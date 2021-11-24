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Sigara istediği Çinliyi bıçakladı
Sigara istediği Çinliyi bıçakladı
Burdur'da, mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu, parkta yürüyüş yaparken kendisinden sigara isteyen Mert A. tarafından bıçaklanarak yaralandı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T12:02+0300
2021-11-24T12:02+0300
türkiye
burdur
bıçak
yaralama
bıçaklı saldırı
çinli
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Burdur'da parkta yürüyüş yapan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu, Mert A. tarafından bıçaklandı.İddiaya göre dün akşam saatlerinde Güzelleştirme Parkı'nda Mert A., yürüyüş yapan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu'dan sigara istedi. Wei Liu ise "Sigara içmiyorum" dedi. Bunun üzerine Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ameliyat olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Wei Liu'nun, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211123/donercide-kufur-cinayeti-1-kisi-hayatini-kaybetti-4-kisi-yaralandi-1051052984.html
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burdur, bıçak, yaralama, bıçaklı saldırı, çinli

Sigara istediği Çinliyi bıçakladı

12:02 24.11.2021
© DHABurdur'da, mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu, parkta yürüyüş yaparken kendisinden sigara isteyen Mert A. tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Burdur'da, mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu, parkta yürüyüş yaparken kendisinden sigara isteyen Mert A. tarafından bıçaklanarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© DHA
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Burdur'da, mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu, parkta yürüyüş yaparken kendisinden sigara isteyen Mert A. tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Burdur'da parkta yürüyüş yapan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu, Mert A. tarafından bıçaklandı.
İddiaya göre dün akşam saatlerinde Güzelleştirme Parkı'nda Mert A., yürüyüş yapan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu'dan sigara istedi. Wei Liu ise "Sigara içmiyorum" dedi. Bunun üzerine Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı.
Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ameliyat olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Wei Liu'nun, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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