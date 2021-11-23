Siyasette 'piyasa' hareketliliği: Muhalefet liderleri bir araya geliyor

Dünya'nın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, piyasalardaki gelişmeler üzerine, ekonomi kurmaylarını saat 18.00'de Genel Merkez'de toplantıya çağırdı.İYİ Parti'nin açıklamasında toplantıda piyasalardaki hareketliliğin ve alınması gereken önlemlerin değerlendirileceği belirtildi.Davutoğlu, liderlerle görüşecekÖte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomideki gelişmelerin ardından bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceğini duyurdu.Dolar/TL bankalararası piyasada bugün 13.45'teki yeni zirvesini gördükten sonra 12.5 seviyesine geriledi.
İYİ Parti lideri Akşener, piyasalardaki gelişmeler üzerine, ekonomi kurmaylarını Genel Merkez'de toplantıya çağırırken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın ise Akşener ile bir araya geleceğini duyurdu.
Dünya'nın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, piyasalardaki gelişmeler üzerine, ekonomi kurmaylarını saat 18.00'de Genel Merkez'de toplantıya çağırdı.
İYİ Parti'nin açıklamasında toplantıda piyasalardaki hareketliliğin ve alınması gereken önlemlerin değerlendirileceği belirtildi.
Davutoğlu, liderlerle görüşecek
Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomideki gelişmelerin ardından bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceğini duyurdu.
Dolar/TL bankalararası piyasada bugün 13.45'teki yeni zirvesini gördükten sonra 12.5 seviyesine geriledi.