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ABD'de federal jüri, opioid krizinde eczaneleri sorumlu tuttu
ABD'de federal jüri, opioid krizinde eczaneleri sorumlu tuttu
ABD’nin Ohio eyaletinde federal mahkemede devam eden davada jüri, ülkenin önde gelen eczanelerini opioid krizinden sorumlu tuttu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T03:53+0300
2021-11-24T03:53+0300
yaşam
abd
ohio
ilaç
uyuşturucu
dava
opioid
eczane
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Eyaletin Lake ve Trumbull bölgeleri tarafından açılan davada CVS, Walgreens ve Walmart, eyaletteki aşırı opioid kullanımının yol açtığı yüzlerce ölümden ve uyuşturucu ile mücadelede bir milyar dolar harcayan eyaletin uğradığı zarardan sorumlu tutuldu.Ohio eyaletini temsil eden avukat Mark Lanier, yasaların eczanelerin uyuşturucu ilaçların dağıtımı konusunda özenli olmalarını şart koştuğunu belirterek, "Bu karar, ABD’deki tüm eczaneleri bu konuda uyandırma çağrısı olmalı" dedi.CVS sözcüsü Mike DeAngelsi ise jürinin hatalı karar verdiğini savunarak, doktorların yazdıkları reçetelerden dolayı eczanelerin sorumlu tutulmaması gerektiğini ve jürinin kararını temyize götüreceklerini kaydetti.İlgili şirketlerin ne kadar tazminat ödeyeceğine ise önümüzdeki yıl bahar ayında görülecek davada federal hakimin karar vereceği belirtildi.Trumbull ve Lake bölgelerinde 2012-2016'da yaklaşık 121 milyon adet ağrı kesici ilaç dağıtıldığına, bunun bölgede yaşayan her bir vatandaşa 400 adet düştüğü anlamına geldiğine dikkat çekildi.
https://tr.sputniknews.com/20211115/abdde-opioid-ilac-sirketlerine-38-milyar-dolarlik-tazminat-davasi-1050833057.html
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abd, ohio, ilaç, uyuşturucu, dava, opioid, eczane

ABD'de federal jüri, opioid krizinde eczaneleri sorumlu tuttu

03:53 24.11.2021
© REUTERS / Bryan Woolstonopioid - ilaç
opioid - ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Bryan Woolston
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ABD’nin Ohio eyaletinde federal mahkemede devam eden davada jüri, ülkenin önde gelen eczanelerini opioid krizinden sorumlu tuttu.
Eyaletin Lake ve Trumbull bölgeleri tarafından açılan davada CVS, Walgreens ve Walmart, eyaletteki aşırı opioid kullanımının yol açtığı yüzlerce ölümden ve uyuşturucu ile mücadelede bir milyar dolar harcayan eyaletin uğradığı zarardan sorumlu tutuldu.
Ohio eyaletini temsil eden avukat Mark Lanier, yasaların eczanelerin uyuşturucu ilaçların dağıtımı konusunda özenli olmalarını şart koştuğunu belirterek, "Bu karar, ABD’deki tüm eczaneleri bu konuda uyandırma çağrısı olmalı" dedi.
CVS sözcüsü Mike DeAngelsi ise jürinin hatalı karar verdiğini savunarak, doktorların yazdıkları reçetelerden dolayı eczanelerin sorumlu tutulmaması gerektiğini ve jürinin kararını temyize götüreceklerini kaydetti.
İlgili şirketlerin ne kadar tazminat ödeyeceğine ise önümüzdeki yıl bahar ayında görülecek davada federal hakimin karar vereceği belirtildi.
Trumbull ve Lake bölgelerinde 2012-2016'da yaklaşık 121 milyon adet ağrı kesici ilaç dağıtıldığına, bunun bölgede yaşayan her bir vatandaşa 400 adet düştüğü anlamına geldiğine dikkat çekildi.
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