

2021-11-23T12:14+0300

2021-11-23T12:27+0300

at

türkiye

sarıyer

restoran

kesim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051062402_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_86afb4cc33aa0308dc7c6c6d49262032.jpg

Zekeriyaköy'de 21 Kasım Pazar akşam saatlerinde yaşadığı sitenin hemen yanındaki ormanda kızlarıyla köpeğini gezdiren Orhan Taştekil, iç kısımlara doğru giden tekerlek izlerini fark etti. Araçla girilemeyen alandaki izleri takip eden Taştekil, korkunç manzara ile karşılaştı.Ormanda kesilmiş at kafası ve parçaları bulan Taştekil, at etlerinin de alınarak götürülmüş olduğunu gördü. Ardından Taştekin, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ormana gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Kasap ya da lokantalara satılmış olabilirİnceleme sonucunda 2 atın kesildiği ve etlerinin getirilen naylon poşetlere konularak götürüldüğü, diğer organlarının orman içinde bırakıldığı anlaşıldı. Ayrıca olay yerinde, etlerin ayrılmasında kullanıldığı düşünülen bir küvet ile etleri taşımak için getirilen naylon torbalar da bulundu. Kesilen at etlerinin, çevredeki kasap ya da lokantalara satılmış olabileceğini düşünen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210721/kacan-kurbanligin-pesinden-giden-universite-ogrencisi-kayboldu-havadan-ve-karadan-arama-calismalari-1045021618.html

türkiye

sarıyer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

at, sarıyer, restoran, kesim