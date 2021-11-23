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https://tr.sputniknews.com/20211123/yatirim-uzmani-ash-merkez-bankasi-dolara-nicin-mudahale-etmiyor-1051069670.html
Yatırım uzmanı Ash: Merkez Bankası dolara niçin müdahale etmiyor?
Yatırım uzmanı Ash: Merkez Bankası dolara niçin müdahale etmiyor?
Türkiye ekonomisine dair yorumlarıyla tanınan yatırım uzmanı Timothy Ash, TL'deki rekor düşüş sonrasında Merkez Bankası'nın niçin müdahale etmediğini sordu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T15:28+0300
2021-11-23T15:29+0300
recep tayyip erdoğan
merkez bankası
türk lirası
ekonomi
timothy ash
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Türk Lirası'nda yaşanan rekor seviyedeki değer kaybı, finans uzmanlarının da gündeminde. Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Portföy Yönetimi'nden yatırım uzmanı Timothy Ash, Türkiye ekonomisini 'freni patlamış' bir arabaya benzeterek TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu söyledi. Ash, Merkez Bankası'nın duruma niçin müdahale etmediğini sorguladı. 'Sapkın bir ekonomi deneyine tanıklık ediyoruz'Duvar'ın CNBC'den aktardığı habere göre Ash, müşterilerine gönderdiği bir notta "TL'nin olduğu nokta çılgınca ama bu, Türkiye'nin şu an uyguladığı çılgınca para politikası ortamının bir yansıması" dedi. Ash, "Merkez Bankası'nın fiilen hiçbir para politikası uygulamadığı zaman ne olduğuna dair sapkın bir ekonomi deneyine tanıklık ediyoruz. Erdoğan, Türkiye Merkez Bankası'nın faiz artırımı becerisini elinden aldı" ifadelerini kullandı. 'TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler'Twitter hesabından da Türkiye ekonomisine dair bir dizi paylaşım yapan yatırım uzmanı Ash, Merkez Bankası'nın niçin müdahale etmediğini şu sözlerle sorguladı: "Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. -Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de- Eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler." 'Erdoğan fren kablosunu kesti'Ash, diğer paylaşımlarında da şu yorumları yaptı:
https://tr.sputniknews.com/20211122/societe-generale-merkez-bankasi-4-puan-faiz-artirimina-gidebilir-1051042285.html
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recep tayyip erdoğan, merkez bankası, türk lirası, timothy ash

Yatırım uzmanı Ash: Merkez Bankası dolara niçin müdahale etmiyor?

15:28 23.11.2021 (güncellendi: 15:29 23.11.2021)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası, banka
Türk Lirası, banka - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Türkiye ekonomisine dair yorumlarıyla tanınan yatırım uzmanı Timothy Ash, TL'deki rekor düşüş sonrasında Merkez Bankası'nın niçin müdahale etmediğini sordu.
Türk Lirası'nda yaşanan rekor seviyedeki değer kaybı, finans uzmanlarının da gündeminde. Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Portföy Yönetimi'nden yatırım uzmanı Timothy Ash, Türkiye ekonomisini 'freni patlamış' bir arabaya benzeterek TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu söyledi. Ash, Merkez Bankası'nın duruma niçin müdahale etmediğini sorguladı.

'Sapkın bir ekonomi deneyine tanıklık ediyoruz'

Duvar'ın CNBC'den aktardığı habere göre Ash, müşterilerine gönderdiği bir notta "TL'nin olduğu nokta çılgınca ama bu, Türkiye'nin şu an uyguladığı çılgınca para politikası ortamının bir yansıması" dedi.
Ash, "Merkez Bankası'nın fiilen hiçbir para politikası uygulamadığı zaman ne olduğuna dair sapkın bir ekonomi deneyine tanıklık ediyoruz. Erdoğan, Türkiye Merkez Bankası'nın faiz artırımı becerisini elinden aldı" ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
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'TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler'

Twitter hesabından da Türkiye ekonomisine dair bir dizi paylaşım yapan yatırım uzmanı Ash, Merkez Bankası'nın niçin müdahale etmediğini şu sözlerle sorguladı: "Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. -Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de- Eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler."

'Erdoğan fren kablosunu kesti'

Ash, diğer paylaşımlarında da şu yorumları yaptı:
Türk lirası eriyor. 2017-19'daki döviz savunması, dövize müdahale, faiz artışı, TL'nin değerinin azalması, sermaye kontrolleri olmuştu. Şimdi? TL'nin değerinin azalması, dövize müdahale (?), sermaye kontrolleri (?), faiz artışı (?). Sırasından artık emin değilim.
Türkiye ekonomisi sanki bir tepenin en yüksek noktasına çıkarılmış bir araba gibi ve Erdoğan fren kablosunu kesti. Umalım ki, en yüksek noktadan sonraki düşüş o kadar sert olmasın yoksa arabanın kaza yapacağından endişe ederim.
Türk Lirası için herhangi bir çapa kalmamış gibi görünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor? Devasa bir ekonomi deneyi.
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