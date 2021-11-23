https://tr.sputniknews.com/20211123/yasli-adamin-kafatasi-topraga-gomulu-halde-bulundu-1051056434.html

Yaşlı adamın kafatası toprağa gömülü halde bulundu

Yaşlı adamın kafatası toprağa gömülü halde bulundu

Zonguldak’ta 71 yaşındaki kayıp yaşlı adamın cesedine ulaşılmıştı. Ekipler tarafından bulunan cesette yaşlı adamın kafatasının bıçakla kesildiği ve olay... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T06:51+0300

2021-11-23T06:51+0300

2021-11-23T06:51+0300

türkiye

zonguldak

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1051011651_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_dad5f2b94806824282ae6ab05320c83a.jpg

Zonguldak’ın Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in cansız bedeni dün dağ yolu üzerinde bulunmuştu. Ancak cesedi bulan ekiplerin başının bıçakla kesilerek olay yerinden taşındığı fark etti. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda yaşlı adamın kafatası bulundu.Devam eden arama çalışmalarında yaşlı adamın kesik başı, olay mahallinin yaklaşık 300 metre uzağında toprağa gömülü halde bulundu. Yaşlı adamın başını gömen şüphelinin elleriyle toprağı kazdığı ve kesik başı gömdükten sonra yapraklarla kapattığı ortaya çıktı.Soruşturma başlatıldıOlayın failiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürürken bulunan kayıp baş otopsi için morga götürüldü.

türkiye

zonguldak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zonguldak, cinayet