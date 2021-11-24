Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211124/abdden-ukraynaya-2-adet-island-tipi-devriye-botu-1051089088.html
ABD'den Ukrayna'ya 2 adet Island tipi devriye botu
ABD'den Ukrayna'ya 2 adet Island tipi devriye botu
ABD'nin Ukrayna Donanmasına 2 adet daha Island tipi sahil devriye botu gönderdiği duyuruldu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T02:22+0300
2021-11-24T02:22+0300
savunma
abd
ukrayna
island tipi devriye botu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051089059_0:147:2803:1723_1920x0_80_0_0_73f75a73ebad4914d98f844380fb49c7.jpg
Ukrayna Donanması'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Island tipi 2 sahil devriye botu gönderdiği kaydedildi.Açıklamada, "Bugün, 23 Kasım’da, ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinden hareket eden Ocean Grand gemisi, Fastov ve Sumy adlı 2 adet Island tipi devriye botunu Ukrayna’ya ulaştırdı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, devriye botlarının Odesa'daki gümrük kontrollerinin ardından, Ukrayna donanma bayrakları çekilerek, Karadeniz ve Azak Denizi sularında sahil güvenliği görevlerine başlayacakları belirtildi.Washington daha önce de, kullanılmayan askeri teçhizatın diğer devletlere satışına yönelik program çerçevesinde Ukrayna’nın yanı sıra Gürcistan, Pakistan ve Kosta Rika'ya sahil güvenliği ve arama kurtarma operasyonlarında kullanılan Island tipi devriye botları tedarik etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211124/cnn-abd-ukraynaya-askeri-danismanlar-ve-stinger-sistemleri-gondermek-istiyor-1051087372.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051089059_155:0:2646:1868_1920x0_80_0_0_c1f6e66aad517fc931fb8ec1b2537596.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, island tipi devriye botu

ABD'den Ukrayna'ya 2 adet Island tipi devriye botu

02:22 24.11.2021
© WikipediaIsland tipi devriye botu
Island tipi devriye botu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Wikipedia
Abone ol
ABD'nin Ukrayna Donanmasına 2 adet daha Island tipi sahil devriye botu gönderdiği duyuruldu.
Ukrayna Donanması'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Island tipi 2 sahil devriye botu gönderdiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bugün, 23 Kasım’da, ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinden hareket eden Ocean Grand gemisi, Fastov ve Sumy adlı 2 adet Island tipi devriye botunu Ukrayna’ya ulaştırdı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, devriye botlarının Odesa'daki gümrük kontrollerinin ardından, Ukrayna donanma bayrakları çekilerek, Karadeniz ve Azak Denizi sularında sahil güvenliği görevlerine başlayacakları belirtildi.
Washington daha önce de, kullanılmayan askeri teçhizatın diğer devletlere satışına yönelik program çerçevesinde Ukrayna’nın yanı sıra Gürcistan, Pakistan ve Kosta Rika'ya sahil güvenliği ve arama kurtarma operasyonlarında kullanılan Island tipi devriye botları tedarik etmişti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
SAVUNMA
CNN: ABD Ukrayna’ya askeri danışmanlar ve Stinger sistemleri göndermek istiyor
01:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:25Rusya SavunmaBakanlığı: Genelkurmay Başkanı Gerasimov ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştü
02:22ABD'den Ukrayna'ya 2 adet Island tipi devriye botu
02:155'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
02:11WhatsApp'a beğen butonu geliyor
02:04Apple, İsrailli yazılım firması NSO Group'a dava açtı
02:00'Rusya, Türkiye'den özel gaz ithalatçılarının faaliyetiyle ilgili net garantiler talep edecek'
01:48UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Chelsea, Juventus'u gole boğdu
01:37CNN: ABD Ukrayna’ya askeri danışmanlar ve Stinger sistemleri göndermek istiyor
01:35Putin, Rusya-Tacikistan hava savunma anlaşmasını Duma'ya sundu
01:15Temel Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı: Karar aziz milletimizin olmalıdır
01:06ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, aşırı sağcı gruplar ve liderlerini ifadeye çağırdı
01:04Davutoğlu: Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür
00:48Haciz sebebiyle evine gelen avukatı öldüren zanlı: Üzerimizde silah olur, silahı severiz
00:41Gençlik ve Spor Bakanı: Her gün yeni yurtlar açılıyor, Türkiye hiçbir zaman kaynak sorunu yaşamadı
00:41Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye
00:33'ABD yaptırımları, Türkiye'nin bağımsız bir güç merkezi olma isteğini güçlendiriyor'
00:26İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden Akyüz: Hammadde bulamıyoruz
00:18Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Ülkede günde 500 binden fazla kişi Kovid-19 aşısı yaptırıyor
00:13Brezilya'da kutlamalar sırasında yol çöktü: 33 yaralı
00:13Moldova hükümeti, Gazprom'a olan borcun ödenmesi için kaynak aktaracak