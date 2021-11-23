https://tr.sputniknews.com/20211123/yargidan-thk-karari-tasinmaz-satislari-iptal-edildi-1051063806.html

Yargıdan 'THK' kararı: Taşınmaz satışları iptal edildi

Yargıdan 'THK' kararı: Taşınmaz satışları iptal edildi

Mahkeme, THK kayyum heyeti tarafından yapılan taşınmaz satışları iptal edilmesine karar verdi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T12:59+0300

2021-11-23T12:59+0300

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türkiye

yargıtay

thk

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Türk Hava Kurumu’na kayyum atanması Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından karar verilmişti. Mahkeme orman yangınları sırasında çok tartışılan kurumun faaliyetlerine ilişkin kayyum heyetinden rapor istedi. Faaliyet raporunun ulaşmasının ardından da mahkemeden karar çıktı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, kayyum heyeti tarafından kaynak oluşturmak ve kurum borçlarını ödemek için yapılan gayrimenkul satışları iptal edildi. Adana, İstanbul, Aksaray, Yalova ve Manisa’da 8 milyon 562 bin 416 liraya satılan 7 ayrı taşınmaz yeniden Türk Hava Kurumu adına tescil edildi.'Özel izin alınmalıydı'Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararında; söz konusu taşınmazların satışlarının kurumun malvarlığını azaltıcı nitelikle olduğu ve mahkemeden bunun için özel izin alınmadığı vurgulandı.Mahkeme; söz konusu satışların Türk Hava Kurumu’nu herhangi bir zarara uğratıp uğratmadığının da araştırılmasına karar verdi. Bu inceleme sırasında taşınmazların üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için de tapu kayıtları üzerine tedbir konuldu. Karar tapu müdürlüklerine bildirildi.Satışı iptal edilen Türk Hava Kurumu’na ait taşınmazlar şöyle:- İstanbul ili Kadıköy ilçesi Suadiye Mahallesi’nde bir daire.- Aksaray ili Merkez ilçesi Tacin Mahallesi’nde bir arsa.- Yalova ili Çiftlikköy ilçesi Kılıç Mahallesi’nde bir mesken.- Manisa ili Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi’nde bir mesken.- Aksaray ili Merkez ilçesi Muhsinçelebi Mahallesi’nde bir dükkan.- Adana ili Yüregir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde bir mesken.- Kocaeli ili İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi’nde bir mesken.Aşçı için halen karar verilmediÖte yandan, mahkeme iki kez başvurmasına rağmen Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın görevden çekilme talebi sonrası hâlâ karar vermedi. Yangın söndürme uçakları nedeniyle eleştirilen Aşçı, 6 Eylül'de görevden çekilmek için Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu. Aşçı başvuru dilekçesinde; “Orman yangınlarında pek çok mecra Türk Hava Kurumu'nu ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasında kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Mahkeme’nin Aşçı’nın yerine yeni bir isim ataması gerekiyordu.

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