https://tr.sputniknews.com/20211124/abdde-bankalarin-belirli-kripto-para-faaliyetlerinde-bulunmadan-once-izin-almasi-gerekecek-1051089897.html

ABD'de bankaların belirli kripto para faaliyetlerinde bulunmadan önce izin alması gerekecek

ABD'de bankaların belirli kripto para faaliyetlerinde bulunmadan önce izin alması gerekecek

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), bankaların kripto para birimini içeren belirli faaliyetlerde bulunmadan önce yazılı izin almaları gerekeceğini duyurdu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T03:36+0300

2021-11-24T03:36+0300

2021-11-24T03:36+0300

ekonomi

abd

abd merkez bankası (fed)

izin

bankacılık

kripto para

abd para birimi denetleme ofisi (occ)

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OCC'den yapılan açıklamada, bankaların müşterilerin kripto varlıklar için saklama hizmetleri sağlama gibi faaliyetlerde bulunmadan önce uygun risk yönetim sistemlerine ve kontrollerine sahip olduklarını gösterebilmeleri gerektiği aktarıldı.Açıklamada, bankaların belirli kripto para, dağıtık defter (distributed ledger) ve sabitkoin (stablecoin) faaliyetlerinde bulunmadan önce denetim makamlarına bu niyetlerini bildirmeleri ve yazılı izin almaları gerekeceği kaydedildi.ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve OCC, salı günü, kripto varlıklarla ilgili gelecekteki çalışmaların yol haritasını sunan ortak bir açıklama da yayınlamıştı.Düzenleyici kurumların ortak açıklamasında, gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlerine yasal olarak izin verileceğine daha fazla açıklık getirilmesinin planlandığı kaydedilmişti.

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