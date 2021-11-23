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Yatırım uzmanı Ash: Merkez Bankası dolara niçin müdahale etmiyor?
15:28 23.11.2021 (güncellendi: 15:29 23.11.2021)
Türkiye ekonomisine dair yorumlarıyla tanınan yatırım uzmanı Timothy Ash, TL'deki rekor düşüş sonrasında Merkez Bankası'nın niçin müdahale etmediğini sordu.
Türk Lirası'nda yaşanan rekor seviyedeki değer kaybı, finans uzmanlarının da gündeminde. Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Portföy Yönetimi'nden yatırım uzmanı Timothy Ash, Türkiye ekonomisini 'freni patlamış' bir arabaya benzeterek TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu söyledi. Ash, Merkez Bankası'nın duruma niçin müdahale etmediğini sorguladı.
'Sapkın bir ekonomi deneyine tanıklık ediyoruz'
Duvar'ın CNBC'den aktardığı habere göre Ash, müşterilerine gönderdiği bir notta "TL'nin olduğu nokta çılgınca ama bu, Türkiye'nin şu an uyguladığı çılgınca para politikası ortamının bir yansıması" dedi.
Ash, "Merkez Bankası'nın fiilen hiçbir para politikası uygulamadığı zaman ne olduğuna dair sapkın bir ekonomi deneyine tanıklık ediyoruz. Erdoğan, Türkiye Merkez Bankası'nın faiz artırımı becerisini elinden aldı" ifadelerini kullandı.
'TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler'
Twitter hesabından da Türkiye ekonomisine dair bir dizi paylaşım yapan yatırım uzmanı Ash, Merkez Bankası'nın niçin müdahale etmediğini şu sözlerle sorguladı: "Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. -Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de- Eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler."
What I don’t get is why they r not intervening again selling FX. If they don’t want to hike rates at least use some FX to stabilise the lira - albeit I know that ultimately does not solve the problem just pushes the CBRT deeper into negative NIR territory https://t.co/s3P9a2kdoR— Timothy Ash (@tashecon) November 23, 2021
'Erdoğan fren kablosunu kesti'
Ash, diğer paylaşımlarında da şu yorumları yaptı:
Türk lirası eriyor. 2017-19'daki döviz savunması, dövize müdahale, faiz artışı, TL'nin değerinin azalması, sermaye kontrolleri olmuştu. Şimdi? TL'nin değerinin azalması, dövize müdahale (?), sermaye kontrolleri (?), faiz artışı (?). Sırasından artık emin değilim.
Türkiye ekonomisi sanki bir tepenin en yüksek noktasına çıkarılmış bir araba gibi ve Erdoğan fren kablosunu kesti. Umalım ki, en yüksek noktadan sonraki düşüş o kadar sert olmasın yoksa arabanın kaza yapacağından endişe ederim.
Türk Lirası için herhangi bir çapa kalmamış gibi görünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor? Devasa bir ekonomi deneyi.
It’s like the car, which is the Turkish economy, has been driven to the top of the hill and Erdogan just cut the brake cable. Let’s just hope the descent beyond the crest of the hill is not that steep or I would worry the car might crash. Inshallah! https://t.co/5Z1phnkDdH— Timothy Ash (@tashecon) November 23, 2021