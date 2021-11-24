https://tr.sputniknews.com/20211124/abdden-ukraynaya-2-adet-island-tipi-devriye-botu-1051089088.html

ABD'den Ukrayna'ya 2 adet Island tipi devriye botu

ABD'den Ukrayna'ya 2 adet Island tipi devriye botu

ABD'nin Ukrayna Donanmasına 2 adet daha Island tipi sahil devriye botu gönderdiği duyuruldu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T02:22+0300

2021-11-24T02:22+0300

2021-11-24T02:22+0300

savunma

abd

ukrayna

island tipi devriye botu

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Ukrayna Donanması'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Island tipi 2 sahil devriye botu gönderdiği kaydedildi.Açıklamada, "Bugün, 23 Kasım’da, ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinden hareket eden Ocean Grand gemisi, Fastov ve Sumy adlı 2 adet Island tipi devriye botunu Ukrayna’ya ulaştırdı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, devriye botlarının Odesa'daki gümrük kontrollerinin ardından, Ukrayna donanma bayrakları çekilerek, Karadeniz ve Azak Denizi sularında sahil güvenliği görevlerine başlayacakları belirtildi.Washington daha önce de, kullanılmayan askeri teçhizatın diğer devletlere satışına yönelik program çerçevesinde Ukrayna’nın yanı sıra Gürcistan, Pakistan ve Kosta Rika'ya sahil güvenliği ve arama kurtarma operasyonlarında kullanılan Island tipi devriye botları tedarik etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211124/cnn-abd-ukraynaya-askeri-danismanlar-ve-stinger-sistemleri-gondermek-istiyor-1051087372.html

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abd, ukrayna, island tipi devriye botu