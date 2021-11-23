https://tr.sputniknews.com/20211123/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-donbassta-askeri-harekat-duzenleme-planimiz-yok-1051054340.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Donbass'ta askeri harekat düzenleme planımız yok
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Donbass'ta askeri harekat düzenleme planımız yok
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev'in Donbass bölgesinde askeri harekat düzenleme planının olmadığını ifade etti. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T02:52+0300
2021-11-23T02:52+0300
2021-11-23T02:53+0300
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in halihazırda gerilimin yükseldiği Ukrayna'nın doğusunda yer alan ihtilaflı Donbass bölgesine askeri harekat düzenlemeyi planladığı yönündeki haberleri yalanladı.Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi olarak ifade edeyim: Ukrayna, Donbas'ta askeri bir harekat planlamıyor. İhtilafa siyasi ve diplomatik çözümler aramaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.Kuleba, ayrıca Ukrayna'nın krizi çözmek üzere Normandiya formatını canlandırmak için çok çalıştığını da sözlerine ekledi.Geçen hafta Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna büyük bir olasılıkla kendi sorununu askeri yollardan çözmeye başlatmayı deniyor, kendisi ve Avrupa'daki herkes için bir felaket daha yaratmaya çalışıyor" açıklamasında bulunmuştu.Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi.Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere müzakere edilmeye devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211029/zelenskiy-donbassda-turk-sihalari-kullanmamiz-savunma-amacli-olup-anlasmalari-ihlal-etmiyor-1050306659.html
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donbass, ukrayna, harekat, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Donbass'ta askeri harekat düzenleme planımız yok
02:52 23.11.2021 (güncellendi: 02:53 23.11.2021)
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev'in Donbass bölgesinde askeri harekat düzenleme planının olmadığını ifade etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in halihazırda gerilimin yükseldiği Ukrayna'nın doğusunda yer alan ihtilaflı Donbass bölgesine askeri harekat düzenlemeyi planladığı yönündeki haberleri yalanladı.
Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi olarak ifade edeyim: Ukrayna, Donbas'ta askeri bir harekat planlamıyor. İhtilafa siyasi ve diplomatik çözümler aramaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Kuleba, ayrıca Ukrayna'nın krizi çözmek üzere Normandiya formatını canlandırmak için çok çalıştığını da sözlerine ekledi.
Geçen hafta Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, "Ukrayna büyük bir olasılıkla kendi sorununu askeri yollardan çözmeye başlatmayı deniyor, kendisi ve Avrupa'daki herkes için bir felaket daha yaratmaya çalışıyor"
açıklamasında bulunmuştu.
Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi.
Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere müzakere edilmeye devam ediyor.