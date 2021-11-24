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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 52 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 52 yılın en düşük seviyesinde
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 199 binle 1969’dan beri en düşük seviyeye geriledi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T18:40+0300
2021-11-24T18:40+0300
ekonomi
abd
maaş
işsiz
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 71 bin kişi azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Kasım ile biten haftada 199 bine gerileyerek 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 20 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 71 bin azalarak 199 bine geriledi.Bu dönemde beklentilerin oldukça üzerinde düşüş gösteren ve Kasım 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inen işsizlik maaşı başvurularının 260 bin olması öngörülüyordu.İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 268 binden 270 bine revize edildi.Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 21 bin azalarak 252 bin 250 oldu.Süregelen işsizlik başvuruları ise 13 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 60 bin azalışla 2 milyon 49 bin olarak kaydedildi.ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, salgından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.Analistler, işsizlik maaşı başvurularının ekim ayından bu yana düşüş eğilimde olduğunu, iş gücü piyasasına ilişin olumlu sinyaller verdiğini ve bu düşüşün ekonominin dördüncü çeyrekte yeniden ivme kazanacağına işaret eden perakende satış ile imalat sanayine ilişkin verilerle tutarlılık gösterdiğini belirtti.
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abd, maaş, işsiz

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 52 yılın en düşük seviyesinde

18:40 24.11.2021
© AP Photo / Nam Y. HuhABD - iş - işsizlik
ABD - iş - işsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Nam Y. Huh
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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 199 binle 1969’dan beri en düşük seviyeye geriledi.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 71 bin kişi azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Kasım ile biten haftada 199 bine gerileyerek 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 20 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 71 bin azalarak 199 bine geriledi.
Bu dönemde beklentilerin oldukça üzerinde düşüş gösteren ve Kasım 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inen işsizlik maaşı başvurularının 260 bin olması öngörülüyordu.
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 268 binden 270 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 21 bin azalarak 252 bin 250 oldu.
Süregelen işsizlik başvuruları ise 13 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 60 bin azalışla 2 milyon 49 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, salgından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.
Analistler, işsizlik maaşı başvurularının ekim ayından bu yana düşüş eğilimde olduğunu, iş gücü piyasasına ilişin olumlu sinyaller verdiğini ve bu düşüşün ekonominin dördüncü çeyrekte yeniden ivme kazanacağına işaret eden perakende satış ile imalat sanayine ilişkin verilerle tutarlılık gösterdiğini belirtti.
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