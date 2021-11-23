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Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum, bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok
Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum, bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, katıldığı bir televizyon programında yerli futbolcular ile ilgili, "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum, bu kadar yabancının... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T11:13+0300
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yaşam
abd
türkiye
futbol
tanju çolak
futbolcu
futbolda yabancı kısıtlaması
yerli
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Eski milli futbolcu Tanju Çolak, A Spor'da katıldığı bir televizyon programında "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli, hem yerli olalım" açıklamasında bulundu.Sunucunun "Bu arada dede oluyorsun" sözü üzerine de Tanju Çolak "Evet Amerika'ya gidiyoruz yarın, dede olacağız inşallah" diye yanıt verdi.
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abd, türkiye, futbol, tanju çolak, futbolcu, futbolda yabancı kısıtlaması, yerli

Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum, bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok

11:13 23.11.2021 (güncellendi: 11:24 23.11.2021)
© AA / ArşivTanju Çolak
Tanju Çolak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA / Arşiv
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Eski milli futbolcu Tanju Çolak, katıldığı bir televizyon programında yerli futbolcular ile ilgili, "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum, bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, A Spor'da katıldığı bir televizyon programında "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli, hem yerli olalım" açıklamasında bulundu.
Sunucunun "Bu arada dede oluyorsun" sözü üzerine de Tanju Çolak "Evet Amerika'ya gidiyoruz yarın, dede olacağız inşallah" diye yanıt verdi.
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