https://tr.sputniknews.com/20211123/uluc-var-hakemi-yasar-kemal-ugurlu-maci-alenen-ve-resmen-galatasaraydan-aldi-fenere-verdi-1051058649.html

Hıncal Uluç: VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı alenen ve resmen Galatasaray’dan aldı Fener’e verdi

Hıncal Uluç: VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı alenen ve resmen Galatasaray’dan aldı Fener’e verdi

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Uluç "Sahadaki hakemden şikâyet etmesi gereken başkan varsa, Ali Koç olmalıydı, Burak... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T09:40+0300

2021-11-23T09:40+0300

2021-11-23T09:41+0300

spor

galatasaray

fatih terim

fenerbahçe

ali koç

derbi

hakem

var

hıncal uluç

burak elmas

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Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında, pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.Uluç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Sahadaki hakemden şikâyet etmesi gereken başkan varsa, Ali Koç olmalıydı, Burak Elmas değil. Burak, hedefine VAR'ı koyacaktı. Maçı alenen ve resmen Galatasaray'dan alıp Fener'e veren VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu" dedi.'Fatih Terim VAR'a dua etsin'Maçtaki tartışmalı hakem hatalarının Fatih Terim'in saha içi yönetiminde yaptığı hataların önüne geçtiğini savunan Uluç, "Fatih Terim yesin içsin, VAR'a dua etsin. Öylesine taraflı, öylesine çifte standartlı bir VAR vardı ki, gündemi değiştirdi ve elindeki kadroyla, 50 bin seyircisi önünde ve kendi sahasında bu Fener'e fark atacak güçteyken, hem de rakip 10 kişi kalmışken yediği golle yenilen Fatih Terim'i kurtardı. Bizimki dahil, gazetelere şöyle bir göz attım.. Fatih Terim'i konu eden bile yok. Bir tek Kemal Belgin, Türkiye'de 'Bir gerçeğin altını çizmekte yarar var; o da galiba Galatasaray'ın bir hoca değişikliğine gitmenin eşiğine geldiğidir' diye yazdı o kadar.. Gerisi Fener destanı manşetler ve hakem eleştirileriyle doluydu. Fatih Terim, şimdilik yakayı sıyırmış görünüyor" ifadelerini kullandı.'Burak Elmas hedefine VAR'ı koyacaktı'Maçın hemen ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısına değinen Uluç şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211121/galatasaray-baskani-burak-elmas-cok-kotu-ve-art-niyetli-bir-hakem-yonetimi-vardi-1051011317.html

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