Ukrayna, IMF’den yüzlerce milyon dolar alacak

Twitter’dan açıklama yapan Zelenskiy, IMF Yönetim Kurulu’na 'stand-by' programının yeniden değerlendirilmesini tamamlamaya yönelik verilen olumlu karar nedeniyle teşekkür etti. Ukrayna IMF’den 700 milyon dolar alacak.Bu para ülkenin finans sistemini güçlendirmek ve koronavirüs pandemisiyle mücadele için kullanılacak. Daha önce Ukrayna Milli Bankası Başkanı Kirill Şevçenko, IMF’den kredi beklediklerini söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yüzlerce milyon dolar alacağını duyurdu.
Twitter’dan açıklama yapan Zelenskiy, IMF Yönetim Kurulu’na 'stand-by' programının yeniden değerlendirilmesini tamamlamaya yönelik verilen olumlu karar nedeniyle teşekkür etti. Ukrayna IMF’den 700 milyon dolar alacak.
Grateful to @IMFNews Board of Governors for the decision to complete the review of the stand-by program on the allocation of a tranche of about $ 700 million. We'll use these funds to support the financial system & combat #COVID19 consequences. The IMF program will be continued.