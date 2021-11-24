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ABD'de Parkland lisesi saldırısı kurbanlarına 127.5 milyon dolar tazminat
ABD'de Parkland lisesi saldırısı kurbanlarına 127.5 milyon dolar tazminat
ABD'nin Florida eyaletinin Parkland kentinde 2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin aileler ve Adalet Bakanlığı'nın 127.5 milyon... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T00:10+0300
2021-11-24T00:10+0300
dünya
abd
saldırı
florida
tazminat
okul
federal soruşturma bürosu (fbi)
parkland
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ABD medyasında yer alan haberlerde, kurbanların aileleri ile saldırıdan kurtulan yaklaşık 40 kişinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aleyhine açtığı davada uzlaşı sağlandığı bilgisine yer verildi.Kasım 2018'de açılan davada FBI, silahlı saldırıyla ilgili aylar öncesinden kendisine ulaşan ipuçlarını ciddiye alıp saldırganı gerekli şekilde araştırmamakla suçlanıyordu.Haberlerde, Adalet Bakanlığının saldırıdan etkilenen ailelere 127.5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi.Anlaşmanın detaylarının kesinleşmesinden sonra kamuoyuna resmen açıklanacağı bildirildi.Florida'nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesinde 14 Şubat 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz’un, ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/abdde-liseye-duzenledigi-silahli-saldirida-17-kisiyi-olduren-saldirgan-suclamalari-kabul-etti-1050019585.html
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abd, saldırı, florida, tazminat, okul, federal soruşturma bürosu (fbi), parkland

ABD'de Parkland lisesi saldırısı kurbanlarına 127.5 milyon dolar tazminat

00:10 24.11.2021
© REUTERS / Joe SkipperABD'nin Florida eyaletinin Parkland kentinde 2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısı
ABD'nin Florida eyaletinin Parkland kentinde 2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Joe Skipper
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ABD'nin Florida eyaletinin Parkland kentinde 2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin aileler ve Adalet Bakanlığı'nın 127.5 milyon dolarlık tazminat konusunda anlaştığı duyuruldu.
ABD medyasında yer alan haberlerde, kurbanların aileleri ile saldırıdan kurtulan yaklaşık 40 kişinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aleyhine açtığı davada uzlaşı sağlandığı bilgisine yer verildi.
Kasım 2018'de açılan davada FBI, silahlı saldırıyla ilgili aylar öncesinden kendisine ulaşan ipuçlarını ciddiye alıp saldırganı gerekli şekilde araştırmamakla suçlanıyordu.
Haberlerde, Adalet Bakanlığının saldırıdan etkilenen ailelere 127.5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
Anlaşmanın detaylarının kesinleşmesinden sonra kamuoyuna resmen açıklanacağı bildirildi.
Florida'nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesinde 14 Şubat 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.
Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.
Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz’un, ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor.
ABD’de liseye düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişiyi öldüren saldırgan, suçlamaları kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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ABD’de liseye düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişiyi öldüren saldırgan, suçlamaları kabul etti
20 Ekim, 20:33
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