https://tr.sputniknews.com/20211123/yapi-kredi-bankasi-sistemlerinde-gecici-bir-sorun-oldugunu-bildirdi-1051070906.html

Birden çok bankada uygulamaya erişim sorunu yaşanıyor

Birden çok bankada uygulamaya erişim sorunu yaşanıyor

Türkiye'de birçok kişi, bankalarının mobil ve internet bankacılığına erişim sorunu yaşadığını bildirdi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T15:58+0300

2021-11-23T15:58+0300

2021-11-23T16:36+0300

ekonomi

sorun

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Yapı Kredi internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasını kullanan birçok müşteri, bugün öğle saatlerinde sonra mobil uygulamada bazı sorunlar yaşadığını bildirdi. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına sistemde yaşanan bir sorundan kaynaklı erişim sağlanamadığı aktarırken bunun geçici bir sorun olduğunu bildirdi. İş Bankası kullanan bazı kullanıcılar da hata almaya başladı.

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