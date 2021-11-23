https://tr.sputniknews.com/20211123/tanju-colak-bu-kadar-yabanciyi-sevmiyorum-bu-kadar-yabancinin-turkiyeye-gelmesine-gerek-yok-1051061177.html

Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum, bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok

Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum, bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, katıldığı bir televizyon programında yerli futbolcular ile ilgili, "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum, bu kadar yabancının... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T11:13+0300

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tanju çolak

futbolcu

futbolda yabancı kısıtlaması

yerli

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Eski milli futbolcu Tanju Çolak, A Spor'da katıldığı bir televizyon programında "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli, hem yerli olalım" açıklamasında bulundu.Sunucunun "Bu arada dede oluyorsun" sözü üzerine de Tanju Çolak "Evet Amerika'ya gidiyoruz yarın, dede olacağız inşallah" diye yanıt verdi.

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