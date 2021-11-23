https://tr.sputniknews.com/20211123/tahrani-ziyaret-eden-rus-heyeti-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-ile-suriyeyi-gorustu-1051054763.html

Tahran'ı ziyaret eden Rus heyeti, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Suriye'yi görüştü

Tahran'ı ziyaret eden Rus heyeti, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Suriye'yi görüştü

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyet, İran'ın başkenti Tahran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T03:20+0300

2021-11-23T03:20+0300

2021-11-23T03:20+0300

dünya

rusya

suriye

iran

hüseyin emir abdullahiyan

aleksandr lavrentyev

görüşme

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetin, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştüğünü duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada heyetin, dün Abdullahiyan'ın yanı sıra, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nde ve İran Dışişleri Bakanlığı'nda bir dizi görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, "Görüşmeler sırasında, başta Suriye’de karadaki durumun istikrara kavuşturulması, terörle mücadelenin sürdürülmesi, ülkedeki insani ve sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesi olmak üzere genel olarak Ortadoğu bölgesindeki durumla ilgili ayrıntılı bir görüş alışverişi gerçekleşti" denildi.Görüşmede ayrıca, Suriye'ye insani yardım sağlanması ve ülkedeki krizin çözüme kavuşturulmasıyla ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.

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rusya, suriye, iran, hüseyin emir abdullahiyan, aleksandr lavrentyev, görüşme