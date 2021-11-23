https://tr.sputniknews.com/20211123/yatirim-uzmani-ash-merkez-bankasi-dolara-nicin-mudahale-etmiyor-1051069670.html

Yatırım uzmanı Ash: Merkez Bankası dolara niçin müdahale etmiyor?

Yatırım uzmanı Ash: Merkez Bankası dolara niçin müdahale etmiyor?

Türkiye ekonomisine dair yorumlarıyla tanınan yatırım uzmanı Timothy Ash, TL'deki rekor düşüş sonrasında Merkez Bankası'nın niçin müdahale etmediğini sordu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T15:28+0300

2021-11-23T15:28+0300

2021-11-23T15:29+0300

recep tayyip erdoğan

merkez bankası

türk lirası

ekonomi

timothy ash

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Türk Lirası'nda yaşanan rekor seviyedeki değer kaybı, finans uzmanlarının da gündeminde. Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Portföy Yönetimi'nden yatırım uzmanı Timothy Ash, Türkiye ekonomisini 'freni patlamış' bir arabaya benzeterek TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu söyledi. Ash, Merkez Bankası'nın duruma niçin müdahale etmediğini sorguladı. 'Sapkın bir ekonomi deneyine tanıklık ediyoruz'Duvar'ın CNBC'den aktardığı habere göre Ash, müşterilerine gönderdiği bir notta "TL'nin olduğu nokta çılgınca ama bu, Türkiye'nin şu an uyguladığı çılgınca para politikası ortamının bir yansıması" dedi. Ash, "Merkez Bankası'nın fiilen hiçbir para politikası uygulamadığı zaman ne olduğuna dair sapkın bir ekonomi deneyine tanıklık ediyoruz. Erdoğan, Türkiye Merkez Bankası'nın faiz artırımı becerisini elinden aldı" ifadelerini kullandı. 'TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler'Twitter hesabından da Türkiye ekonomisine dair bir dizi paylaşım yapan yatırım uzmanı Ash, Merkez Bankası'nın niçin müdahale etmediğini şu sözlerle sorguladı: "Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. -Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de- Eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler." 'Erdoğan fren kablosunu kesti'Ash, diğer paylaşımlarında da şu yorumları yaptı:

https://tr.sputniknews.com/20211122/societe-generale-merkez-bankasi-4-puan-faiz-artirimina-gidebilir-1051042285.html

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recep tayyip erdoğan, merkez bankası, türk lirası, timothy ash