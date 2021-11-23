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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediyesi'ne soruşturma açtı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediyesi'ne soruşturma açtı
Bolu Belediye Meclisi'nde yabancılar için alınan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancı uyruklu kişilerin nikah ücretlerinin 100 bin... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T18:50+0300
2021-11-23T18:50+0300
türkiye
suriyeli mülteciler
bolu
göçmen krizi
tanju özcan
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca (TİHEK), yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldı.TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından belediyede kıyılacak nikahlarda yabancı uyruklu ve ilk evliliğini sonlandırarak yeniden evlenmek isteyen kişiler açısından yeni ücret tarifelerine yine yabancı uyruklu kişiler için su faturası ve katı atık vergisi başta olmak üzere bazı ücretlere 10 kat zam yapılacağına ilişkin farklı tarihlerde açıklamalar yapıldığı belirtildi.'Ayrımcılığı önlemek için açıklamalar yakından takip ediliyor'Söz konusu açıklamaların, misyonu insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılığı önlemek ve kişilerin eşit muamele görmesini sağlamak olan kurum tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, şunları kaydedildi:"22 Kasım 2021 tarihinde Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda alınan yabancılara uygulanan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancı uyruklu kişilerin nikah ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararın Bolu Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildiğine ilişkin haberler basına yansımıştır. 6701 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (g) bendine göre; 'ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek' kurumun görevleri arasında sayılmaktadır. Aynı Kanunun 5'inci maddesi uyarınca 'kamusal ve özel alanda hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan kişiler aleyhine ayrımcılık yapılması' yasaklanmış olup Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 23 Kasım 2021 tarih ve 2021/283 sayılı kararı uyarınca yukarıda bahsi geçen Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatılmıştır"
https://tr.sputniknews.com/20211123/tanju-ozcan-siginmaci-kardeslerimiz-rahatsiz-oldularsa-samda-su-daha-ucuz-1051067920.html
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suriyeli mülteciler, bolu, göçmen krizi, tanju özcan

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediyesi'ne soruşturma açtı

18:50 23.11.2021
© Fotoğraf: TwitterTanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Fotoğraf: Twitter
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Bolu Belediye Meclisi'nde yabancılar için alınan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancı uyruklu kişilerin nikah ücretlerinin 100 bin lira olması yönündeki karara soruşturma başlatıldı.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca (TİHEK), yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldı.
TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından belediyede kıyılacak nikahlarda yabancı uyruklu ve ilk evliliğini sonlandırarak yeniden evlenmek isteyen kişiler açısından yeni ücret tarifelerine yine yabancı uyruklu kişiler için su faturası ve katı atık vergisi başta olmak üzere bazı ücretlere 10 kat zam yapılacağına ilişkin farklı tarihlerde açıklamalar yapıldığı belirtildi.

'Ayrımcılığı önlemek için açıklamalar yakından takip ediliyor'

Söz konusu açıklamaların, misyonu insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılığı önlemek ve kişilerin eşit muamele görmesini sağlamak olan kurum tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, şunları kaydedildi:
"22 Kasım 2021 tarihinde Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda alınan yabancılara uygulanan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancı uyruklu kişilerin nikah ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararın Bolu Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildiğine ilişkin haberler basına yansımıştır. 6701 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (g) bendine göre; 'ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek' kurumun görevleri arasında sayılmaktadır. Aynı Kanunun 5'inci maddesi uyarınca 'kamusal ve özel alanda hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan kişiler aleyhine ayrımcılık yapılması' yasaklanmış olup Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 23 Kasım 2021 tarih ve 2021/283 sayılı kararı uyarınca yukarıda bahsi geçen Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatılmıştır"

Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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