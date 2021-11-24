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https://tr.sputniknews.com/20211124/abd-hindistanin-caatsa-yaptirimlarindan-muaf-tutulmasi-netlik-kazanmadi-gorusmeler-devam-edecek-1051090383.html
ABD: Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması netlik kazanmadı, görüşmeler devam edecek
ABD: Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması netlik kazanmadı, görüşmeler devam edecek
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Rusya'da S-400 hava savunma sistemi satın alan Hindistan'ın CAATSA kapsamındaki yaptırımlardan muaf tutulmasının henüz netlik... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T04:45+0300
2021-11-24T04:45+0300
savunma
abd
rusya
hindistan
ned price
s-400
yaptırım
muafiyet
abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Hindistan'ın ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlardan muaf tutulmasına yönelik süreci değerlendirdi.Price, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin nihai kararın henüz verilmediğini ve Washington'ın Rusya ile silah ticareti konusunda Yeni Delhi ile görüşmeyi sürdüreceğini belirtti.Sözcü, "Tüm müttefiklerimizi ve ortaklarımızı, Rusya ile CAATSA kapsamındaki yaptırımları tetikleme riskini doğurabilecek alımlardan vazgeçmeye çağırdık" diyerek, Yeni Delhi'ye özel bir hükmün söz konusu olmadığını belirtti.'Hindistan ile stratejik ortaklığımıza değer veriyoruz'Bununla beraber ABD'nin Hindistan ile savunma ilişkisinin son yıllarda önemli ölçüde genişlediğini ve derinleştiğini kaydeden Price, "Savunma ilişkimizdeki bu güçlü ivmenin devam etmesini bekliyoruz. Hindistan ile stratejik ortaklığımıza değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.Price, Kongre mensuplarının Hindistan ile sürdürülen görüşmelerle yakından ilgilendiğini de sözlerine ekledi.Daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti, Rusya ile S-400 alımına dönük yaklaşık 5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.Bu ayın başlarında Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un başkanı Aleksandr Miheyev, anlaşma kapsamında ilk parti sevkiyatının 2021'in sonunda yapılacağını açıklamıştı.Miheyev ayrıca, teslimatın planlanan tarihten önce başlatıldığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211102/abd-senatosuna-hindistanin-s-400-alimi-nedeniyle-yaptirimlardan-muaf-tutulmasi-icin-tasari-sunuldu-1050419776.html
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abd, rusya, hindistan, ned price, s-400, yaptırım, muafiyet, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)

ABD: Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması netlik kazanmadı, görüşmeler devam edecek

04:45 24.11.2021
© Sputnik / Евгений ОдиноковS-400 hava savunma sistemi
S-400 hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Rusya'da S-400 hava savunma sistemi satın alan Hindistan'ın CAATSA kapsamındaki yaptırımlardan muaf tutulmasının henüz netlik kazanmadığını ve konuya ilişkin görüşmelerin süreceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Hindistan'ın ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlardan muaf tutulmasına yönelik süreci değerlendirdi.
Price, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin nihai kararın henüz verilmediğini ve Washington'ın Rusya ile silah ticareti konusunda Yeni Delhi ile görüşmeyi sürdüreceğini belirtti.
Sözcü, "Tüm müttefiklerimizi ve ortaklarımızı, Rusya ile CAATSA kapsamındaki yaptırımları tetikleme riskini doğurabilecek alımlardan vazgeçmeye çağırdık" diyerek, Yeni Delhi'ye özel bir hükmün söz konusu olmadığını belirtti.

'Hindistan ile stratejik ortaklığımıza değer veriyoruz'

Bununla beraber ABD'nin Hindistan ile savunma ilişkisinin son yıllarda önemli ölçüde genişlediğini ve derinleştiğini kaydeden Price, "Savunma ilişkimizdeki bu güçlü ivmenin devam etmesini bekliyoruz. Hindistan ile stratejik ortaklığımıza değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Price, Kongre mensuplarının Hindistan ile sürdürülen görüşmelerle yakından ilgilendiğini de sözlerine ekledi.
Daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti, Rusya ile S-400 alımına dönük yaklaşık 5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.
Bu ayın başlarında Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un başkanı Aleksandr Miheyev, anlaşma kapsamında ilk parti sevkiyatının 2021'in sonunda yapılacağını açıklamıştı.
Miheyev ayrıca, teslimatın planlanan tarihten önce başlatıldığını belirtmişti.
S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
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