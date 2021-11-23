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https://tr.sputniknews.com/20211123/turkiye-abdnin-dijital-hizmetler-vergisi-uygulayan-5-ulkeyle-vardigi-uzlasmaya-dahil-edildi-1051052463.html
Türkiye, ABD'nin Dijital Hizmetler Vergisi uygulayan 5 ülkeyle vardığı uzlaşmaya dahil edildi
Türkiye, ABD'nin Dijital Hizmetler Vergisi uygulayan 5 ülkeyle vardığı uzlaşmaya dahil edildi
Türkiye ve ABD, Dijital Hizmetler Vergisi uygulayan Avusturya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya ile ABD arasındaki ortak uzlaşı metnine Türkiye'nin dahil... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T01:04+0300
2021-11-23T01:04+0300
ekonomi
abd
türkiye
abd hazine bakanlığı
anlaşma
gümrük vergisi
hazine ve maliye bakanlığı
dijital hizmetler vergisi
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Türkiye ve ABD, Dijital Hizmetler Vergisi uygulayan Avusturya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya ile ABD arasındaki ortak uzlaşı metnine Türkiye'nin dahil olması konusunda anlaştı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi konusunda 8 Ekim'deki uzlaşı sonrasında, 21 Ekim'de ABD Hazine Bakanlığı, yeni vergileme hakkıyla gelecek olan kurumlar vergisi ile mevcut dijital hizmet vergilerinin kaldırılmasına ilişkin geçiş dönemi düzenlemeleri ve bu vergilere ilişkin ABD ticaret soruşturmaları konusunda, halihazırda bu vergileri uygulayan Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere ile mutabakata vardığını duyurmuştu.Hazine ve Maliye Bakanlığı sitesi ile ABD Hazine Bakanlığı sitesinde yayımlanan ortak beyana göre ise Türkiye de ABD ile 5 diğer ülke arasında varılan bu uzlaşıya katıldı.Tüm G20 ve OECD ülkeleri dahil 136 ülke tarafından mutabık kalınan ve son G20 zirvesinde onaylanan 8 Ekim tarihli açıklama metninde şu ifadelere yer verildi: "Küresel cirosu 20 milyar avroyu ve yüzde 10 vergi öncesi karlılık eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin, yüzde 10 karlılık seviyesini aşan karının yüzde 25'i, ilgili ülkede fiziki bir varlığı olmasa bile pazar ülkelere dağıtılacak. Ülkeler de bu gelire kendi vergi oranlarını tatbik ederek kurumlar vergisi alacaklar. Varılan uzlaşıya göre, geçmiş dönemlerde bu şirketlerden kurumlar vergisi alınamadığı için konulan dijital hizmetler vergisi gibi tek taraflı önlemler de uluslararası anlaşma ile gelen bu yeni vergileme hakkı karşılığında kaldırılacak. Tek taraflı önlemlerin kaldırılmasının zamanlaması ve geçiş dönemi düzenlemeleri ise hazırlanacak olan Uluslararası Sözleşmeye ve ülkelerin ikili müzakeresine bırakılmıştı. 2022 yılında yeni sisteme ilişkin çok taraflı bir sözleşme hazırlanması ve bu sözleşmenin 2023 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu uzlaşıyla birlikte OECD'ye göre, Dünyanın en büyük ve en karlı yaklaşık 100 büyük global şirketin yıllık 125 milyar doların üzerindeki karı ülkeler arasında yeniden dağıtıma tabi olacak ve bu şirketler gelir elde ettikleri ülkelerde kurumlar vergisi ödeyecekler."ABD uzlaşı kapsamında, Türkiye'ye yönelik ek gümrük vergilerini kaldıracakSon birkaç yılda özellikle karlı ve büyük teknoloji şirketlerinin kazançlarından gerektiği gibi kurumlar vergisi alamadığını düşünen bazı ülkelerin, dijital hizmet vergisi gibi adlar altında farklı düzenlemeler yaptığının belirtildiği duyuruda, ABD'nin ise dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere, kendi şirketlerine ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle geçen yıl ticaret soruşturması başlattığı kaydedildi.Duyuruda, ABD'nin bu soruşturma sonucunda, Ocak 2021'de Türkiye, Hindistan, İngiltere, İtalya, İspanya ve Avusturya'ya ek gümrük vergisi koyma kararı aldığı ifade edilerek, haziranda, Türkiye'nin ABD'ye ihraç ettiği halı, cam, seramik ve mücevherat sektöründeki 32 ürüne yönelik olarak yüzde 25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanması kararı açıklandığına işaret edildi.Duyuruda, ABD ile Türkiye dahil 6 ülke arasında varılan bu yeni uzlaşıyla alınan kararlar şu şekilde belirtildi: "Kurumlar vergisine ilişkin son varılan mutabakatı içeren çok taraflı sözleşme imzalanıp yürürlüğe girene kadar bu ülkeler dijital hizmet vergilerini uygulamaya devam edecek. 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 (uluslararası sözleşme daha erken yürürlüğe girerse bu tarih) arasında tahakkuk eden dijital hizmet vergisinin bir kısmı, izleyen yıllarda çok taraflı sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken kurumlar vergisinden mahsup edilecek. Böylece, geçiş döneminde sanki yeni kurallar geçerliymiş gibi kurumlar vergisi hesaplanacak. Bu tutarın üzerindeki dijital hizmet vergileri ise kapsama giren şirketlerin izleyen yıllarda ödeyeceği kurumlar vergisinden mahsup edilecek. Karşılığında ABD de ek gümrük vergilerini kaldıracak."
https://tr.sputniknews.com/20211026/vergi-kanunu-duzenlemesi-resmi-gazetede-fenomenleri-ciftcileri-ve-esnafi-ilgilendiriyor-1050179977.html
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abd, türkiye, abd hazine bakanlığı, anlaşma, gümrük vergisi, hazine ve maliye bakanlığı, dijital hizmetler vergisi

Türkiye, ABD'nin Dijital Hizmetler Vergisi uygulayan 5 ülkeyle vardığı uzlaşmaya dahil edildi

01:04 23.11.2021
© AAABD Türkiye bayrakları
ABD Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
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Türkiye ve ABD, Dijital Hizmetler Vergisi uygulayan Avusturya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya ile ABD arasındaki ortak uzlaşı metnine Türkiye'nin dahil olması konusunda anlaştı.
Türkiye ve ABD, Dijital Hizmetler Vergisi uygulayan Avusturya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya ile ABD arasındaki ortak uzlaşı metnine Türkiye'nin dahil olması konusunda anlaştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi konusunda 8 Ekim'deki uzlaşı sonrasında, 21 Ekim'de ABD Hazine Bakanlığı, yeni vergileme hakkıyla gelecek olan kurumlar vergisi ile mevcut dijital hizmet vergilerinin kaldırılmasına ilişkin geçiş dönemi düzenlemeleri ve bu vergilere ilişkin ABD ticaret soruşturmaları konusunda, halihazırda bu vergileri uygulayan Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere ile mutabakata vardığını duyurmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı sitesi ile ABD Hazine Bakanlığı sitesinde yayımlanan ortak beyana göre ise Türkiye de ABD ile 5 diğer ülke arasında varılan bu uzlaşıya katıldı.
Tüm G20 ve OECD ülkeleri dahil 136 ülke tarafından mutabık kalınan ve son G20 zirvesinde onaylanan 8 Ekim tarihli açıklama metninde şu ifadelere yer verildi: "Küresel cirosu 20 milyar avroyu ve yüzde 10 vergi öncesi karlılık eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin, yüzde 10 karlılık seviyesini aşan karının yüzde 25'i, ilgili ülkede fiziki bir varlığı olmasa bile pazar ülkelere dağıtılacak. Ülkeler de bu gelire kendi vergi oranlarını tatbik ederek kurumlar vergisi alacaklar. Varılan uzlaşıya göre, geçmiş dönemlerde bu şirketlerden kurumlar vergisi alınamadığı için konulan dijital hizmetler vergisi gibi tek taraflı önlemler de uluslararası anlaşma ile gelen bu yeni vergileme hakkı karşılığında kaldırılacak. Tek taraflı önlemlerin kaldırılmasının zamanlaması ve geçiş dönemi düzenlemeleri ise hazırlanacak olan Uluslararası Sözleşmeye ve ülkelerin ikili müzakeresine bırakılmıştı. 2022 yılında yeni sisteme ilişkin çok taraflı bir sözleşme hazırlanması ve bu sözleşmenin 2023 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu uzlaşıyla birlikte OECD'ye göre, Dünyanın en büyük ve en karlı yaklaşık 100 büyük global şirketin yıllık 125 milyar doların üzerindeki karı ülkeler arasında yeniden dağıtıma tabi olacak ve bu şirketler gelir elde ettikleri ülkelerde kurumlar vergisi ödeyecekler."

ABD uzlaşı kapsamında, Türkiye'ye yönelik ek gümrük vergilerini kaldıracak

Son birkaç yılda özellikle karlı ve büyük teknoloji şirketlerinin kazançlarından gerektiği gibi kurumlar vergisi alamadığını düşünen bazı ülkelerin, dijital hizmet vergisi gibi adlar altında farklı düzenlemeler yaptığının belirtildiği duyuruda, ABD'nin ise dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere, kendi şirketlerine ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle geçen yıl ticaret soruşturması başlattığı kaydedildi.
Duyuruda, ABD'nin bu soruşturma sonucunda, Ocak 2021'de Türkiye, Hindistan, İngiltere, İtalya, İspanya ve Avusturya'ya ek gümrük vergisi koyma kararı aldığı ifade edilerek, haziranda, Türkiye'nin ABD'ye ihraç ettiği halı, cam, seramik ve mücevherat sektöründeki 32 ürüne yönelik olarak yüzde 25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanması kararı açıklandığına işaret edildi.
Duyuruda, ABD ile Türkiye dahil 6 ülke arasında varılan bu yeni uzlaşıyla alınan kararlar şu şekilde belirtildi: "Kurumlar vergisine ilişkin son varılan mutabakatı içeren çok taraflı sözleşme imzalanıp yürürlüğe girene kadar bu ülkeler dijital hizmet vergilerini uygulamaya devam edecek. 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 (uluslararası sözleşme daha erken yürürlüğe girerse bu tarih) arasında tahakkuk eden dijital hizmet vergisinin bir kısmı, izleyen yıllarda çok taraflı sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken kurumlar vergisinden mahsup edilecek. Böylece, geçiş döneminde sanki yeni kurallar geçerliymiş gibi kurumlar vergisi hesaplanacak. Bu tutarın üzerindeki dijital hizmet vergileri ise kapsama giren şirketlerin izleyen yıllarda ödeyeceği kurumlar vergisinden mahsup edilecek. Karşılığında ABD de ek gümrük vergilerini kaldıracak."
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
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