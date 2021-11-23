https://tr.sputniknews.com/20211123/trumpin-eski-avukati-michael-cohen-3-yillik-hapis-cezasini-tamamladi-1051055654.html

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 3 yıllık hapis cezasını tamamladı

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 3 yıllık hapis cezasını tamamladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in, 3 yıllık hapis cezasını tamamladığı açıklandı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T05:31+0300

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2021-11-23T05:31+0300

dünya

abd

donald trump

ev hapsi

tahliye

avukat

michael cohen

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Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in bugün Manhattan'daki federal mahkemeye gelerek yetkililerle hapis cezası sonrası devam edecek 3 yıllık denetimli tahliye sürecine ilişkin belgeleri imzaladığı kaydedildi.Çıkışta gazetecilere konuşan Cohen, ev hapsinin sona ermesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Trump dönemine ait devam eden soruşturmalar hakkında yetkililerle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğini bildirdi.Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada 'yalan söyleme' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarından Aralık 2018'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede 3 yıl hapis cezasında çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye girmişti.53 yaşındaki Cohen, daha sonra tutuklu bulunduğu hapishanede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Nisan'da cezasının geri kalanını Manhattan'daki evinde tamamlamak üzere hapisten çıkarılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20200814/trumpin-eski-avukati-cohenin-kitabindan-olmus-olsaydim-aldirmazdi-1042654062.html

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abd, donald trump, ev hapsi, tahliye, avukat, michael cohen