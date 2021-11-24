https://tr.sputniknews.com/20211124/abd-hindistanin-caatsa-yaptirimlarindan-muaf-tutulmasi-netlik-kazanmadi-gorusmeler-devam-edecek-1051090383.html

ABD: Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması netlik kazanmadı, görüşmeler devam edecek

ABD: Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması netlik kazanmadı, görüşmeler devam edecek

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Rusya'da S-400 hava savunma sistemi satın alan Hindistan'ın CAATSA kapsamındaki yaptırımlardan muaf tutulmasının henüz netlik... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T04:45+0300

2021-11-24T04:45+0300

2021-11-24T04:45+0300

savunma

abd

rusya

hindistan

ned price

s-400

yaptırım

muafiyet

abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051090356_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a81ea0acaee1b087801a4dddc170f0bd.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Hindistan'ın ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlardan muaf tutulmasına yönelik süreci değerlendirdi.Price, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin nihai kararın henüz verilmediğini ve Washington'ın Rusya ile silah ticareti konusunda Yeni Delhi ile görüşmeyi sürdüreceğini belirtti.Sözcü, "Tüm müttefiklerimizi ve ortaklarımızı, Rusya ile CAATSA kapsamındaki yaptırımları tetikleme riskini doğurabilecek alımlardan vazgeçmeye çağırdık" diyerek, Yeni Delhi'ye özel bir hükmün söz konusu olmadığını belirtti.'Hindistan ile stratejik ortaklığımıza değer veriyoruz'Bununla beraber ABD'nin Hindistan ile savunma ilişkisinin son yıllarda önemli ölçüde genişlediğini ve derinleştiğini kaydeden Price, "Savunma ilişkimizdeki bu güçlü ivmenin devam etmesini bekliyoruz. Hindistan ile stratejik ortaklığımıza değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.Price, Kongre mensuplarının Hindistan ile sürdürülen görüşmelerle yakından ilgilendiğini de sözlerine ekledi.Daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti, Rusya ile S-400 alımına dönük yaklaşık 5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.Bu ayın başlarında Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un başkanı Aleksandr Miheyev, anlaşma kapsamında ilk parti sevkiyatının 2021'in sonunda yapılacağını açıklamıştı.Miheyev ayrıca, teslimatın planlanan tarihten önce başlatıldığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211102/abd-senatosuna-hindistanin-s-400-alimi-nedeniyle-yaptirimlardan-muaf-tutulmasi-icin-tasari-sunuldu-1050419776.html

rusya

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, hindistan, ned price, s-400, yaptırım, muafiyet, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)