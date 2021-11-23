Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü firarilerin ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211123/uluc-var-hakemi-yasar-kemal-ugurlu-maci-alenen-ve-resmen-galatasaraydan-aldi-fenere-verdi-1051058649.html
Hıncal Uluç: VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı alenen ve resmen Galatasaray’dan aldı Fener’e verdi
Hıncal Uluç: VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı alenen ve resmen Galatasaray’dan aldı Fener’e verdi
Sabah yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Uluç "Sahadaki hakemden şikâyet etmesi gereken başkan varsa, Ali Koç olmalıydı, Burak... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T09:40+0300
2021-11-23T09:41+0300
spor
galatasaray
fatih terim
fenerbahçe
ali koç
derbi
hakem
var
hıncal uluç
burak elmas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104062/25/1040622595_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2115d3ba96a5b92ab72ef8b2f5c652b6.jpg
Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında, pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.Uluç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Sahadaki hakemden şikâyet etmesi gereken başkan varsa, Ali Koç olmalıydı, Burak Elmas değil. Burak, hedefine VAR'ı koyacaktı. Maçı alenen ve resmen Galatasaray'dan alıp Fener'e veren VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu" dedi.'Fatih Terim VAR'a dua etsin'Maçtaki tartışmalı hakem hatalarının Fatih Terim'in saha içi yönetiminde yaptığı hataların önüne geçtiğini savunan Uluç, "Fatih Terim yesin içsin, VAR'a dua etsin. Öylesine taraflı, öylesine çifte standartlı bir VAR vardı ki, gündemi değiştirdi ve elindeki kadroyla, 50 bin seyircisi önünde ve kendi sahasında bu Fener'e fark atacak güçteyken, hem de rakip 10 kişi kalmışken yediği golle yenilen Fatih Terim'i kurtardı. Bizimki dahil, gazetelere şöyle bir göz attım.. Fatih Terim'i konu eden bile yok. Bir tek Kemal Belgin, Türkiye'de 'Bir gerçeğin altını çizmekte yarar var; o da galiba Galatasaray'ın bir hoca değişikliğine gitmenin eşiğine geldiğidir' diye yazdı o kadar.. Gerisi Fener destanı manşetler ve hakem eleştirileriyle doluydu. Fatih Terim, şimdilik yakayı sıyırmış görünüyor" ifadelerini kullandı.'Burak Elmas hedefine VAR'ı koyacaktı'Maçın hemen ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısına değinen Uluç şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211121/galatasaray-baskani-burak-elmas-cok-kotu-ve-art-niyetli-bir-hakem-yonetimi-vardi-1051011317.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104062/25/1040622595_231:0:1731:1125_1920x0_80_0_0_16189c18e8bd676b4c7aae566328c0e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, fatih terim, fenerbahçe, ali koç, derbi, hakem, var, hıncal uluç, burak elmas

Hıncal Uluç: VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı alenen ve resmen Galatasaray’dan aldı Fener’e verdi

09:40 23.11.2021 (güncellendi: 09:41 23.11.2021)
© Fotoğraf : TwitterHıncal Uluç
Hıncal Uluç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Sabah yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Uluç "Sahadaki hakemden şikâyet etmesi gereken başkan varsa, Ali Koç olmalıydı, Burak Elmas değil. Burak, hedefine VAR'ı koyacaktı. Maçı alenen ve resmen Galatasaray'dan alıp Fener'e veren VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında, pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.
Uluç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Sahadaki hakemden şikâyet etmesi gereken başkan varsa, Ali Koç olmalıydı, Burak Elmas değil. Burak, hedefine VAR'ı koyacaktı. Maçı alenen ve resmen Galatasaray'dan alıp Fener'e veren VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu" dedi.

'Fatih Terim VAR'a dua etsin'

Maçtaki tartışmalı hakem hatalarının Fatih Terim'in saha içi yönetiminde yaptığı hataların önüne geçtiğini savunan Uluç, "Fatih Terim yesin içsin, VAR'a dua etsin. Öylesine taraflı, öylesine çifte standartlı bir VAR vardı ki, gündemi değiştirdi ve elindeki kadroyla, 50 bin seyircisi önünde ve kendi sahasında bu Fener'e fark atacak güçteyken, hem de rakip 10 kişi kalmışken yediği golle yenilen Fatih Terim'i kurtardı. Bizimki dahil, gazetelere şöyle bir göz attım.. Fatih Terim'i konu eden bile yok. Bir tek Kemal Belgin, Türkiye'de 'Bir gerçeğin altını çizmekte yarar var; o da galiba Galatasaray'ın bir hoca değişikliğine gitmenin eşiğine geldiğidir' diye yazdı o kadar.. Gerisi Fener destanı manşetler ve hakem eleştirileriyle doluydu. Fatih Terim, şimdilik yakayı sıyırmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

'Burak Elmas hedefine VAR'ı koyacaktı'

Maçın hemen ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısına değinen Uluç şunları kaydetti:
"Burak kardeşim, bir defa yanlış hedef gösterdi. Sahadaki hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Onu kötü niyetle itham etti. Kötü niyetli hakem, en kritik anda, durum 1-1 iken, rakibin stoperi Tisserand'ı faul olduğu dahi tartışılacak bir pozisyonda oyundan atar mıydı, mesela? Oysa sarı kartlı Marcao'nun, iki net, ikinci sarılık pozisyonuna göz yumar mıydı, mesela. Sahadaki hakemden şikâyet etmesi gereken başkan varsa, Ali Koç olmalıydı, Burak Elmas değil. Burak, hedefine VAR'ı koyacaktı. Maçı alenen ve resmen Galatasaray'dan alıp Fener'e veren VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu. Diagne'nin golünde, Berisha'yı ittiği için, saha hakemini VAR'a davet eden Uğurlu, bire bir pozisyonda Berkan'ı iten Serdar Dursun'a sessiz kalmış ve 'Gel bak, burada penaltılık pozisyon var' dememişti. Tıpkı, Fener'in golünde, asisti yapan İrfan Can'ın Kerem'i iterek topu almasına da seyirci kaldığı gibi. VAR hakemi, 'çağırmadığı' pozisyonlarla Fener'e bir gol kazandırmış, Galatasaray'ın bir penaltısını yemiş, çağırdıklarıyla da Galatasaray'ın bir golünü iptal etmişti. Yani VAR olmasa, Galatasaray maçı kazanacaktı."
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
SPOR
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı
21 Kasım, 21:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:45Bahçeli: Siyasi mücadelemizin yol haritasında akıl, iman, denge yer alıyor
10:40Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü firarilerin ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz
10:22Sağlık Bakanı Koca: İlaç takip sistemi var, her basamağını takip ediyoruz, denetimi yoğunlaştırdık
10:11Eski ABD Başkanı Trump'a tekvandoda siyah kuşak
10:05Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücret görüşmeleri 1-2 hafta içinde tamamlanacak
10:03Dolar/TL 11.70'in üstünü gördü
09:52İSTFO Başkanı Çetin: Un fiyatlarını fırsatçılar artırıyor
09:51Ahmet Hakan: Adamın bir usulsüzlüğü, hırsızlığı var mı, sen ondan haber ver, bırak taktığı atkıyı
09:40Hıncal Uluç: VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı alenen ve resmen Galatasaray’dan aldı Fener’e verdi
09:32Kendisiyle evlenen Brezilyalı model şimdi de boşanıyor: 'Özel biriyle tanıştım'
09:30136 ünlünün taşınmaz mülklerini sorgulayan 2 Tapu Müdürlüğü personeli hakkında hapis istemi
09:27Selvi: Artık Kılıçdaroğlu mu Gül mü, diye sormanın zamanı geldi
09:04AK Partili Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
08:45Pilotlara orman yangınları için ilave eğitimler verilecek
08:37Takipteki krediler 153 milyar TL'yi aştı
08:20Ankara'nın gündemi asgari ücret: Sektörel uygulamaya geçilebilir, 3 bin 600 lira olabilir
08:12Kılıçdaroğlu pazar izlenimlerini anlattı: En çok duyduğum cümle 'Ne olursunuz bizi kurtarın' oldu
07:51Ataşehir'de bir fırında patlama
07:44Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi
07:33Malcolm X'in kızı New York'daki evinde ölü bulundu