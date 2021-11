ABD'deki ırkçılık davasında beyaz milliyetçilere 25 milyon dolar tazminat cezası verildi

https://tr.sputniknews.com/20211124/abddeki-irkcilik-davasinda-beyaz-milliyetcilere-25-milyon-dolar-tazminat-cezasi-verildi-1051090989.html

ABD'nin Virginia eyaletinde 2017'de yapılan bir mitingde yaşanan ölümcül şiddet olaylarıyla ilgili suçlanan beyaz üstünlükçü grup 25 milyon dolar tazminatla... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

ABD Bölge Mahkemesi, Charlottesville'de 4 yıl önce gerçekleşen Unite the Right (Sağı birleştir) mitinginde, beyaz ırkçı gruplar ve liderlerinin işledikleri ölümcül suçlar nedeniyle 25 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verdi.Mahkeme jürisi, gösteriler sırasında fiziksel veya duygusal yara alan dokuz kişi tarafından açılan ve yaklaşık bir ay süren davada beyaz üstünlükçülere yönlendirilen altı suçlamanın dördünü haklı buldu.Arabasıyla bir kadın göstericiyi ezerek ölümüne sebep olan James Alex Fields Jr, cinayet ve nefret suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Yüzlerce beyaz Amerikalıdan oluşan grup, 11-12 Ağustos 2017'de Charlottesville'deki şehir meydanından Konfederasyon Generali Robert E. Lee'nin heykelini kaldırma planlarını protesto etmişti. Beyaz milliyetçilerin “Yahudiler bizim yerimize geçmeyecek” sloganları atarak yürüdüğü sırada, "Adolf Hitler'in bariz bir hayranı" olan James Alex Fields Jr, arabasını karşı protestocuların üzerine sürerek bir kadını öldürmüş ve onlarcasını yaralamıştı.Dönemin Başkanı Donald Trump, "Her iki tarafta da çok iyi insanlar var." diyerek beyaz milliyetçileri doğrudan kınamayı reddetmişti.

