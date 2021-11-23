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Bolu Belediye Başkanı Özcan: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa Şam'da su daha ucuz
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa Şam'da su daha ucuz
Bolu Belediye Başkanı Özcan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili, "Yabancı sığınmacı... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T14:51+0300
2021-11-23T14:55+0300
sığınmacı
türkiye
şam
bolu
tanju özcan
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Bolu Belediye Meclisi Toplantısı'nda, dün Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının oylandığı toplantıda, kentteki yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesini ve yabancıların nikah ücretlerinin ise 100 bin TL olmasını içeren maddelerin de bulunduğu fiyatlandırmalar, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.Bolu’da yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2.5 TL, yabancılardan ise 2.5 dolar alınacak. Dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı suyun metreküpü için 4.5 TL, yabancılar ise 4.5 dolar ödeyecek.‘Dolar, Bahçeli konuşurken 12 TL’ye çıktı, bu benim sorunum değil’Bugün basın toplantısı düzenleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şunları söyledi:‘Oturma izni almış olanlar bu zamdan etkilenecek’Özcan, ayrımcılık yaptığı yönündeki iddialara da cevap verdi:'Bolu’yu beğenmiyorlarsa buyursunlar, ülkelerinde daha ucuza hizmet alıyorlarsa…’Irkçılık yapmadığını vurgulayan Tanju Özcan, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211122/oy-cokluguyla-kabul-edildi-boluda-yabancilara-su-dolarla-nikah-100-bin-tl-1051046226.html
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sığınmacı, şam, bolu, tanju özcan, su

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa Şam'da su daha ucuz

14:51 23.11.2021 (güncellendi: 14:55 23.11.2021)
© AATanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili, "Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam’da su daha ucuz. Nikah ücretleri de Şam’da ucuz" dedi.
Bolu Belediye Meclisi Toplantısı'nda, dün Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının oylandığı toplantıda, kentteki yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesini ve yabancıların nikah ücretlerinin ise 100 bin TL olmasını içeren maddelerin de bulunduğu fiyatlandırmalar, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Bolu’da yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2.5 TL, yabancılardan ise 2.5 dolar alınacak. Dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı suyun metreküpü için 4.5 TL, yabancılar ise 4.5 dolar ödeyecek.

‘Dolar, Bahçeli konuşurken 12 TL’ye çıktı, bu benim sorunum değil’

Bugün basın toplantısı düzenleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şunları söyledi:
"İki yabancı uyruklu kişi Bolu’da evlenirse nikah ücreti 100 bin TL olacak. Bunun kararını aldık. Bizim suda farklı tarifelerimiz vardı, tek tarife yok. Meskenlerde ve küçük iş yerlerinde indirim yapıyoruz. Önemli olan gariban vatandaşın suyu ucuz kullanması. Yoksa çok büyük paralar kazanan sanayi kuruluşları elbette ödemelerini yapacaklar. 4658 sayılı yasa kapsamında Bolu’da oturma izni almış olan geçici sığınmacılarla ilgili bir tarife oluşturduk. Yabancı uyruklu kişilerin resmi para birimi TL değil. Biz de bunu Amerikan doları olarak belirledik. Biz burada Amerikan doları üzerinden tahsilat yapacağız, demedik. Dijital sayaç kullanıyorsa saati aldığı gün Merkez Bankası'nın efektif satış rakamı neyse o fiyattan TL’ye güncellenecek. Mekanik ise saatin okunduğu tarihte Merkez Bankası tarifesi ne ise ona göre alınacak. Biz daha önce suya 10 kat zam yapacağız demiştik, o zaman dolar 6 TL idi. Dolar, Sayın Bahçeli konuşurken 12 TL’ye çıktı. Bu benim sorunum değil."

‘Oturma izni almış olanlar bu zamdan etkilenecek’

Özcan, ayrımcılık yaptığı yönündeki iddialara da cevap verdi:
"Ayrımcılık yaptığımız söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası açık. Anayasa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bağlar. Anayasa'nın eşitlik ilkesi maddesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasındaki eşitliktir. Yabancılar ile Türk vatandaşları eşit olacak, diye bir şey yok. Oturma izni almış olanlar bu zamdan etkilenecek. Birleşmiş Milletler’in geçici koruma altında tuttuğu bir grup var, onlar bunun dışında. Ayrıca Cenevre Sözleşmesi hükümleri gereğince Türkiye’de mülteci ya da göçmen statüsü kazananlardan bundan etkilenmeyecek."

'Bolu’yu beğenmiyorlarsa buyursunlar, ülkelerinde daha ucuza hizmet alıyorlarsa…’

Irkçılık yapmadığını vurgulayan Tanju Özcan, şunları kaydetti:
"Biz ırkçılık yapmıyoruz. Faşist asla değiliz. Ben Türk milletinin menfaatlerini korumaya söz vermiş bir kişiyim. Seçilmiş bir insanım. Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam’da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam’da ucuz. Şam belediyesi nikah da kıymıyor. Orada hocalar kıyıyor. Hocanın cebine ne sıkıştırırsan onu alıyor. Dolayısıyla illa Bolu’da evlenmek zorunda değiller. Ben '2 sığınmacının Bolu’ya gelip Bolu’ya yerleşmelerini istemiyorum' dedim. Sığınmacı arkadaşlarımız, Bolu’yu beğenmiyorlarsa buyursunlar, ülkelerinde daha ucuza hizmet alıyorlarsa veya onları bağrına basmak isteyen belediye başkanı varsa onları şehrine davet etsin. Orada daha ucuz hizmet alabilsinler."
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
TÜRKİYE
Oy çokluğuyla kabul edildi: Bolu'da yabancılara su dolarla, nikah 100 bin TL
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