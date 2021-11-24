https://tr.sputniknews.com/20211124/abd-yaptirimlari-turkiyenin-bagimsiz-bir-guc-merkezi-olma-istegini-guclendiriyor-1051086040.html

'ABD yaptırımları, Türkiye'nin bağımsız bir güç merkezi olma isteğini güçlendiriyor'

'ABD yaptırımları, Türkiye'nin bağımsız bir güç merkezi olma isteğini güçlendiriyor'

ABD, Türkiye'ye yönelik baskısını sürdürüyor. Washington, daha önce F-35 programından çıkarttığı Ankara’yı şimdi de Demokrasi Zirvesi'ne davet etmedi... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T00:33+0300

2021-11-24T00:33+0300

2021-11-24T00:33+0300

görüş

abd

nato

türkiye

yaptırım

baskı

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Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (İMEMO RAN) kıdemli araştırma görevlisi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Diplomasi Akademisi öğretim görevlisi Doç. Dr. Vladimir Avatkov, Washington'un artan baskısının Ankara'nın uluslararası ilişkilerde bağımsızlığının giderek büyümesinden kaynaklandığını dile getirdi.Sputnik'e konuşan Avatkov, Türkiye'nin çok merkezli uluslararası ilişkiler sisteminde giderek daha bağımsız bir aktör haline geldiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye, bölgedeki kilit güç merkezlerinden biri olarak doğu, batı, kuzey ve güney olsun, tüm yönlerde aktif politika izliyor. Bu da, Ankara'yı Avrupa-Atlantik güvenlik sistemi içinde küçük ve ikincil bir ortak olarak görmeye alışan Washington'u endişelendiriyor. Elbette onlar, yaptırımlar dahil alışık oldukları mekanizmaları kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye, ABD tarafından yaptırım uygulanan tek NATO ülkesi. Yani ABD, ekonomik baskı da dahil yaptırım mekanizmaları, baskı mekanizmaları aracılığıyla Ankara'ya karşı hareket etmeye çalışıyor.""ABD'nin saldırıları bir yandan Türkiye içinde ekonomik durumu bozuyor, diğer yandan da Türk halkını bu saldırılar karşısında iktidar etrafında birleşme potansiyelini yaratıyor" diyen Avatkov, "Aslında bu olup bitenler, Türkiye'nin bağımsız bir güç merkezi olma ve uluslararası ilişkilerde Çin ve Rusya gibi aktörleriyle işbirliği yapma isteğini daha da güçlendirecek" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211119/abd-caatsayi-ele-aldigimizda-hindistan-ve-turkiyeyi-ayni-sepete-koymamaliyiz-1050972093.html

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2021

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abd, nato, türkiye, yaptırım, baskı