ABD'den Ukrayna'ya 2 adet Island tipi devriye botu

Ukrayna Donanması'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Island tipi 2 sahil devriye botu gönderdiği kaydedildi.Açıklamada, "Bugün, 23 Kasım’da, ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinden hareket eden Ocean Grand gemisi, Fastov ve Sumy adlı 2 adet Island tipi devriye botunu Ukrayna’ya ulaştırdı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, devriye botlarının Odesa'daki gümrük kontrollerinin ardından, Ukrayna donanma bayrakları çekilerek, Karadeniz ve Azak Denizi sularında sahil güvenliği görevlerine başlayacakları belirtildi.Washington daha önce de, kullanılmayan askeri teçhizatın diğer devletlere satışına yönelik program çerçevesinde Ukrayna’nın yanı sıra Gürcistan, Pakistan ve Kosta Rika'ya sahil güvenliği ve arama kurtarma operasyonlarında kullanılan Island tipi devriye botları tedarik etmişti.
ABD'nin Ukrayna Donanmasına 2 adet daha Island tipi sahil devriye botu gönderdiği duyuruldu.
Ukrayna Donanması'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Island tipi 2 sahil devriye botu gönderdiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bugün, 23 Kasım’da, ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinden hareket eden Ocean Grand gemisi, Fastov ve Sumy adlı 2 adet Island tipi devriye botunu Ukrayna’ya ulaştırdı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, devriye botlarının Odesa'daki gümrük kontrollerinin ardından, Ukrayna donanma bayrakları çekilerek, Karadeniz ve Azak Denizi sularında sahil güvenliği görevlerine başlayacakları belirtildi.
Washington daha önce de, kullanılmayan askeri teçhizatın diğer devletlere satışına yönelik program çerçevesinde Ukrayna’nın yanı sıra Gürcistan, Pakistan ve Kosta Rika'ya sahil güvenliği ve arama kurtarma operasyonlarında kullanılan Island tipi devriye botları tedarik etmişti.