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Tahran'ı ziyaret eden Rus heyeti, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Suriye'yi görüştü
Tahran'ı ziyaret eden Rus heyeti, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Suriye'yi görüştü
Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyet, İran'ın başkenti Tahran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T03:20+0300
2021-11-23T03:20+0300
dünya
rusya
suriye
iran
hüseyin emir abdullahiyan
aleksandr lavrentyev
görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetin, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştüğünü duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada heyetin, dün Abdullahiyan'ın yanı sıra, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nde ve İran Dışişleri Bakanlığı'nda bir dizi görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, "Görüşmeler sırasında, başta Suriye’de karadaki durumun istikrara kavuşturulması, terörle mücadelenin sürdürülmesi, ülkedeki insani ve sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesi olmak üzere genel olarak Ortadoğu bölgesindeki durumla ilgili ayrıntılı bir görüş alışverişi gerçekleşti" denildi.Görüşmede ayrıca, Suriye'ye insani yardım sağlanması ve ülkedeki krizin çözüme kavuşturulmasıyla ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211116/rus-ve-turk-uzmanlar-hemfikir-bolgesel-sorunlar-bolgesel-platformlarda-cozulmeli-1050835928.html
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rusya, suriye, iran, hüseyin emir abdullahiyan, aleksandr lavrentyev, görüşme

Tahran'ı ziyaret eden Rus heyeti, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Suriye'yi görüştü

03:20 23.11.2021
© SputnikHüseyin Emir Abdullahiyan
Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Sputnik
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Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyet, İran'ın başkenti Tahran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşerek Suriye'deki durumu değerlendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetin, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada heyetin, dün Abdullahiyan'ın yanı sıra, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nde ve İran Dışişleri Bakanlığı'nda bir dizi görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Görüşmeler sırasında, başta Suriye’de karadaki durumun istikrara kavuşturulması, terörle mücadelenin sürdürülmesi, ülkedeki insani ve sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesi olmak üzere genel olarak Ortadoğu bölgesindeki durumla ilgili ayrıntılı bir görüş alışverişi gerçekleşti" denildi.
Görüşmede ayrıca, Suriye'ye insani yardım sağlanması ve ülkedeki krizin çözüme kavuşturulmasıyla ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.
Türkiye-Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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