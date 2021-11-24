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https://tr.sputniknews.com/20211124/adalet-bakani-gul-2022-yilinda-sabiha-gokcen-havalimanina-da-adliye-kuracagiz-1051096323.html
Adalet Bakanı Gül: 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'na da adliye kuracağız
Adalet Bakanı Gül: 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'na da adliye kuracağız
Adalet Bakanı Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak" ifadelerini kullandı. Gül devamında, "2022... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T11:22+0300
2021-11-24T11:41+0300
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abdulhamit gül
sabiha gökçen
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2022 yılı bütçesine ilişkin konuştu.Bakan, Gül tutuklamaya itiraz konusunda alınan kararı duyurdu. Gül'ün açıklamasına göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.Gül, "İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde toplam 8 bin 127 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 bin 607 kişi hakkında da soruşturma işlemi yapılmıştır. 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız" dedi.Bakan Gül ayrıca, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı.İnsan Hakları Eylem Planı'na da değinen Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız" diye konuştu.
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abdulhamit gül, sabiha gökçen

Adalet Bakanı Gül: 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'na da adliye kuracağız

11:22 24.11.2021 (güncellendi: 11:41 24.11.2021)
© AAAbdulhamit Gül
Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
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Adalet Bakanı Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak" ifadelerini kullandı. Gül devamında, "2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na bir adliye kuracağız" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2022 yılı bütçesine ilişkin konuştu.
Bakan, Gül tutuklamaya itiraz konusunda alınan kararı duyurdu. Gül'ün açıklamasına göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.
Gül, "İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde toplam 8 bin 127 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 bin 607 kişi hakkında da soruşturma işlemi yapılmıştır. 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız" dedi.
Bakan Gül ayrıca, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı.
İnsan Hakları Eylem Planı'na da değinen Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız" diye konuştu.
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