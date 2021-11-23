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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211123/yapi-kredi-bankasi-sistemlerinde-gecici-bir-sorun-oldugunu-bildirdi-1051070906.html
Birden çok bankada uygulamaya erişim sorunu yaşanıyor
Birden çok bankada uygulamaya erişim sorunu yaşanıyor
Türkiye'de birçok kişi, bankalarının mobil ve internet bankacılığına erişim sorunu yaşadığını bildirdi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T15:58+0300
2021-11-23T15:58+0300
2021-11-23T16:36+0300
ekonomi
sorun
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Yapı Kredi internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasını kullanan birçok müşteri, bugün öğle saatlerinde sonra mobil uygulamada bazı sorunlar yaşadığını bildirdi. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına sistemde yaşanan bir sorundan kaynaklı erişim sağlanamadığı aktarırken bunun geçici bir sorun olduğunu bildirdi. İş Bankası kullanan bazı kullanıcılar da hata almaya başladı.
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Birden çok bankada uygulamaya erişim sorunu yaşanıyor 15:58 23.11.2021 (güncellendi: 16:36 23.11.2021)
Türkiye'de birçok kişi, bankalarının mobil ve internet bankacılığına erişim sorunu yaşadığını bildirdi.
Yapı Kredi internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasını kullanan birçok müşteri, bugün öğle saatlerinde sonra mobil uygulamada bazı sorunlar yaşadığını bildirdi.
Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına sistemde yaşanan bir sorundan kaynaklı erişim sağlanamadığı aktarırken bunun geçici bir sorun olduğunu bildirdi.
İş Bankası kullanan bazı kullanıcılar da hata almaya başladı.