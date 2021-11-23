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Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 3 yıllık hapis cezasını tamamladı
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 3 yıllık hapis cezasını tamamladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in, 3 yıllık hapis cezasını tamamladığı açıklandı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T05:31+0300
2021-11-23T05:31+0300
dünya
abd
donald trump
ev hapsi
tahliye
avukat
michael cohen
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Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in bugün Manhattan'daki federal mahkemeye gelerek yetkililerle hapis cezası sonrası devam edecek 3 yıllık denetimli tahliye sürecine ilişkin belgeleri imzaladığı kaydedildi.Çıkışta gazetecilere konuşan Cohen, ev hapsinin sona ermesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Trump dönemine ait devam eden soruşturmalar hakkında yetkililerle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğini bildirdi.Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada 'yalan söyleme' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarından Aralık 2018'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede 3 yıl hapis cezasında çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye girmişti.53 yaşındaki Cohen, daha sonra tutuklu bulunduğu hapishanede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Nisan'da cezasının geri kalanını Manhattan'daki evinde tamamlamak üzere hapisten çıkarılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20200814/trumpin-eski-avukati-cohenin-kitabindan-olmus-olsaydim-aldirmazdi-1042654062.html
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abd, donald trump, ev hapsi, tahliye, avukat, michael cohen

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 3 yıllık hapis cezasını tamamladı

05:31 23.11.2021
© REUTERS / Carlo AllegriMichael Cohen
Michael Cohen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in, 3 yıllık hapis cezasını tamamladığı açıklandı.
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in bugün Manhattan'daki federal mahkemeye gelerek yetkililerle hapis cezası sonrası devam edecek 3 yıllık denetimli tahliye sürecine ilişkin belgeleri imzaladığı kaydedildi.
Çıkışta gazetecilere konuşan Cohen, ev hapsinin sona ermesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Trump dönemine ait devam eden soruşturmalar hakkında yetkililerle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğini bildirdi.
Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada 'yalan söyleme' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarından Aralık 2018'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede 3 yıl hapis cezasında çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye girmişti.
53 yaşındaki Cohen, daha sonra tutuklu bulunduğu hapishanede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Nisan'da cezasının geri kalanını Manhattan'daki evinde tamamlamak üzere hapisten çıkarılmıştı.
Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2020
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