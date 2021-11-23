https://tr.sputniknews.com/20211123/uzayli-gibi-gorunmek-icin-son-olarak-elindeki-parmaklari-kestirdi-degisimin-henuz-yuzde-34u-bitti-1051066514.html

Uzaylı gibi görünmek için son olarak elindeki parmakları kestirdi: Değişimin henüz yüzde 34'ü bitti

Uzaylı gibi görünmek için son olarak elindeki parmakları kestirdi: Değişimin henüz yüzde 34'ü bitti

'Siyah bir uzaylı' gibi görünmek için bir dizi estetik operasyon geçirerek kendini sakatlayan 33 yaşındaki Fransız Loffredo, son olarak sol elinin iki... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T14:15+0300

2021-11-23T14:15+0300

2021-11-23T14:28+0300

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dezenformasyon

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Instagram'da 'The Black Alien Project' isimli profilde 740 binden fala takipçisi bulunan Anthony Loffredo, uzaylı gibi görünmek için vücudunda yaptığı değişikliklerle tanınıyor.Gözleri dahil olmak üzere vücudunun tamamını dövmelerle kaplatan Loffredo, burnunu ve üst dudağını da aldırmış, dilinin ortasını kestirmişti. Değişimini bir adım daha öteye taşıyan Loffredo, uzaylı pençesine sahip olmak için sol elinin iki parmağını kestirdi. Ameliyatın başarılı geçtiğini Instagram hesabından takipçilerine duyuran Loffredo, durmaya niyeti olmadığı mesajını da verdi. Vücudunda oldukça radikal değişiklikler yaptıran Loffredo, işlemlerin henüz yüzde 34’ünü tamamladığını belirtti. Uzaylı gibi görünmek için kendini sakatlayan Loffredo, sıradaki hedefinin diğer elindeki iki parmağın da kesilmesi olduğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210630/irk-degistiren-ingiliz-sosyal-medya-fenomeni-kendimi-koreli-olarak-tanimliyorum-koreli-gibi-1044851469.html

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uzaylı, instagram, dezenformasyon