https://tr.sputniknews.com/20211123/siyasettepiyasa-hareketliligi-muhalefet-liderleri-bir-araya-geliyor-1051075583.html

Siyasette 'piyasa' hareketliliği: Muhalefet liderleri bir araya geliyor

Siyasette 'piyasa' hareketliliği: Muhalefet liderleri bir araya geliyor

İYİ Parti lideri Akşener, piyasalardaki gelişmeler üzerine, ekonomi kurmaylarını Genel Merkez'de toplantıya çağırırken, Gelecek Partisi Genel Başkanı... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T18:08+0300

2021-11-23T18:08+0300

2021-11-23T18:16+0300

türkiye

chp

ahmet davutoğlu

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

iyi parti

gelecek partisi

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Dünya'nın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, piyasalardaki gelişmeler üzerine, ekonomi kurmaylarını saat 18.00'de Genel Merkez'de toplantıya çağırdı.İYİ Parti'nin açıklamasında toplantıda piyasalardaki hareketliliğin ve alınması gereken önlemlerin değerlendirileceği belirtildi.Davutoğlu, liderlerle görüşecekÖte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomideki gelişmelerin ardından bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceğini duyurdu.Dolar/TL bankalararası piyasada bugün 13.45'teki yeni zirvesini gördükten sonra 12.5 seviyesine geriledi.

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chp, ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, gelecek partisi