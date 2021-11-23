Yaşlı adamın kafatası toprağa gömülü halde bulundu

Zonguldak’ın Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in cansız bedeni dün dağ yolu üzerinde bulunmuştu. Ancak cesedi bulan ekiplerin başının bıçakla kesilerek olay yerinden taşındığı fark etti. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda yaşlı adamın kafatası bulundu.Devam eden arama çalışmalarında yaşlı adamın kesik başı, olay mahallinin yaklaşık 300 metre uzağında toprağa gömülü halde bulundu. Yaşlı adamın başını gömen şüphelinin elleriyle toprağı kazdığı ve kesik başı gömdükten sonra yapraklarla kapattığı ortaya çıktı.Soruşturma başlatıldıOlayın failiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürürken bulunan kayıp baş otopsi için morga götürüldü.
Zonguldak’ta 71 yaşındaki kayıp yaşlı adamın cesedine ulaşılmıştı. Ekipler tarafından bulunan cesette yaşlı adamın kafatasının bıçakla kesildiği ve olay yerinde olmadığı fark edildi. 2 gün yapılan arama çalışmalarında yaşlı adamın kayıp kafatası, cesedinin yaklaşık 300 metre yakınında toprağa gömülü halde bulundu.
Zonguldak’ın Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in cansız bedeni dün dağ yolu üzerinde bulunmuştu. Ancak cesedi bulan ekiplerin başının bıçakla kesilerek olay yerinden taşındığı fark etti. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda yaşlı adamın kafatası bulundu.
Devam eden arama çalışmalarında yaşlı adamın kesik başı, olay mahallinin yaklaşık 300 metre uzağında toprağa gömülü halde bulundu. Yaşlı adamın başını gömen şüphelinin elleriyle toprağı kazdığı ve kesik başı gömdükten sonra yapraklarla kapattığı ortaya çıktı.
Soruşturma başlatıldı
Olayın failiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürürken bulunan kayıp baş otopsi için morga götürüldü.