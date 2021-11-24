https://tr.sputniknews.com/20211124/-sigara-istedigi-cinliyi-bicakladi--1051097236.html

Sigara istediği Çinliyi bıçakladı

Sigara istediği Çinliyi bıçakladı

Burdur'da, mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu, parkta yürüyüş yaparken kendisinden sigara isteyen Mert A. tarafından bıçaklanarak yaralandı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

burdur

bıçak

yaralama

bıçaklı saldırı

çinli

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Burdur'da parkta yürüyüş yapan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu, Mert A. tarafından bıçaklandı.İddiaya göre dün akşam saatlerinde Güzelleştirme Parkı'nda Mert A., yürüyüş yapan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu'dan sigara istedi. Wei Liu ise "Sigara içmiyorum" dedi. Bunun üzerine Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ameliyat olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Wei Liu'nun, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211123/donercide-kufur-cinayeti-1-kisi-hayatini-kaybetti-4-kisi-yaralandi-1051052984.html

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burdur, bıçak, yaralama, bıçaklı saldırı, çinli